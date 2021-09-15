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Європейський Союз за підсумками саміту в жовтні визнає "значний прогрес" у впровадженні реформ в Україні, - ЗМІ

Європейський Союз за підсумками саміту в жовтні визнає

Євросоюз вітає відкриття ринку землі в Україні, прийняття законів у сфері реформи правосуддя та інші починання.

Про це йдеться в чернетці заяви, яку планується оприлюднити за підсумками саміту Україна і ЄС, запланованого на жовтень, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Заяву буде підписано президентом України Володимиром Зеленським, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ми визнаємо значний прогрес, якого досягнула Україна в своєму процесі реформ, та погоджуємося щодо необхідності й надалі підтримувати та подвоювати ці зусилля. Ми вітаємо історичне відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні", – йдеться в чернетці.

Також читайте: США підтримують план України з реформування СБУ, - Спільна заява про стратегічне партнерство

Євросоюз також привітав ухвалення законів про Вищу раду правосуддя та про судоустрій, які передбачають відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Попередня версія документа також містить згадки про

  • посилення співпраці України з блоком в рамках Спільної політики безпеки та оборони
  • подальшу візову лібералізацію
  • економічну співпрацю в рамках Угоди про асоціацію України з ЄС

Євросоюз також висловив підтримку незалежним медіа та розвитку медіаграмотності в Україні.

"Ми вітаємо перший Діалог Україна-ЄС із кібербезпеки, який відбувся 3 червня 2021 року, та з нетерпінням чекаємо на наступний раунд цього діалогу у другому кварталі 2022-го. Ми наголосили на важливості поглиблення міжінституційної співпраці в напрямку кібербезпеки", – зазначено в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав

Черговий, 23-й, саміт Україна і Євросоюзу запланований на 12 жовтня.

Автор: 

реформи (3206) Євросоюз (13359)


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Топ коментарі
+8
Ані безвіз, ані лоукостери не є досягненнями нинішньої влади.
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15.09.2021 22:59
+6
А можно уточнить, в каких именно областях или структурах органов власти, у нас "значительный прогресс" в реформировании ? А то мы не в курсе.
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15.09.2021 22:44
+5
Зãступ бараболі@Hlopak_



Родичів-росню бомбить від двох речей - безвізу та лоукостерів.
Досить заможні обрусівші хохли з Сибіру на газопромислах, можуть собі дозволити багато чого, але від таких картинок їх починає трусити - "халява" вже в'їлась в свідомість.
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15.09.2021 22:51
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Так трогательно, прям до слёз. Оказывается не всё у нас пороблэнно и шота можем всё-таки. Однако деятельность наших "правоохранителей" и руководства военно-промышленного комплекса всё-таки настораживает мягко говоря
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15.09.2021 22:32 Відповісти
Это просто еще один знак зеленой команде под руководством бородатой бабушки "действуйте в рамках своего же законодательства и будет вам выполнение ваших стремлений.
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15.09.2021 22:48 Відповісти
"Мы признаем значительный прогресс, которого достигла Украина в своем процессе реформ, и соглашаемся о необходимости и в дальнейшем поддерживать и удваивать эти усилия."

Чудово. Європа, продовжує співробітництво з агресором, який в 21 сторіччі анексував частину територій України і продовжує війну з Україною, платячи йому щорічно десятки мільярдів євро за ресурси.

І при цьому, підтримує Україну стурбованістю, деклараціями, не підтриманими діями, і невеликими кредитами, що виглядають сміхотворними на фоні сум, які сплачуються агресору.

Дяка за підтримку.
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15.09.2021 22:40 Відповісти
Не совсем понятно, что ты хочешь от европейцев, если в киевских клубах поют проститутки из России, а шефиры гонят на телеэкраны россиян разного рода скотов.
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15.09.2021 22:45 Відповісти
значительный прогресс ? (это со хрипящих слов преЗЕдента с большой трибуны? или таки мнение каких-то вменяемых экспертов?)
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15.09.2021 22:41 Відповісти
Це, більш за все, з 14 року.
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15.09.2021 23:00 Відповісти
А можно уточнить, в каких именно областях или структурах органов власти, у нас "значительный прогресс" в реформировании ? А то мы не в курсе.
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15.09.2021 22:44 Відповісти
Какаяразніца?
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15.09.2021 22:52 Відповісти
Ти бачиш ховраха? Ні!! А він там є !!!)))
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15.09.2021 22:53 Відповісти
Зãступ бараболі@Hlopak_



