ФСБ Росії оприлюднила імена українських розвідників, яких вважає організаторами підриву газопроводу в окупованому Криму

ФСБ вважає організаторами підриву газопроводу в окупованому Криму начальника ГУР Кирила Буданова, ймовірного агента Ризу Яг'я-Веліулаєва, співробітника військової розвідки Максима Мартинюка і його начальника Віктора Зелінського.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на пресреліз ФСБ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відомості отримані від затриманих на початку вересня заступника голови "Меджлісу" Нарімана Джеляла і, за версією ФСБ, "виконавців диверсії" Асана і Азіза Ахтемових.

Підрив нібито організував територіальний підрозділ української розвідки в Херсоні - "так звана оперативна служба "Таврія".

Затримані, згідно з релізом, повідомили, що "крім участі в підготовці диверсії, українська розвідка через заборонену організацію (Меджліс кримськотатарського народу. - Ред.) намагалася спровокувати протести кримськотатарського населення проти влади в регіоні".

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"За вказівкою одного з його керівників в червні виконавці виїжджали на Україну в Херсон, де співробітники ГУР навчили їх вибухової справи. За вчинення диверсії військова розвідка України обіцяла їм грошову винагороду близько двох тисяч доларів США", - додали в ФСБ.

У липні вибуховий пристрій нібито доставили в Крим.

"Особи, причетні до перевезення, встановлені. Організаторами диверсії є - Різа Яг'я-Веліулаєв, агент ГУР, який втік з Криму після зірваної терористичної акції в серпні 2016 року, в пособництві якій він брав участь, а також його куратори - співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" - Віктор Зелінський", - додали в ФСБ.

Зазначається, що диверсія була санкціонована начальником Головного управління розвідки МО України Кирилом Будановим - "учасником невдалої акції в 2016 році".

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Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.