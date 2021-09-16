Двопартійна група конгресменів США прагне на законодавчому рівні заблокувати запуск "Північного потоку-2"
15 конгресменів від обох основних партій США подали проєкт поправки до закону про оборонний бюджет США (NDAA), яка усуває можливість надавати виключення з санкцій проти учасників "Північного потоку-2" з міркувань захисту національних інтересів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Поправка передбачає "обов'язкове введення санкцій проти іноземних установ і осіб, відповідальних за планування, будівництво і діяльність "Північного потоку-2". Усувається виключення з санкцій з міркувань національних інтересів, передбачене в існуючому праві за проєктами з трубопроводами".
Топ коментарі
+6 Зэлэный_Змий
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+2 Владислав Васильченко
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Из-за нехватки газа цена на газ уже под 1000 баксов , альтернативных источников не нашлось . В общем, не бурьян буде , а розочки, к сожалению .
Думаю , что Европа не замёрзнет, на фоне искусственного дефицита кацапского газа и спроса ,она старательно закачивает его в свои хранилища.
Как запустят СП-2 на всю мощь , а это 55 млрд в год , так сразу выровняется цена газа , что будет выгодно для ЕС.
Даже не сомневайся так и будет .
Теперь по новому договору с ЕС планируется поставка газа в обход Украины , отсюда и вся свистопляска вокруг этих Нордстримов .
США выступали на стороне Украины , карали всех причастных к СП санкциями , но и Штаты сдались стремлениям немцев.
Германия будет делать так , как ей выгодно , а не как скажет США, не зря же о фрау Меркель здесь очень плохо выражаются .