Європейський Союз за підсумками саміту в жовтні визнає "значний прогрес" у впровадженні реформ в Україні, - ЗМІ

Євросоюз вітає відкриття ринку землі в Україні, прийняття законів у сфері реформи правосуддя та інші починання.

Про це йдеться в чернетці заяви, яку планується оприлюднити за підсумками саміту Україна і ЄС, запланованого на жовтень, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Заяву буде підписано президентом України Володимиром Зеленським, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ми визнаємо значний прогрес, якого досягнула Україна в своєму процесі реформ, та погоджуємося щодо необхідності й надалі підтримувати та подвоювати ці зусилля. Ми вітаємо історичне відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні", – йдеться в чернетці.

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Євросоюз також привітав ухвалення законів про Вищу раду правосуддя та про судоустрій, які передбачають відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Попередня версія документа також містить згадки про

посилення співпраці України з блоком в рамках Спільної політики безпеки та оборони

подальшу візову лібералізацію

економічну співпрацю в рамках Угоди про асоціацію України з ЄС

Євросоюз також висловив підтримку незалежним медіа та розвитку медіаграмотності в Україні.

"Ми вітаємо перший Діалог Україна-ЄС із кібербезпеки, який відбувся 3 червня 2021 року, та з нетерпінням чекаємо на наступний раунд цього діалогу у другому кварталі 2022-го. Ми наголосили на важливості поглиблення міжінституційної співпраці в напрямку кібербезпеки", – зазначено в документі.

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Черговий, 23-й, саміт Україна і Євросоюзу запланований на 12 жовтня.