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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Під час Революції Гідності в Україну ввезли з РФ 17 тисяч гранат, - Офіс Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Під час Революції Гідності в Україну ввезли з РФ 17 тисяч гранат, - Офіс Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Гранати були ввезені в Україну 21 і 24 січня 2014 року, їх доставили в Центральну базу ресурсного забезпечення МВС України.

Про це у відповідь на запит Цензор.НЕТ повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Так, з 1 грудня 2013 року по 1 березня 2014 року в Україну з Росії надійшли гранати типу "Зоря-2", "Факел-С", "Полум'я-М", ручні аерозольні гранати "Дрейф-2", ручні аерозольні гранати білого диму "РДГ-2", ручні аерозольні гранати посиленої потужності і безпеки РГР, "Сопілка" і "Дрофа".

Всього ввезли 17 456 гранат. Всі ці боєприпаси були поставлені в Центральну базу ресурсного забезпечення МВС України.

У документах МВС також зазначений постачальник гранат - Центральна об'єднана база зберігання ресурсів МВС Росії.

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Під час Революції Гідності в Україну ввезли з РФ 17 тисяч гранат, - Офіс Генпрокурора 01
Під час Революції Гідності в Україну ввезли з РФ 17 тисяч гранат, - Офіс Генпрокурора 02
Під час Революції Гідності в Україну ввезли з РФ 17 тисяч гранат, - Офіс Генпрокурора 03
Під час Революції Гідності в Україну ввезли з РФ 17 тисяч гранат, - Офіс Генпрокурора 04
Під час Революції Гідності в Україну ввезли з РФ 17 тисяч гранат, - Офіс Генпрокурора 05

Автор: 

граната (788) революція (312) Євромайдан (957) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+12
тут така цікава справа...

Вирішив нещодавно Єгипет витратити багато мрлд.$ на закупку бойових літаків. Та вирішили там провести учбовий бій між новітнім російським СУ-35 та французським Rafale.

І у Єгипті винищувач Су-35 російського виробництва програв повітряний бій французькому Rafale.

Та відповідно до цього, про бажання Повітряних сил Єгипту придбати більш досконалу версію літака Rafale - F4, який наразі знаходиться у розробці, і збільшити число винищувачів французького виробництва до 72 або 100 одиниць у своєму складі

Повідомляється, що під час навчального бою російський винищувач не зміг нічого протиставити французькому бойовому літаку, так як останній виявився більш маневреним і зміг взяти в приціл винищувач Су-35 і умовно його знищити.

Подібне випробування влаштували Повітряні сили Єгипту, які побажали перевірити можливості кожного з бойових літаків.

Невдача російського винищувача тепер викликає масу питань щодо його реальних льотно-технічних і бойових можливостей.

Примітним є той факт, що спочатку російський Су-35 виконував роль «агресора», атакуючи французький винищувач, проте абсолютно несподівано сам став «жертвою».

Єгипетські військові аналітики відзначають, що в перспективах програш російського бойового літака може позначитися на придбаннях російських винищувачів, так як Єгипет розглядав можливість покупки в майбутньому як російських Су-35, так і французьких «Rafale»

Тепер Єгипет хоче придбати 30 літаків Rafale за 4,5 млрд доларів (3,75 млрд євро) виробництва французької компанії Dassault Aviation
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15.09.2021 22:33
+10
Таки надо им вернуть - назад перекинуть...
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15.09.2021 22:40
+6
Логично, "братишки" помогали проФФесору чем могли. А где они сейчас и когда уже у нас наладят производство гранат, в том числе и нелетального действия?
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15.09.2021 22:25
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Логично, "братишки" помогали проФФесору чем могли. А где они сейчас и когда уже у нас наладят производство гранат, в том числе и нелетального действия?
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15.09.2021 22:25 Відповісти
тут така цікава справа...

Вирішив нещодавно Єгипет витратити багато мрлд.$ на закупку бойових літаків. Та вирішили там провести учбовий бій між новітнім російським СУ-35 та французським Rafale.

І у Єгипті винищувач Су-35 російського виробництва програв повітряний бій французькому Rafale.

