Україна може поділитися з іншими країнами вакцинами від COVID-19, у яких закінчується термін придатності, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припускає що Україна може поділитися вакцинами від коронавірусу, в яких закінчується термін придатності, з іншими країнами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Ляшка, дози вакцини від коронавірусу, у яких закінчиться термін придатності, будуть вилучені з обігу, після чого їх утилізують.
"Але ми будемо робити все можливе, щоб продукт не був утилізований, а був використаний на території України. Якщо ми будемо бачити, що не встигаємо використовувати, то будемо говорити з нашими міжнародними партнерами про те, щоб поділитися і вакцина була використана там, де може бути використана", - пояснив міністр.
Топ коментарі
+5 Вася Шевченко #371210
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и то верно, жалко мелко грызунов
14.09.2021
Состоянием на 01.09.2021 г. в положении критического истечения срока годности вакцины (1 месяц) попадает около 0, 4 млн. доз вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited и 0,966 млн. доз AstraZeneca Inc.
вислюк оманський и ермак хорошо прибарахлились на покупке индийской и китайской туфты.. теперь можно и списать эти вакцины в утиль)
Особенно забавно это будет на фоне непоняток - а поставлялись ли они вообще в Украину после 100% проплаты?
Надвигающийся локдаун высветил еще одну серьезную проблему , о существовании которой мы не раз упоминали - отсутствие национального реестра вакцинированных.
В Украине, благодаря клоуну, степанову и ляшко - фактически неизвестно точное количество и уровень вакцинации.
Общее количество вакцинируемых определяется расходом вакцин (огромная часть которых списывается без фактической факцинации!), что не есть точной характеристикой и часто далеко не соответствует реальности.
На сегодняшний момент реальная цифра полностью вакцинированного населения не превышает 6%, что есть наинизший показатель в Европе.
Простая логика подсказывает, что если бы люди повторно не болели ковидом, в каждой стране была бы одна волна заболеваемости, а практически во всех странах их несколько. Период между пиками волн примерно и указывает, через сколько времени люди заболевают повторно.
работатьсреди них нет - это таки да.