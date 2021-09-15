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Новини
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Переможці міжнародних учнівських олімпіад отримуватимуть з Фонду Президента України 100 тис. грн премії, - ОП

Переможці міжнародних учнівських олімпіад отримуватимуть з Фонду Президента України 100 тис. грн премії, - ОП

Переможці міжнародних учнівських олімпіад та школярі з найвищими балами ЗНО отримуватимуть премії і стипендії з фонду Президента України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Премія переможцям міжнародних учнівських олімпіад становитиме 100 тис. грн.

Учасники ЗНО, які здобули найвищі результати, будуть отримувати щомісячну президентську стипендію в розмірі 10 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінімальна стипендія у вишах з 1 січня зросте до 2 тис. грн, в ПТУ - до 1,25 тис. грн, - Шмигаль

Автор: 

стипендії (179) школа (2205) Міносвіти (1411) ЗНО (323)


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Топ коментарі
+3
Коли будуть обіцяні виплати дітям за використання надр?
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15.09.2021 22:57
+2
обіцянки-цяцянки (головне голосно каркнути)
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15.09.2021 23:04
+1
Скількі гонору ,наче з власної кишені дає !!!)))
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15.09.2021 23:18
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Коли будуть обіцяні виплати дітям за використання надр?
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15.09.2021 22:57 Відповісти
обіцянки-цяцянки (головне голосно каркнути)
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15.09.2021 23:04 Відповісти
В імітаціі головне як гучніше прокукурікати ,про майбутні звершення !!!)))
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15.09.2021 23:20 Відповісти
"Фонд президента" це наші податки. Якби він платив із своїх офшорів то нехай хвастається.
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16.09.2021 07:56 Відповісти
Скількі гонору ,наче з власної кишені дає !!!)))
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15.09.2021 23:18 Відповісти
Таких діточок треба підтримувати безумовно.
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15.09.2021 23:28 Відповісти
А может надо просто перестать пи*деть.
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16.09.2021 00:50 Відповісти
А учителям что бы были победители олимпиад тоже будут платить из фонда Президента хотя бы не обещанные на выборах 4 тыс,долл., а 500 долл.. в Турции и Польше например платят тоже не 4 тыс но 1800 точно. Только возникает вопрос откуда деньги получает фонд? наверное добрые люди вносят, а откуда добрые люди берут . что то не видно что бы за 30 лет хоть один завод с нуля был построен? Ну понятно от куда? Наверное например берут украинский газ по 4 тыс грн, а продают по 20 тыс. или электроэнегию по 1.2 грн ,а прдают по 4 грн. вот за эти копейки и вносят.
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16.09.2021 01:54 Відповісти
За 30 років з нуля побудували заводи Шкода-Єврокар у Закарпатті, Богдан в Черкасах, Фуджікура, Делфі, Бадер, Кока-Кола, Пепсі, Дніпросталь, кілька пивзаводів (ППБ, Славутич у Києві)... Це не робить владу хорошою, але бізнес якось крутиться і в таких умовах!

І так, за останні 2 роки нових заводів не відкривали... Ще при Петі відкривали Фуджікуру і Делфі, а при Зе вже ні!
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16.09.2021 08:15 Відповісти
Вы меня не поняли - завод чисто украинского производства и технологий не иностранная перепечатка и не приватизируемое , а технологическое производство пользующееся спросом на экспорт а не на внутреннем рынке только не сырьевое с высокой добавочной стоимостью такие как Энергоатома, Мотросич , Антонов который убили и многие другие, с большим количеством рабочих мест и уровнем зарплат такие как Шкода, но увы это не украинские технологии.
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16.09.2021 17:29 Відповісти
Наприклад, Impression - смартфони і планшети української розробки...
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16.09.2021 17:33 Відповісти
Богдан - якщо що, теж вітчизняні розробки і продає тролейбуси у Чехію, Словенію, македонію...
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16.09.2021 18:30 Відповісти
А військовим хто платитиме ?!
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16.09.2021 07:58 Відповісти
Цікава деталь - у нас щороку учні займають призові місця на міжнародних олімпіадах з математики, фізики, хімії, біології, інформатики. І так щороку десь з часів Юща...

А от при совку таких досягнень було НУЛЬ! Хто там каже про "луччую в мірє савєцкую школу"? Ось він - показник рівня освіти!
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16.09.2021 08:17 Відповісти
 
 