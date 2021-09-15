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Прикордонники залучили до охорони кордону з Білоруссю бойові підрозділи

Прикордонники залучили до охорони кордону з Білоруссю бойові підрозділи

Україна посилила сили і засоби на кордоні з Білоруссю в зв'язку з проведенням російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив прессекретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що кордон з Білоруссю посилено охороняється вже тривалий час. Але українські прикордонники врахували інформацію щодо проведення 10-16 вересня спільних навчань Білорусі з Росією "Захід-2021" і посилили свої позиції.

"Ми залучили досить сил і засобів Державної прикордонної служби. Зокрема, наші бойові підрозділи, комендатуру швидкого реагування, у яких є техніка, озброєння для ведення бойових дій і навчений персонал для цього. У разі необхідності, якщо будуть нестандартні ситуації, вони повинні посилити наші лінійні підрозділи", — розповів Демченко.

Він додав, що українська сторона активно використовує безпілотну літальну авіацію "для того, щоб відстежувати ситуацію на кордоні, нашу патрульну авіацію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія щороку під виглядом навчань збільшує війська на кордоні з Україною, - заступник командувача ОС Шевченко

"У нас достатня кількість прикордонних загонів, які патрулюють цю ділянку кордону", — резюмував Демченко.

Нагадаємо, поблизу українського кордону з Білоруссю з 10 по 16 вересня тривають російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021". Всього в навчаннях беруть участь до 200 тис. осіб особового складу, близько 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, зокрема 290 танків, 240 знарядь, реактивних систем залпового вогню та мінометів, а також до 15 кораблів.

Автор: 

Білорусь (7926) Держприкордонслужба ДПСУ (5948) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+9
Боевые подразделения ГПС... Это фантастика граничащая с запредельной фантастикой. Идите дальше резиновыми палками границу охраняйте, как вы это успешно делали.

"У нас достаточное количество пограничных отрядов, которые патрулируют этот участок границы" Источник:

У вас идиотов УЧАСТОК или ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА протяжённостью в 1085 км? С совсем ******* соседом.

Ипать и колотить в деревянные колокола... Вы, суки от Литвина ещё отойти не можете?
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15.09.2021 23:52
+7
Запад-21 это от Черного моря до Балтики

Белорусь только для виду
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15.09.2021 23:50
+6
А креветки звідки? Отож.
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15.09.2021 23:46
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Каких кораблей?)) Откуда в Беларуси море?)
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15.09.2021 23:43 Відповісти
А креветки звідки? Отож.
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15.09.2021 23:46 Відповісти
Балтийски флот московии с калибрами
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15.09.2021 23:50 Відповісти
Запад-21 это от Черного моря до Балтики

Белорусь только для виду
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15.09.2021 23:50 Відповісти
А куда Америка флот хотела отправить. Псаки сказала к берегам Ьеларуси. Ей можно верить.
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16.09.2021 07:53 Відповісти
Боевые подразделения ГПС... Это фантастика граничащая с запредельной фантастикой. Идите дальше резиновыми палками границу охраняйте, как вы это успешно делали.

"У нас достаточное количество пограничных отрядов, которые патрулируют этот участок границы" Источник:

У вас идиотов УЧАСТОК или ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА протяжённостью в 1085 км? С совсем ******* соседом.

Ипать и колотить в деревянные колокола... Вы, суки от Литвина ещё отойти не можете?
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15.09.2021 23:52 Відповісти
Та да, ПКШР - это серьезное усиление, без базара!
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16.09.2021 07:09 Відповісти
Два Стратегических бомбардировщики США В-52 случайно залетели в воздушное пространство Украины...Мабуть учения Украина-НАТО начались...,Мавзолейные ФАС...хде *********?
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15.09.2021 23:59 Відповісти
Це відпускники заблукали !!)))
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16.09.2021 00:02 Відповісти
Точно,це Байден каже...,на РАБссии все давно в отпуске....особенно в Сирии...гробы на РАБссию идут потоком,но это государтвенная тайная Мавзолея...
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16.09.2021 00:04 Відповісти
А Лука ще того року попереджав що ніггери на Абрамсах в п"ятнадцяти хвилинах польота від Біларусі !!!))
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16.09.2021 00:16 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/23/7267390/ Это в прошлом году. Вот статья
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16.09.2021 00:59 Відповісти
Щось не дуже зрозуміло: прикордонні підрозділи+ там якісь військові частини проти 200 тисячної орди ********** та ще й до зубів озброєної? І ви стверджуєте,що цього досить для надійного прикриття кордону? Не смішіть мої тапки, вухогрії.!
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16.09.2021 00:07 Відповісти
ДПСУ - це не прикордонні війська. Якісь ресурси є, але це не означає повний контроль і відповідну боєздатність.

Мусили б задіяти додаткові сили з інших родів військ.

