Прикордонники залучили до охорони кордону з Білоруссю бойові підрозділи
Україна посилила сили і засоби на кордоні з Білоруссю в зв'язку з проведенням російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".
Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив прессекретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що кордон з Білоруссю посилено охороняється вже тривалий час. Але українські прикордонники врахували інформацію щодо проведення 10-16 вересня спільних навчань Білорусі з Росією "Захід-2021" і посилили свої позиції.
"Ми залучили досить сил і засобів Державної прикордонної служби. Зокрема, наші бойові підрозділи, комендатуру швидкого реагування, у яких є техніка, озброєння для ведення бойових дій і навчений персонал для цього. У разі необхідності, якщо будуть нестандартні ситуації, вони повинні посилити наші лінійні підрозділи", — розповів Демченко.
Він додав, що українська сторона активно використовує безпілотну літальну авіацію "для того, щоб відстежувати ситуацію на кордоні, нашу патрульну авіацію".
"У нас достатня кількість прикордонних загонів, які патрулюють цю ділянку кордону", — резюмував Демченко.
Нагадаємо, поблизу українського кордону з Білоруссю з 10 по 16 вересня тривають російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021". Всього в навчаннях беруть участь до 200 тис. осіб особового складу, близько 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, зокрема 290 танків, 240 знарядь, реактивних систем залпового вогню та мінометів, а також до 15 кораблів.
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"У нас достаточное количество пограничных отрядов, которые патрулируют этот участок границы" Источник:
У вас идиотов УЧАСТОК или ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА протяжённостью в 1085 км? С совсем ******* соседом.
Ипать и колотить в деревянные колокола... Вы, суки от Литвина ещё отойти не можете?
Мусили б задіяти додаткові сили з інших родів військ.
Хоча б до закінчення навчань. І ще на трохи лишитися.
Переважна більшість українців називають себе патріотами своєї країни, майже 60% готові в разі загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Згідно з результатами опитування, 85% респондентів вважають себе патріотами своєї країни, а 12% зрадників - виродків протилежної думки.
- "що буде робити 200 тисячна ЗСУ якщо росія полізе війною чисельністю в 600 тис. головорізів!?
-Відповідь - "КОЖЕН з нас зробить по ТРИ постріли... та й підемо вечеряти."
Анекдот анекдотом... Але історія успішного протистояння агресії орд бардачної росії має багато прикладів, коли чисельність військової потуги росії падала перед стійкістю малочисельної оборони... - прикладом тому є японська, фінська, афганські "кампанії".
Як і звортній приклад - початок Другої світової війни засвідчив, що навіть маючи суттьєву перевагу в силі (свідчення в книзі В. Суворова) проти відносно малочисельних наступаючих полчищ Гітлєра... в росії раптово і моментально "підігнулися коліна"...
На территории Беларуси размещены вражеские войска.
Вопрос:
Ты дебил или для тебя ВС РФ не враги?
Багато на козломордії є невдоволених єдпідросами,але основна маса кацапні сцить мілким гравієм тільки при появі ОМОНівця,а вже ФСБшника... Отже нехай потроху здихають на "необъятных просторах" підерефії із піснею "Я другой такой страны не знаю..."