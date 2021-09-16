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Двопартійна група конгресменів США прагне на законодавчому рівні заблокувати запуск "Північного потоку-2"

Двопартійна група конгресменів США прагне на законодавчому рівні заблокувати запуск

15 конгресменів від обох основних партій США подали проєкт поправки до закону про оборонний бюджет США (NDAA), яка усуває можливість надавати виключення з санкцій проти учасників "Північного потоку-2" з міркувань захисту національних інтересів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Поправка передбачає "обов'язкове введення санкцій проти іноземних установ і осіб, відповідальних за планування, будівництво і діяльність "Північного потоку-2". Усувається виключення з санкцій з міркувань національних інтересів, передбачене в існуючому праві за проєктами з трубопроводами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дозвіл на запуск "Північного потоку-2" можуть дати до початку 2022 року, - Лавров

Автор: 

Конгрес США (1225) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+6
А прикольно получается. Быть или не быть газопроводу решают американцы в своём парламенте. Это подсрач с разбега прямо по вяличию... что на это скажет Скабеева?
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16.09.2021 00:37
+2
Адольфовна так старалась лапшу вешла на понт брала и дедушка Джо сдулся .... а тут такой поворот и Х#йло в бункер убежал ...
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16.09.2021 00:50
+2
Нинішні ціни на газ ************ ЄС до скорішого запуску ПП-2.
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16.09.2021 04:38
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А прикольно получается. Быть или не быть газопроводу решают американцы в своём парламенте. Это подсрач с разбега прямо по вяличию... что на это скажет Скабеева?
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16.09.2021 00:37 Відповісти
Важнее, что на это скажет следующий канцлер Германии.
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16.09.2021 00:40 Відповісти
Нічого. 😊 Проковтне і оближеться. 😁
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16.09.2021 00:53 Відповісти
Да , смешно , от них уже ничего не зависит ! а Скабеева идёт лесом , бо детский сад её не интересует
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16.09.2021 09:09 Відповісти
Если чуваки примут соотв закон и объявят, что всех, кто подойдёт к нему ближе километра, занесут в чёрный финансовый список, то вокруг того газопровода будет бурьян в рост человека .
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16.09.2021 11:33 Відповісти
А если бы , да кабы ...)) не работает этот вариант , бо США уже заявляли , что не желают ссориться с Германией ! , это раз . Два, на носу зима и похолодание .... это ускорит сертификацию проекта .
Из-за нехватки газа цена на газ уже под 1000 баксов , альтернативных источников не нашлось . В общем, не бурьян буде , а розочки, к сожалению .
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16.09.2021 13:40 Відповісти
Это всё решаемо. Без всяких нордстримов европа спокойно жила, а тут вдруг без неподключенного на данный момент потока возьмёт и замёрзнет? И это при том, что только ленивые не понастраивали терминалов по приёму LPG. Меньше смотрите кацапской пропаганды.
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16.09.2021 14:31 Відповісти
Конеш решаемо , вси давно видять як воно выришуеться )) Газ с терминалов дороже трубного , ваще не кункурент . Меньше слухайте детских мрий тут , а больше объективной реальности , путя перемогае , к сожалению (
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16.09.2021 15:21 Відповісти
Ещё раз повторяю: Европа пиисят лет нормально жила без нордстрима. С какой радости она должна замёрнуть именно в этом году?
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16.09.2021 15:59 Відповісти
Европа пиисят лет нормально получала газ транзитом через Украину , теперь основной объём газа станет поступать через СП-1, СП-2 и совсем немного через украинскую ГТС .
Думаю , что Европа не замёрзнет, на фоне искусственного дефицита кацапского газа и спроса ,она старательно закачивает его в свои хранилища.
Как запустят СП-2 на всю мощь , а это 55 млрд в год , так сразу выровняется цена газа , что будет выгодно для ЕС.
Даже не сомневайся так и будет .
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16.09.2021 16:31 Відповісти
Ну так давайте называть вещи своими именами. Рашка просто не выполняет свои обязательства по поставкам газа. А это совсем другой вопрос, отличный от необходимости или не необходимости подключать СП-2.
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16.09.2021 16:38 Відповісти
Да , Газпром за снижение объёма прокачки через Украину проиграл в Стокгомском суде 3 млрд. баксов в пользу Украины по старому договору .
Теперь по новому договору с ЕС планируется поставка газа в обход Украины , отсюда и вся свистопляска вокруг этих Нордстримов .
США выступали на стороне Украины , карали всех причастных к СП санкциями , но и Штаты сдались стремлениям немцев.
Германия будет делать так , как ей выгодно , а не как скажет США, не зря же о фрау Меркель здесь очень плохо выражаются .
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16.09.2021 17:06 Відповісти
Это сложно назвать стремлениями немцев. Какая немцам разница из какой струбы им вдувают газ?
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16.09.2021 17:17 Відповісти
Большая разница , Германия становится крупнейшим газовым Хабом в ЕС , т.е. принимает от Газпрома по долгосрочному договору газ по низкому тарифу , а распределяет и продаёт его Европе по более высокой цене + надёжность поставок без политики .

