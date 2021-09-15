Під час Революції Гідності в Україну ввезли з РФ 17 тисяч гранат, - Офіс Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Гранати були ввезені в Україну 21 і 24 січня 2014 року, їх доставили в Центральну базу ресурсного забезпечення МВС України.

Про це у відповідь на запит Цензор.НЕТ повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Так, з 1 грудня 2013 року по 1 березня 2014 року в Україну з Росії надійшли гранати типу "Зоря-2", "Факел-С", "Полум'я-М", ручні аерозольні гранати "Дрейф-2", ручні аерозольні гранати білого диму "РДГ-2", ручні аерозольні гранати посиленої потужності і безпеки РГР, "Сопілка" і "Дрофа".

Всього ввезли 17 456 гранат. Всі ці боєприпаси були поставлені в Центральну базу ресурсного забезпечення МВС України.

У документах МВС також зазначений постачальник гранат - Центральна об'єднана база зберігання ресурсів МВС Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрадачі Луценка і Вербицького можуть опинитися на волі, - Офіс генпрокурора









