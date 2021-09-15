Переможці міжнародних учнівських олімпіад отримуватимуть з Фонду Президента України 100 тис. грн премії, - ОП

Переможці міжнародних учнівських олімпіад та школярі з найвищими балами ЗНО отримуватимуть премії і стипендії з фонду Президента України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Премія переможцям міжнародних учнівських олімпіад становитиме 100 тис. грн.

Учасники ЗНО, які здобули найвищі результати, будуть отримувати щомісячну президентську стипендію в розмірі 10 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінімальна стипендія у вишах з 1 січня зросте до 2 тис. грн, в ПТУ - до 1,25 тис. грн, - Шмигаль