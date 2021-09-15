Прикордонники залучили до охорони кордону з Білоруссю бойові підрозділи

Україна посилила сили і засоби на кордоні з Білоруссю в зв'язку з проведенням російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив прессекретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що кордон з Білоруссю посилено охороняється вже тривалий час. Але українські прикордонники врахували інформацію щодо проведення 10-16 вересня спільних навчань Білорусі з Росією "Захід-2021" і посилили свої позиції.

"Ми залучили досить сил і засобів Державної прикордонної служби. Зокрема, наші бойові підрозділи, комендатуру швидкого реагування, у яких є техніка, озброєння для ведення бойових дій і навчений персонал для цього. У разі необхідності, якщо будуть нестандартні ситуації, вони повинні посилити наші лінійні підрозділи", — розповів Демченко.

Він додав, що українська сторона активно використовує безпілотну літальну авіацію "для того, щоб відстежувати ситуацію на кордоні, нашу патрульну авіацію".

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"У нас достатня кількість прикордонних загонів, які патрулюють цю ділянку кордону", — резюмував Демченко.

Нагадаємо, поблизу українського кордону з Білоруссю з 10 по 16 вересня тривають російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021". Всього в навчаннях беруть участь до 200 тис. осіб особового складу, близько 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, зокрема 290 танків, 240 знарядь, реактивних систем залпового вогню та мінометів, а також до 15 кораблів.