Та відповідно до цього, про бажання Повітряних сил Єгипту придбати більш досконалу версію літака Rafale - F4, який наразі знаходиться у розробці, і збільшити число винищувачів французького виробництва до 72 або 100 одиниць у своєму складі

Повідомляється, що під час навчального бою російський винищувач не зміг нічого протиставити французькому бойовому літаку, так як останній виявився більш маневреним і зміг взяти в приціл винищувач Су-35 і умовно його знищити.

Подібне випробування влаштували Повітряні сили Єгипту, які побажали перевірити можливості кожного з бойових літаків.

Невдача російського винищувача тепер викликає масу питань щодо його реальних льотно-технічних і бойових можливостей.

Примітним є той факт, що спочатку російський Су-35 виконував роль «агресора», атакуючи французький винищувач, проте абсолютно несподівано сам став «жертвою».

Єгипетські військові аналітики відзначають, що в перспективах програш російського бойового літака може позначитися на придбаннях російських винищувачів, так як Єгипет розглядав можливість покупки в майбутньому як російських Су-35, так і французьких «Rafale»

Тепер Єгипет хоче придбати 30 літаків Rafale за 4,5 млрд доларів (3,75 млрд євро) виробництва французької компанії Dassault Aviation
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15.09.2021 22:33 Відповісти
Пілоти хто?
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15.09.2021 22:48 Відповісти
Отмечается, что в ходе учебного боя российский самолет выполнял роль «агрессора», атакуя французский. Победу Rafale над Су-35 обеспечил комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Self-Protection Equipment to Counter Threats for Rafale Aircraft (SPECTRA) первого, который «заглушил» радар второго. «Российский самолет не мог управлять своим вооружением, а Rafale легко выследил врага с помощью своего радара и в конце концов "сбил его"», - пишет Defence24.

Издание утверждает, что причиной победы Rafale над Су-35 стало использование устаревших технологий, однако признает, что французский истребитель обошелся Египту почти в два раза дороже российского.
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15.09.2021 23:03 Відповісти
Статья вызывает сомнения. Аэродинамика и тяговооруженность у СУ прекрасная,поэтому маневренность очень и очень хорошая. А вот вооружение ( читай электроника) действительно слабая как и во всем на паРаше
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16.09.2021 05:24 Відповісти
Зная слабость прицела лётчики используют " тепловой" прицел. Дальность его действия значительно меньше ,но для этого существуют наземные штурмана,которые и выводят самолёты в тактически выгодное положение. Принцип использования авиации на постсовет ком пространстве отличается от западного и очень сильно. У нас самолёт автономно не используется. Добавлю,что когда крутили воздушные .бои с американцами ( учебные,без прицела и конечно неофициально.такое было не редко) то СУ шка как правило выигрывала бой. Американцы с авианосцев.т.е. сильные пилоты
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16.09.2021 05:36 Відповісти
PS: В ******** бойовій авіації ні тяга, ні ауродинаміка значення не мають взагалі. Головне мала видимість на радарах і електронна начинка. Тому, США вже років тридцять не паряться такою фігнею, як аеродинаміка. Їх літаки мають аеродинаміку цеглини і взагалі не здатні літати без допомоги датчиків і контролерів.
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16.09.2021 11:40 Відповісти
я не был в летном составе, в подъёмном.
но друзья - в прошлом пилоты в обалдении от мнения:
"летно-технические характеристики для самолета не важны".
Я бы вас на отдых в ****** отправил, зафрахтовав чартер, застраховав экипаж латентных суицидников в пользу семей, и отломал незначительный элемент механизации крыла.
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16.09.2021 12:33 Відповісти
ага, цеглини, і взагалі літати нездатні, кінь, ти мабуть не овес їв, а те що між соняшниками і кукурудзою садять
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16.09.2021 20:57 Відповісти
До задниці та аеродинаміка та тяга, якщо у тебе на радар впливає "рельеф местнасти" і ракети падають не долетівши до цілі. Зараз перша атака відбувається поза межею видимості.
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16.09.2021 09:41 Відповісти
прЄкрАссснАя, очінь і очінь хАрошая проста аналговнєт.
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16.09.2021 20:55 Відповісти
Таки надо им вернуть - назад перекинуть...
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15.09.2021 22:40 Відповісти
Закидать кацапов ихними же гранатами 😀😀
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15.09.2021 22:58 Відповісти
"нестаранаканфликта" фуле....
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15.09.2021 22:56 Відповісти
А как доставляли эти гранаты ? Самолетом ?
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15.09.2021 22:59 Відповісти
А что, в Украине своих гранат не было? Что за херню вы несёте?
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15.09.2021 22:59 Відповісти
в Украине вся оборонка в каком состоянии была?
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15.09.2021 23:15 Відповісти
Це гранати для поліцейських спецоперацій, розгону протестних акцій і в Україні їх не виготовляли...
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16.09.2021 09:36 Відповісти
я с этим и спорить не буду. если бы и выпускали - то на оборонке(лицензии и т.п)
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16.09.2021 12:37 Відповісти
Ватники и зебилы не поверят
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15.09.2021 23:00 Відповісти
Офис генпрокурора мог бы и брифинги раз в неделю делать для журналистов - вопросов за 30 лет накопилось у общества много
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15.09.2021 23:02 Відповісти
В январе-феврале 2014 из России в Донецк завезли сотни АК - исправных, но очень старых, с воняющими сыростью деревянными частями (цевьё,приклады). Явно с ДХ - снабжения 'партизан'/террористов.