Хоча б до закінчення навчань. І ще на трохи лишитися.
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16.09.2021 00:09 Відповісти
Вопрос кацапо сми к Украинской Армии - "что будет делать 100 тыс. ВСУ если росия полезет войной численностью в 300 тыс.!? ответ - Кожен з Нас зробить по ТРИ пострила та пидемо вечеряти."
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16.09.2021 00:40 Відповісти
Офіційно, 2018 чисельність ЗСУ составляла 255 тис. чол., З них контрактників понад 110 тис. чол, резервістів більш 1 млн чол., З них понад 150 тис. чол. з бойовим досвідом. Такі ж показники чисельності ВСУ ( більше резервістів) і в 2021 році. На перших порах буде кому зупинити кремлівських фашистів окупантів, а потім до захисту Батьківщини приєднатися весь багатомільйонний український народ.
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16.09.2021 07:13 Відповісти
Абсолютна більшість українців вважають себе патріотами, 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках - опитування "Рейтингу"
Переважна більшість українців називають себе патріотами своєї країни, майже 60% готові в разі загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Згідно з результатами опитування, 85% респондентів вважають себе патріотами своєї країни, а 12% зрадників - виродків протилежної думки.
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16.09.2021 07:28 Відповісти
А ВС России и Беларуси на войну придут или как и раньше?
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16.09.2021 07:54 Відповісти
Ординські ЗМІ ЗАДАЛИ запитання Українській Армії:
- "що буде робити 200 тисячна ЗСУ якщо росія полізе війною чисельністю в 600 тис. головорізів!?
-Відповідь - "КОЖЕН з нас зробить по ТРИ постріли... та й підемо вечеряти."

Анекдот анекдотом... Але історія успішного протистояння агресії орд бардачної росії має багато прикладів, коли чисельність військової потуги росії падала перед стійкістю малочисельної оборони... - прикладом тому є японська, фінська, афганські "кампанії".

Як і звортній приклад - початок Другої світової війни засвідчив, що навіть маючи суттьєву перевагу в силі (свідчення в книзі В. Суворова) проти відносно малочисельних наступаючих полчищ Гітлєра... в росії раптово і моментально "підігнулися коліна"...
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16.09.2021 13:10 Відповісти
На рахунках Міноборони можуть залишитися 15 невикористаних мільярдів, https://censor.net/ua/news/3288488/na_rahunkah_minoborony_mojut_zalyshytysya_15_nevykorystanyh_milyardiv_nardep_golosu_kostenko- нардеп "Голосу" Костенко
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16.09.2021 13:14 Відповісти
А до этого нашу границу бабушки-консьержки охраняли?
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16.09.2021 01:19 Відповісти
Вообще-то типа да. Погранцы существуют прежде всего чтобы собственное стадо не разбежалось. Граница на замке это сказка для Незнаек.
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16.09.2021 05:14 Відповісти
Це ти з своєю "Новороссією" сплутав! Там дійсно тікають "як миші від пожежі" - через усі щілини!
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16.09.2021 07:12 Відповісти
Вчера крепко выпил?? Ты же не маразматик вроде.
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16.09.2021 07:34 Відповісти
Иной раз начинаешь сомневаться в адекватности " местных". Если ты знаешь больше или у тебя другое мнение не надо оскорблять опонента.
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16.09.2021 07:45 Відповісти
Перед тим як писать - головою треба думать! А не жопою!!! Я погранслужбу з Білоруссю на кордоні знаю набагато краще ніж ти - і рибалю там і гриби збираю - так що трохи "тямлю" і "погранцов" за що "драть" - теж знаю! От тільки не треба всю Погранслужбу "говном поливать" "Суки" є де завгодно!! Ти - не виключення"!!! Так що "Закрий хайло"!!!
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16.09.2021 18:37 Відповісти
И надо было клоунам с беларусами сориться,теперь куча проблем у всех.
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16.09.2021 07:13 Відповісти
Зеля выдал Лукашеску 33 баранов РАБссии...это ты считаешь ссорой с БыдлоФюрером Лукашеску?
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16.09.2021 07:18 Відповісти
Надо следовать в форватере политики хозяев.
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16.09.2021 07:56 Відповісти
Беларусы - союзники наших врагов.

На территории Беларуси размещены вражеские войска.

Вопрос:

Ты дебил или для тебя ВС РФ не враги?
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16.09.2021 09:16 Відповісти
Ты герой диванной сотни,хочешь резать глотки беларуссам?
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16.09.2021 12:48 Відповісти
Таки дебил.
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16.09.2021 15:39 Відповісти
Белорусь обвинила Украину в обстреле ее территории....выстрелом из ружья был поврежден пограничный столб....,ну это почти деревня Майнила 26 ноября 1939 года...типа Финскеая военщинга обстреляла из минометов сраную границу Ссср товаристча Сралина.... а маршал Финляндии Мангнергейм нарисовал Дулю Сралину на пограничном столбе...
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16.09.2021 07:15 Відповісти
На РАБссии зреет Майдан после так называемых "выборов" в ДурьДуму РАБссии 19 сентября....Стало известно что ядреная РАБссия паБЕду одержала 70 % голосов....
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16.09.2021 07:23 Відповісти
Та ну",Майдан",хіба що "******" на кухні із жінкою,та й то тихо-тихо ,шепітком...,щоб сусід не почув та не настучав у ФСБ. Рабами були спокон віків, рабами кацапи й повиздихають. Як ото у тій пісні:-...духу нет у вас быть свободными.

Багато на козломордії є невдоволених єдпідросами,але основна маса кацапні сцить мілким гравієм тільки при появі ОМОНівця,а вже ФСБшника... Отже нехай потроху здихають на "необъятных просторах" підерефії із піснею "Я другой такой страны не знаю..."
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16.09.2021 08:22 Відповісти
Слабаки...у Лукашеску было 80%
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16.09.2021 07:25 Відповісти
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16.09.2021 08:46 Відповісти
брати піларуси......така сама наволоч як і москалі
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16.09.2021 08:53 Відповісти
Уже граница с бульбашами должна быть закрыта,никого сюда и никого туда.Там уже должны быть танки,пушки,джавелины. И пусть бульбаши играют в солдатиков
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16.09.2021 09:20 Відповісти
 
 