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Новини Агресія Росії проти України
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ФСБ Росії оприлюднила імена українських розвідників, яких вважає організаторами підриву газопроводу в окупованому Криму

ФСБ Росії оприлюднила імена українських розвідників, яких вважає організаторами підриву газопроводу в окупованому Криму

ФСБ вважає організаторами підриву газопроводу в окупованому Криму начальника ГУР Кирила Буданова, ймовірного агента Ризу Яг'я-Веліулаєва, співробітника військової розвідки Максима Мартинюка і його начальника Віктора Зелінського.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на пресреліз ФСБ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відомості отримані від затриманих на початку вересня заступника голови "Меджлісу" Нарімана Джеляла і, за версією ФСБ, "виконавців диверсії" Асана і Азіза Ахтемових.

Підрив нібито організував територіальний підрозділ української розвідки в Херсоні - "так звана оперативна служба "Таврія".

Затримані, згідно з релізом, повідомили, що "крім участі в підготовці диверсії, українська розвідка через заборонену організацію (Меджліс кримськотатарського народу. - Ред.) намагалася спровокувати протести кримськотатарського населення проти влади в регіоні".

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"За вказівкою одного з його керівників в червні виконавці виїжджали на Україну в Херсон, де співробітники ГУР навчили їх вибухової справи. За вчинення диверсії військова розвідка України обіцяла їм грошову винагороду близько двох тисяч доларів США", - додали в ФСБ.

У липні вибуховий пристрій нібито доставили в Крим.

"Особи, причетні до перевезення, встановлені. Організаторами диверсії є - Різа Яг'я-Веліулаєв, агент ГУР, який втік з Криму після зірваної терористичної акції в серпні 2016 року, в пособництві якій він брав участь, а також його куратори - співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" - Віктор Зелінський", - додали в ФСБ.

Зазначається, що диверсія була санкціонована начальником Головного управління розвідки МО України Кирилом Будановим - "учасником невдалої акції в 2016 році".

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Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Автор: 

Крим (14135) Меджліс (329) ФСБ (1449) зовнішня розвідка (464) Джелял Наріман (52)


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Топ коментарі
+35
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15.09.2021 22:10
+31
рашкованское враньё уже даже неинтересно читать.
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15.09.2021 22:01
+20
Зелинский ? аж ёкнуло ))))
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15.09.2021 22:02
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рашкованское враньё уже даже неинтересно читать.
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15.09.2021 22:01 Відповісти
какие дебилы в рашке!

и насколько профессиональней стали наши спецслужбы.

Кирил Буданов - человек-легенда !
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15.09.2021 22:49 Відповісти
Зелинский ? аж ёкнуло ))))
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15.09.2021 22:02 Відповісти
Так можливо почати затинатися !!!))))
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15.09.2021 22:08 Відповісти
та ні... не в цьому випадку))) от коли написали про те що військові захопили президента ... і лише в самому кінці речення - Гвінеї... ото було до гикавки сумно)))
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15.09.2021 22:13 Відповісти
а между прочим зря ржем ))) вот вам и агент Зелинский )))) (а чем черт не шутит? ))))))))

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15.09.2021 23:01 Відповісти
Рашадолбо@бы .

Чёртову паРашку нужно объявить на законодательном уровне спонсором международного терроризма- с этими тварями нужно только так.
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15.09.2021 22:04 Відповісти
Осіннє загострення параноїдної шизофренії !!!)))
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15.09.2021 22:05 Відповісти
В журналістів.
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15.09.2021 22:10 Відповісти
У журнаГлістів інша хвороба-патологічна брехня !!!))))
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15.09.2021 22:15 Відповісти
когда пишут : "фсб ... " дальше можно не читать, т.к.

оно переводится как "ложь, под видом правды"
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15.09.2021 22:07 Відповісти
Аналог українського ОП !!!)))
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15.09.2021 22:09 Відповісти
то что ты кацапская гнида , не то что похоже на правду, а- вне всяких сомнений !
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15.09.2021 22:16 Відповісти
І нащо українцям ця дезінформація?
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15.09.2021 22:09 Відповісти
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15.09.2021 22:10 Відповісти
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15.09.2021 22:10 Відповісти
А в руках у космонавта небось спутнік?))
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15.09.2021 22:44 Відповісти
"спутник" - вершина рашстской медицины
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16.09.2021 20:44 Відповісти
от передозок
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15.09.2021 22:51 Відповісти
Ахххахахаха )))) Браво! ))
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15.09.2021 23:18 Відповісти
1937 год - 2. На роССии ничего не меняется и все идет по кругу.
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15.09.2021 22:10 Відповісти
Ну який дурень попреться в Крим закладати вибухівку за 2 тис. доларів? А тут ще на двох...
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15.09.2021 22:25 Відповісти
Це тіпа маленька Фінляндія напала на Рашку?
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15.09.2021 22:25 Відповісти
Тупо. Бездарный фейк. Не интересно вообще ни кому.
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15.09.2021 22:41 Відповісти
Хоботов, это мелко!
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15.09.2021 22:53 Відповісти
!
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16.09.2021 07:07 Відповісти
Крим це територія України і що там роблять українські спецслужби не їхнє діло.

тобто, Україна
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15.09.2021 22:54 Відповісти


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15.09.2021 23:12 Відповісти
Хорошая винтовка у термометра АА12.
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16.09.2021 02:00 Відповісти
еще пастор шлак на лыжак намазаных салом и агент штирлиц узбек и парабеллум за батареей
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15.09.2021 23:30 Відповісти
Ну, оприлюднили. Добре. Ми нашим розвідникам довіряємо, дозволяємо і з нетерпінням чекаємо гучних диверсій на всій території запоребрику.

Більше того, я схильна думати, що про найдошкульніші ви якраз і не розкажете. То нічого. Аби шкода вам завдавалася постійно.
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16.09.2021 00:19 Відповісти
А ВЗОРВАТЬ ТО НАДО !)
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16.09.2021 00:38 Відповісти
Это совсем несмешное заявление - это подготовка к военному нападению на южные области под предлогом как бы защиты своей инфрастуктуры от "агрессивных укров". Я не удивлюсь даже, если они громко подорвут какую-то там трубу у себя. Абсолютно как гитлер-сталин завещал.
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16.09.2021 07:55 Відповісти
это балаган для внутреннего потребления
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16.09.2021 20:18 Відповісти
Кацапи є окупантами в Криму, і тому їх знищення є обов'язком для української держави.
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16.09.2021 08:29 Відповісти
А вы думали, Володька только на пианино может.
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16.09.2021 16:13 Відповісти
На России все по-старому, как в 37 году -был бы арестованный, а признание будет. Как в анекдоте: Учитель истории спрашивает ученика-"Кто брал Бастилию?" Ученик :"Х...его знает. Я не брал". Вызвали отца. Учитель: " Я спросил вашего сына кто брал Бастилию, ваш сын матерился и сказал , что он не брал". Пьяный отец сыну оплеуху в ухо_" Твою мать, признавайся, брал Бастилию?" Учитель заступился за ученика, получил кулаком в ухо. Вызвали милицию. Те забрали в отдел отца с сыном для разбирательства. Через несколько часов звонят в школу. "Мы все выяснили. Оба признались, что брали Бастилию, но не могут показать куда спрятали".
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16.09.2021 18:29 Відповісти
Шо то Ані Зоряна і Шкіряка прАпустілі...
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16.09.2021 21:17 Відповісти
 
 