Двопартійна група конгресменів США прагне на законодавчому рівні заблокувати запуск "Північного потоку-2"

15 конгресменів від обох основних партій США подали проєкт поправки до закону про оборонний бюджет США (NDAA), яка усуває можливість надавати виключення з санкцій проти учасників "Північного потоку-2" з міркувань захисту національних інтересів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Поправка передбачає "обов'язкове введення санкцій проти іноземних установ і осіб, відповідальних за планування, будівництво і діяльність "Північного потоку-2". Усувається виключення з санкцій з міркувань національних інтересів, передбачене в існуючому праві за проєктами з трубопроводами".

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