Під час Революції Гідності в Україну ввезли з РФ 17 тисяч гранат, - Офіс Генпрокурора. ДОКУМЕНТ
Гранати були ввезені в Україну 21 і 24 січня 2014 року, їх доставили в Центральну базу ресурсного забезпечення МВС України.
Про це у відповідь на запит Цензор.НЕТ повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Так, з 1 грудня 2013 року по 1 березня 2014 року в Україну з Росії надійшли гранати типу "Зоря-2", "Факел-С", "Полум'я-М", ручні аерозольні гранати "Дрейф-2", ручні аерозольні гранати білого диму "РДГ-2", ручні аерозольні гранати посиленої потужності і безпеки РГР, "Сопілка" і "Дрофа".
Всього ввезли 17 456 гранат. Всі ці боєприпаси були поставлені в Центральну базу ресурсного забезпечення МВС України.
У документах МВС також зазначений постачальник гранат - Центральна об'єднана база зберігання ресурсів МВС Росії.
Топ коментарі
+12 Володимир Мик
показати весь коментар15.09.2021 22:33
+10 Valery Greff
показати весь коментар15.09.2021 22:40
+6 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар15.09.2021 22:25
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Вирішив нещодавно Єгипет витратити багато мрлд.$ на закупку бойових літаків. Та вирішили там провести учбовий бій між новітнім російським СУ-35 та французським Rafale.
І у Єгипті винищувач Су-35 російського виробництва програв повітряний бій французькому Rafale.
Та відповідно до цього, про бажання Повітряних сил Єгипту придбати більш досконалу версію літака Rafale - F4, який наразі знаходиться у розробці, і збільшити число винищувачів французького виробництва до 72 або 100 одиниць у своєму складі
Повідомляється, що під час навчального бою російський винищувач не зміг нічого протиставити французькому бойовому літаку, так як останній виявився більш маневреним і зміг взяти в приціл винищувач Су-35 і умовно його знищити.
Подібне випробування влаштували Повітряні сили Єгипту, які побажали перевірити можливості кожного з бойових літаків.
Невдача російського винищувача тепер викликає масу питань щодо його реальних льотно-технічних і бойових можливостей.
Примітним є той факт, що спочатку російський Су-35 виконував роль «агресора», атакуючи французький винищувач, проте абсолютно несподівано сам став «жертвою».
Єгипетські військові аналітики відзначають, що в перспективах програш російського бойового літака може позначитися на придбаннях російських винищувачів, так як Єгипет розглядав можливість покупки в майбутньому як російських Су-35, так і французьких «Rafale»
Тепер Єгипет хоче придбати 30 літаків Rafale за 4,5 млрд доларів (3,75 млрд євро) виробництва французької компанії Dassault Aviation
Издание утверждает, что причиной победы Rafale над Су-35 стало использование устаревших технологий, однако признает, что французский истребитель обошелся Египту почти в два раза дороже российского.
но друзья - в прошлом пилоты в обалдении от мнения:
"летно-технические характеристики для самолета не важны".
Я бы вас на отдых в ****** отправил, зафрахтовав чартер, застраховав экипаж латентных суицидников в пользу семей, и отломал незначительный элемент механизации крыла.
В апреле14 их 'выдавали' любому обдолбышу (за паспорт), например, в захваченных и укрепленных барикадами
- телецентре на Куйбышева
- МЧС-СБУ на Мира/Розы/Щорса.
сьшонки, захєрченка