Переможці міжнародних учнівських олімпіад отримуватимуть з Фонду Президента України 100 тис. грн премії, - ОП
Переможці міжнародних учнівських олімпіад та школярі з найвищими балами ЗНО отримуватимуть премії і стипендії з фонду Президента України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Премія переможцям міжнародних учнівських олімпіад становитиме 100 тис. грн.
Учасники ЗНО, які здобули найвищі результати, будуть отримувати щомісячну президентську стипендію в розмірі 10 тис. грн.
Топ коментарі
+3 5 копійок
показати весь коментар15.09.2021 22:57
+2 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар15.09.2021 23:04
+1 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар15.09.2021 23:18
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І так, за останні 2 роки нових заводів не відкривали... Ще при Петі відкривали Фуджікуру і Делфі, а при Зе вже ні!
А от при совку таких досягнень було НУЛЬ! Хто там каже про "луччую в мірє савєцкую школу"? Ось він - показник рівня освіти!