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Україна може поділитися з іншими країнами вакцинами від COVID-19, у яких закінчується термін придатності, - Ляшко

Україна може поділитися з іншими країнами вакцинами від COVID-19, у яких закінчується термін придатності, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припускає що Україна може поділитися вакцинами від коронавірусу, в яких закінчується термін придатності, з іншими країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Ляшка, дози вакцини від коронавірусу, у яких закінчиться термін придатності, будуть вилучені з обігу, після чого їх утилізують.

"Але ми будемо робити все можливе, щоб продукт не був утилізований, а був використаний на території України. Якщо ми будемо бачити, що не встигаємо використовувати, то будемо говорити з нашими міжнародними партнерами про те, щоб поділитися і вакцина була використана там, де може бути використана", - пояснив міністр.

Також читайте: У проєкт бюджету-2022 закладено 2,6 млрд грн на закупівлю COVID-вакцин, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1512) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
это как? например 16 сентября истекает срок 1 000 доз в Мариуполе... разве успеваете???
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15.09.2021 23:25
+5
еще как успеют... списать себе на офшорные счета в Омане))

14.‎09.‎2021

Состоянием на 01.09.2021 г. в положении критического истечения срока годности вакцины (1 месяц) попадает около 0, 4 млн. доз вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited и 0,966 млн. доз AstraZeneca Inc.

вислюк оманський и ермак хорошо прибарахлились на покупке индийской и китайской туфты.. теперь можно и списать эти вакцины в утиль)

Особенно забавно это будет на фоне непоняток - а поставлялись ли они вообще в Украину после 100% проплаты?
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15.09.2021 23:33
+5
кстати:

Надвигающийся локдаун высветил еще одну серьезную проблему , о существовании которой мы не раз упоминали - отсутствие национального реестра вакцинированных.

В Украине, благодаря клоуну, степанову и ляшко - фактически неизвестно точное количество и уровень вакцинации.

Общее количество вакцинируемых определяется расходом вакцин (огромная часть которых списывается без фактической факцинации!), что не есть точной характеристикой и часто далеко не соответствует реальности.

На сегодняшний момент реальная цифра полностью вакцинированного населения не превышает 6%, что есть наинизший показатель в Европе.
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15.09.2021 23:35
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бамбазятам с лопаты отдайте. дарю
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15.09.2021 23:23 Відповісти
вы имели ввиду мышебратьев ?

и то верно, жалко мелко грызунов
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15.09.2021 23:52 Відповісти
это как? например 16 сентября истекает срок 1 000 доз в Мариуполе... разве успеваете???
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15.09.2021 23:25 Відповісти
еще как успеют... списать себе на офшорные счета в Омане))

14.‎09.‎2021

Состоянием на 01.09.2021 г. в положении критического истечения срока годности вакцины (1 месяц) попадает около 0, 4 млн. доз вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited и 0,966 млн. доз AstraZeneca Inc.

вислюк оманський и ермак хорошо прибарахлились на покупке индийской и китайской туфты.. теперь можно и списать эти вакцины в утиль)

Особенно забавно это будет на фоне непоняток - а поставлялись ли они вообще в Украину после 100% проплаты?
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15.09.2021 23:33 Відповісти
кстати:

Надвигающийся локдаун высветил еще одну серьезную проблему , о существовании которой мы не раз упоминали - отсутствие национального реестра вакцинированных.

В Украине, благодаря клоуну, степанову и ляшко - фактически неизвестно точное количество и уровень вакцинации.

Общее количество вакцинируемых определяется расходом вакцин (огромная часть которых списывается без фактической факцинации!), что не есть точной характеристикой и часто далеко не соответствует реальности.

На сегодняшний момент реальная цифра полностью вакцинированного населения не превышает 6%, что есть наинизший показатель в Европе.
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15.09.2021 23:35 Відповісти
значить у нас є найвищий шанс на виживання
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16.09.2021 01:42 Відповісти
Шанс на уровне стран Африки. И так всегда - Европа живет, а Африка выживает. А теперь, благодаря антиваксерам, и мы выживанием займемся. Вот только Африка выживает благодаря высокой рождаемости, а у нас с этим полный капец.
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16.09.2021 07:45 Відповісти
Где результаты исследований?

Простая логика подсказывает, что если бы люди повторно не болели ковидом, в каждой стране была бы одна волна заболеваемости, а практически во всех странах их несколько. Период между пиками волн примерно и указывает, через сколько времени люди заболевают повторно.
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16.09.2021 10:40 Відповісти
https://www.0629.com.ua/news/3206546/nicogo-ne-zipsuvalos-u-mariupoli-povnistu-vikoristali-vakcinu-moderna Нічого не зіпсувалось. У Маріуполі повністю використали вакцину Moderna
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16.09.2021 09:37 Відповісти
16 сентября в мариупольских центрах вакцинации истекает срок годности 1 тыс. доз вакцины от коронавируса Moderna. Об этом руководитель департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель рассказал местному изданию "https://pr.ua/ru/news/u-mariupoli-mozhutq-utilizuvati-tisyachu-doz-vakcsini-moderna-csya-vakcsina-bilqswe-postavlyatisya-ne-bude Приазовский рабочий ", информирует
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16.09.2021 14:33 Відповісти
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15.09.2021 23:26 Відповісти
На тобі Боже....
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15.09.2021 23:28 Відповісти
На тобі небоже що мені не гоже.
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15.09.2021 23:39 Відповісти
А Вава казав що його свідкам вакцина взагалі не потрібна, бо вони чемпіони.
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15.09.2021 23:42 Відповісти
виходить, стіпашка дарма в Індію їздив за вакциною.
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15.09.2021 23:43 Відповісти
56,5% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса - опрос Деминициатив
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16.09.2021 00:04 Відповісти
Аж 2 тысячи респондентов опросили. Херня это, а не опрос.
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16.09.2021 07:40 Відповісти
Меня бесит то, что везде идут протесты против насильной вакцинации, локдаунов, масок, ковид-паспорта, а у нас молчок. Украинцы уже сидят под шконкой. И так кста по всем вопросам.. ********
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16.09.2021 00:21 Відповісти
дык у нас нет насильной вакцинации ... но то что у нас на два украинца три гетьмАна и дураков работать среди них нет - это таки да.
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16.09.2021 06:14 Відповісти
А вот в Дании 73% вакцинировались и там ни масок, ни локдаунов, ни ковид-паспортов. Представляю, как антиваксеров это бесит...
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16.09.2021 07:33 Відповісти
У вакцинации нет цели - есть только путь... Из-за продолжающихся всплесков случаев заражения COVID-19, Израиль собирается запустить уже четвертую!!!!! дозу вакцины.
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16.09.2021 00:27 Відповісти
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16.09.2021 01:38 Відповісти
Не зрозуміло, чому ці генно-модифікуючі щеплення мають термін придатності? Мое там гібридні чіпи починають залипати?.. Бо решті біохемічних агентів там немає як псуватися...
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16.09.2021 01:40 Відповісти
Тому що, по-перше, вони ні разу не генно-модифікуючі, а по-друге, РНК - доволі нестійка за нормальних умов молекула. Треба було Вам трохи краще біохЕмію вчити.
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16.09.2021 10:43 Відповісти
Но младше 18 лет, с 16 например - НИЗЗЯ. Студенты первых курсов, старшеклассники-выпускники рвущие ж...илы готовясь к ЗНО. Не-а, разносите на [не-]здоровье.
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16.09.2021 05:58 Відповісти
 
 