Родичів-росню бомбить від двох речей - безвізу та лоукостерів.
Досить заможні обрусівші хохли з Сибіру на газопромислах, можуть собі дозволити багато чого, але від таких картинок їх починає трусити - "халява" вже в'їлась в свідомість.
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15.09.2021 22:51 Відповісти
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15.09.2021 22:52 Відповісти
Там півтори години польота ,а різниця часового пояса -1 !! Вказані різні часові пояси !!))
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15.09.2021 22:57 Відповісти
До Братиславы , Будапешта и Вены - 1,5 часа лета

Но кацапов можно достать и следующими моментами :

в европейских лоукостерах Визэйер и Ренэйер иногда билеты в те города стоят 10 евро , а чаще 20 евро

В Словакии на курсах словацкого языка как знакомые кацапы такое услышали , так остолбенели . У них авиабилеты , как у бени Коломийского по 300-500 евро
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15.09.2021 23:09 Відповісти
Відразу жаба зелена в грудях дихати не дає !!!)))
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15.09.2021 23:15 Відповісти
Просто я видела их реакцию лично - это была беседа на словацком о видах транспорта в наших странах . И мы, украинцы , рассказали что долететь из Киева до Братиславы на лоукостерах стоит 10-20 евро. У кацапов было шоковое состояние - а ведь это кацапы живущие уже в Словакии по 3-4 года . То есть там дешевых перелетов много - могли бы и привыкнуть 😀😀😀
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15.09.2021 23:21 Відповісти
Тож москалям по всіх каналах "вещают" що Україні здіпец !!!)))
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15.09.2021 23:27 Відповісти
Вот и надо побольше рассказывать о достижениях . А то фсбэшные идеологи запускают общественное мнение по спланированным идеологическим направлениям , а 73 % , как дети малые , анализировать не способны
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15.09.2021 23:33 Відповісти
Згоден ,про досягнення ,реалнв треба писати та говорити !! На жаль реальних досягнень обмаль ,а є лише голімий звіздбож про майбутні досягнення !! Ну нема в Україні реальної української державної влади ,є лише лялькова імітація !!)))
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15.09.2021 23:54 Відповісти
Это переходной период от комсомольских вожаков , разворовавших Украину, до возможно демократической власти . Переходной период просто КАК ПЕРЕХОДНОЙ ВОЗРАСТ

Возможно электорат повзрослеет за этот период
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16.09.2021 00:05 Відповісти
Ты говоришь о том, что видела сама. А для 73% Турция - верх роскоши и единственная заграница.

Откуда им знать про ваши Парижи?

А, когда им начинают рассказывать, они со всей пролетарской ненавистью в чисто кацапской манере закрывают вопрос фразой "Ну и вали к своим гейропейцам".

Собственно, это одна из причин, почему они выбрали не шибко умного простого быдлана из Кривого Рога.
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16.09.2021 01:29 Відповісти
Представь себе, часть из этих 73%-в знет и про Париж, и про США с Канадой, и про Австралию с Новой Зеландией и про Сингапур. Да они не просто путешествовать туда ездят. Они там еще и работают, и живут. Я про айтишников наших речь веду. Представь себе, могут они себе такое позволить на свою зарплату.
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16.09.2021 04:06 Відповісти
10 лет проработал в софтверной компании.

Не представляю, чтобы кто-то из тех, с кем я работал, отдал свой голос за ламера ЗЕ.

Наилучшим показателем является голосование граждан Украины за кордоном - подавляющее большинство во втором туре проголосовало за Пороха. Это какраз люди, которые знают "какая разница".
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16.09.2021 09:06 Відповісти
SoftServe ,знаешь такую контору? Там люди работают кто в офисе, кто дома, кто в другой стране. Не буду говорить за всех, но большинство голосовали за Вову. Хотя конечно это все субъективно и относится к Харькову. Как в других городах не интересовался.

