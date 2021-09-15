Європейський Союз за підсумками саміту в жовтні визнає "значний прогрес" у впровадженні реформ в Україні, - ЗМІ
Євросоюз вітає відкриття ринку землі в Україні, прийняття законів у сфері реформи правосуддя та інші починання.
Про це йдеться в чернетці заяви, яку планується оприлюднити за підсумками саміту Україна і ЄС, запланованого на жовтень, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Заяву буде підписано президентом України Володимиром Зеленським, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Ми визнаємо значний прогрес, якого досягнула Україна в своєму процесі реформ, та погоджуємося щодо необхідності й надалі підтримувати та подвоювати ці зусилля. Ми вітаємо історичне відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні", – йдеться в чернетці.
Євросоюз також привітав ухвалення законів про Вищу раду правосуддя та про судоустрій, які передбачають відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Попередня версія документа також містить згадки про
- посилення співпраці України з блоком в рамках Спільної політики безпеки та оборони
- подальшу візову лібералізацію
- економічну співпрацю в рамках Угоди про асоціацію України з ЄС
Євросоюз також висловив підтримку незалежним медіа та розвитку медіаграмотності в Україні.
"Ми вітаємо перший Діалог Україна-ЄС із кібербезпеки, який відбувся 3 червня 2021 року, та з нетерпінням чекаємо на наступний раунд цього діалогу у другому кварталі 2022-го. Ми наголосили на важливості поглиблення міжінституційної співпраці в напрямку кібербезпеки", – зазначено в документі.
Черговий, 23-й, саміт Україна і Євросоюзу запланований на 12 жовтня.
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Чудово. Європа, продовжує співробітництво з агресором, який в 21 сторіччі анексував частину територій України і продовжує війну з Україною, платячи йому щорічно десятки мільярдів євро за ресурси.
І при цьому, підтримує Україну стурбованістю, деклараціями, не підтриманими діями, і невеликими кредитами, що виглядають сміхотворними на фоні сум, які сплачуються агресору.
Дяка за підтримку.
Родичів-росню бомбить від двох речей - безвізу та лоукостерів.
Досить заможні обрусівші хохли з Сибіру на газопромислах, можуть собі дозволити багато чого, але від таких картинок їх починає трусити - "халява" вже в'їлась в свідомість.
Но кацапов можно достать и следующими моментами :
в европейских лоукостерах Визэйер и Ренэйер иногда билеты в те города стоят 10 евро , а чаще 20 евро
В Словакии на курсах словацкого языка как знакомые кацапы такое услышали , так остолбенели . У них авиабилеты , как у бени Коломийского по 300-500 евро
Возможно электорат повзрослеет за этот период
Откуда им знать про ваши Парижи?
А, когда им начинают рассказывать, они со всей пролетарской ненавистью в чисто кацапской манере закрывают вопрос фразой "Ну и вали к своим гейропейцам".
Собственно, это одна из причин, почему они выбрали не шибко умного простого быдлана из Кривого Рога.
Не представляю, чтобы кто-то из тех, с кем я работал, отдал свой голос за ламера ЗЕ.
Наилучшим показателем является голосование граждан Украины за кордоном - подавляющее большинство во втором туре проголосовало за Пороха. Это какраз люди, которые знают "какая разница".
К слову. Для меня они все, кто пошел и проголосовал , молодцы. Независимо от того за кого они отдали свой голос, за Вову или за Петю.
друзья летали из Вены в Лиссабон за 10 евро
А в Украине олигархи сделали себе доильную ферму и доют украинцев на деньги . Стоимость перелёта из Днепра до Киева дороже чем до Вены на лоукостерах
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
ЗЕ им протянет бумажку, они подпишут. Им пофиг, а ЗЕ приятно.
И еще какой-то черновик подозрительный. ЕС не всегда адекватны, а еще и Зеля хитрит, ссылаясь на ЕС, чтобы обмануть доверчивых украинцев.
Нам нельзя верить бездумно не только востоку, но и Западу. Тем более хитрым нашим политикам.
Верить нельзя никому! Мне - можно!"
https://www.youtube.com/watch?v=OGSeqt4Y7yk&ab_channel=IgorTimoshenkov
ЗЕ подпишет признание своих успехов. А это уже не просто так - это уже международное признание.
Следующий шаг - конференция "Как ЗЕ управляет планетой, не привлекая внимание санитаров".