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16.09.2021 17:40 Відповісти
Ну тогда всё печально и "буржуи продадут им верёвку, на которой они их и повесят" (почти С)
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16.09.2021 18:03 Відповісти
с чего она не выполняет? газ по сп1 прет на 103 процента, по турецкому потоку все загружено, не один контракт они не сорвали, кстати германия сейчас берет по длинному контракту по 220 баксов и им вообще похеру на биржу, а основная европа не захотела длинные контракты думали на бирже будут торговать и на спотах купят, а тут во какая фигня на бирже то не только падать но и расти цена может
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17.09.2021 00:10 Відповісти
Адольфовна так старалась лапшу вешла на понт брала и дедушка Джо сдулся .... а тут такой поворот и Х#йло в бункер убежал ...
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16.09.2021 00:50 Відповісти
РАБссия ваыделяет на Северный потоп №3 ...очередные 15 ярдов долляров...РАБссия богатые рогатые Буратины...
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16.09.2021 01:25 Відповісти
Путлер и ШойХу убежали в Тайгу строить коммунизьм...
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16.09.2021 01:26 Відповісти
Они там обвенчались. Так сказать "обрели" друг друга.
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16.09.2021 09:52 Відповісти
Якщо я не помиляюся то чудова "многоходовочка" від дядькі Джо) з одного боку авганістан і одкб, з іншого крах по сп2) шалений удар по гаманцю *****!☝️😅
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16.09.2021 01:56 Відповісти
Нинішні ціни на газ ************ ЄС до скорішого запуску ПП-2.
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16.09.2021 04:38 Відповісти
Президент Польши Анджей Дуда демостративно опустил фрау Риббентроп отказавшись от встречи с ней... и это перед самым дембелем....
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16.09.2021 04:57 Відповісти
...ей-ей, ищё товарищь Леннон писал про Соединеные Штаты Европы. Точно там будем , со столицей в городе Варшава!
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16.09.2021 06:10 Відповісти
Так то ж Президент! А наш клоун орденом її нагородив за СП-2.
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16.09.2021 11:57 Відповісти
... надо цивилизации вместо призрачного газа переходить на чесный уголь: его хоть потрогать можно и чем больке куча, тем теплее в помещении. Панимать нада! Парниковый эффект? Дык, в Европе слишком много пьют чаю - запретить чайники (они же электирические) .Только самовары на твёрдом топливе и тепло и сытно и меньше пару.Во как!
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16.09.2021 06:07 Відповісти
Давайте-давайте. А тоді подасте на підпис "козаку". Побачимо, чи підпише.
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16.09.2021 07:05 Відповісти
 
 