В апреле14 их 'выдавали' любому обдолбышу (за паспорт), например, в захваченных и укрепленных барикадами

- телецентре на Куйбышева

- МЧС-СБУ на Мира/Розы/Щорса.
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16.09.2021 01:26 Відповісти
Пам'ята, що завезли літаком без розмитнення і здали на відповідальне зберігання на ЦБРЗ МВС України.
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16.09.2021 07:37 Відповісти
Так жи ж воно гуманітарка!
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16.09.2021 08:13 Відповісти
За це генпрокурорші додали фінансування на 2 млрд гривень ?
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16.09.2021 08:39 Відповісти
А я бы добавил, ввезла батальон спецназовцев в полной боевой со средствами для разгона демонстраций типа "черемуха" в различных вариациях, и снайперов со снайперскими винтовками, по просьбе Януковича и его "Партии Регионов" к Путину, переодев их в форму украинских спецслужб. Они-то и развязали бойню на Майдане, показав пример местным так же, как потом диверсионные группы ГРУ России, переодевшись в зеленых человечков, захватывали Крым и Донбасс! Правда, потом многие из них удрали в Россию, а иных, сам Зеленский отдал Путину по его просьбе! Путин был вежлив в своей просьбе, как и его диверсанты, которых потом в России назвали "вежливые люди" или "отпускниками за свой счет по зову сердца"... Зеленский совершает любые противоправные действия, лишь бы удержать свой рейтинг на плаву! Но войну так и не закончил, а конфликт заморозил! А дело Майдана попросту превратил в уголовно преследуемые деяния! Посмотрите, что кроме гранат ввозит в Беларусь Россия сегодня по просьбе такого же лидера страны, как Янукович, и сто могло бы быть без Петра Алексеевича Порошенко! Сегодня уже нет белорусского народа, он растворился до слова русского, благодаря слабости самого народа, а жаль!
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16.09.2021 08:52 Відповісти
А прізвища в тих що "ввозили" є - чи це були марсіани???
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16.09.2021 10:32 Відповісти
у овоча запитай, псьшонки, захєрченка
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16.09.2021 21:00 Відповісти
Як "братішки" з Ху#лом допомагали Зеку втримати владу... і не тільки зброєю допомагали, а й грошима ...А по версіі багатьох силовиків ще й своїми російськими "зеленими чоловічками" спецпризначенцями.. . Методику цю зараз повторюють у Білорусі...
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16.09.2021 10:43 Відповісти
Да какая версия, если кацапы даже не прятались, выставляя свои фотки в соцсетях, в форме Беркута...

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16.09.2021 20:37 Відповісти
Так вот как, а то трубят в сетях, что эта Парашенка Майдан расстрелял.
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16.09.2021 20:39 Відповісти
І далі чьо
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16.09.2021 21:21 Відповісти
пикарды новогодни
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16.09.2021 21:53 Відповісти
 
 