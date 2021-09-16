Тальк або суміш олій допомагає зменшити дискомфорт у разі тривалого носіння маски, - МОЗ

Є способи уникнути дискомфорту тим, кому цілий робочий день доводиться носити маску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Медичні працівники, працівники супермаркетів, банків, аптек, водії громадського транспорту тощо носять маски протягом всього робочого дня, що може спричинити натирання шкіри. Респіратори й хірургічні окуляри прилягають до шкіри значно щільніше, ніж звичайні маски, тому в першу чергу необхідно вжити заходів з запобігання натирання шкіри в місцях контакту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що британські дослідники з Imperial College London порівняли ефективність певних засобів, які допомагають знизити негативний ефект від тривалого носіння засобів індивідуального захисту:

Звичайна талькова присипка знижує тертя на 49% при нанесенні й на 59% – через 4 години

Суміш кокосової олії, какао-олії бджолиного воску знижувала тертя на 31% при нанесенні й на 53% через 4 години

Також ефективним виявилося використання індиферентних кремів із сумішшю вазеліну та ланоліну

"Однак звичайні зволожуючі креми можуть бути менш ефективними в такому випадку, тому що вони швидко адсорбуються в шкіру і їх протективний ефект не триває досить довго без повторного нанесення", - йдеться в повідомленні.

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