К слову. Для меня они все, кто пошел и проголосовал , молодцы. Независимо от того за кого они отдали свой голос, за Вову или за Петю.
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16.09.2021 09:50 Відповісти
В Словакии из Кошице до Турина ( Италия) можно долететь за 10 евро .

друзья летали из Вены в Лиссабон за 10 евро

А в Украине олигархи сделали себе доильную ферму и доют украинцев на деньги . Стоимость перелёта из Днепра до Киева дороже чем до Вены на лоукостерах
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15.09.2021 23:24 Відповісти
Расскажу Вам как летали беларусы за рубеж ( лично наблюдала)- их привозят микроавтобусами из Беларуси прямо в жуляны и оттуда они летят дешевыми лоукостерами . А нам втирали фсбэшные СМИ , как классно В БЕЛАРУСИ , какой у них асфальт, какая молочка ( радиоактивная) 😀 И у них в аэропортах - гребенный совок .
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15.09.2021 23:30 Відповісти
Ані безвіз, ані лоукостери не є досягненнями нинішньої влади.
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15.09.2021 22:59 Відповісти
Реально що прогресує ,це виробництво локшини ОП ,на вуха зебілоїдам !!!)))
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15.09.2021 22:51 Відповісти
Какие реформы? В чём? Страна по прежнему погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история пример. Я, жертва преступления, сегодня вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 17 месяцев фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной экспертизой - Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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15.09.2021 22:53 Відповісти
А можна щоб ще й перелік отих реформ навели?
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15.09.2021 22:57 Відповісти
Європейці,як зебілоїди хряцають локшину від ОП з задоволенням !!!))
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15.09.2021 22:58 Відповісти
А им шо жалко дать автограф мальчику с грустными влажными глазами?

ЗЕ им протянет бумажку, они подпишут. Им пофиг, а ЗЕ приятно.
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16.09.2021 01:23 Відповісти
враньё
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15.09.2021 23:09 Відповісти
Афера тысячелетия - дерибан земли это не то, что надо приветствовать. Это в любом случае.

И еще какой-то черновик подозрительный. ЕС не всегда адекватны, а еще и Зеля хитрит, ссылаясь на ЕС, чтобы обмануть доверчивых украинцев.

Нам нельзя верить бездумно не только востоку, но и Западу. Тем более хитрым нашим политикам.
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15.09.2021 23:12 Відповісти
Как говорил Мюллер Штирлицу : "
Верить нельзя никому! Мне - можно!"

https://www.youtube.com/watch?v=OGSeqt4Y7yk&ab_channel=IgorTimoshenkov

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16.09.2021 04:12 Відповісти
И еще. Открытый рынок, в том числе и земли, не может быть аферой по определению. Аферы, это то, что существует вне рынка, весь тот схематоз , ну или плановая экономика как при се-се-се-р. Ох уж эти "знатоки", "что, где, когда".
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16.09.2021 04:24 Відповісти
Задайте себе простой вопрос-где вся корумпированная мразь хранит и тратит свои деньги?вот вам и ответ,почему ************* слепы и озабочены иногда.
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15.09.2021 23:48 Відповісти
А можно я тебе задам вопрос:"А где хранят свои сбережения честные и неподкупные?"
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16.09.2021 04:14 Відповісти
Экономика процветает как никогда (если верить некому Фурсе). ЕС признал значительный прогресс во внедрении реформ. Невероятный прорыв Зеленского в США с джавелинами и прочими инвестициями. Неужели украинцы дождались.
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16.09.2021 00:09 Відповісти
Когда и про чью экономику говорил такое Фурса? Если ты конечно о Сергее Фурсе, известном инвест банкире.
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16.09.2021 04:30 Відповісти
Шах и мат вам, порохоботы!!!

ЗЕ подпишет признание своих успехов. А это уже не просто так - это уже международное признание.

Следующий шаг - конференция "Как ЗЕ управляет планетой, не привлекая внимание санитаров".
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16.09.2021 01:22 Відповісти
Скорее "рыба", как в домино.
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16.09.2021 04:26 Відповісти
НикихвороФФ выдал очередную порцию гною...
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16.09.2021 08:06 Відповісти
 
 