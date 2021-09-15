Україна може поділитися з іншими країнами вакцинами від COVID-19, у яких закінчується термін придатності, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припускає що Україна може поділитися вакцинами від коронавірусу, в яких закінчується термін придатності, з іншими країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Ляшка, дози вакцини від коронавірусу, у яких закінчиться термін придатності, будуть вилучені з обігу, після чого їх утилізують.

"Але ми будемо робити все можливе, щоб продукт не був утилізований, а був використаний на території України. Якщо ми будемо бачити, що не встигаємо використовувати, то будемо говорити з нашими міжнародними партнерами про те, щоб поділитися і вакцина була використана там, де може бути використана", - пояснив міністр.

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