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Новини Коронавірус і карантин
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Тальк або суміш олій допомагає зменшити дискомфорт у разі тривалого носіння маски, - МОЗ

Тальк або суміш олій допомагає зменшити дискомфорт у разі тривалого носіння маски, - МОЗ

Є способи уникнути дискомфорту тим, кому цілий робочий день доводиться носити маску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Медичні працівники, працівники супермаркетів, банків, аптек, водії громадського транспорту тощо носять маски протягом всього робочого дня, що може спричинити натирання шкіри. Респіратори й хірургічні окуляри прилягають до шкіри значно щільніше, ніж звичайні маски, тому в першу чергу необхідно вжити заходів з запобігання натирання шкіри в місцях контакту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що британські дослідники з Imperial College London порівняли ефективність певних засобів, які допомагають знизити негативний ефект від тривалого носіння засобів індивідуального захисту:

  • Звичайна талькова присипка знижує тертя на 49% при нанесенні й на 59% – через 4 години
  • Суміш кокосової олії, какао-олії бджолиного воску знижувала тертя на 31% при нанесенні й на 53% через 4 години

Також ефективним виявилося використання індиферентних кремів із сумішшю вазеліну та ланоліну

"Однак звичайні зволожуючі креми можуть бути менш ефективними в такому випадку, тому що вони швидко адсорбуються в шкіру і їх протективний ефект не триває досить довго без повторного нанесення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вакцинація - не привід відмовлятися від носіння маски, - Кузін

Автор: 

ВР (14949) карантин (18172) маска (157) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Да Бог с ним с натиранием, могут и похуже последствия возникнуть))

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16.09.2021 02:40
+4
А если кокаином натереть то будет гораздо комфортнее ..
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16.09.2021 08:25
+3
вазелин - это счас в треде. только нужно знать, где мазать.
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16.09.2021 04:07
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Да Бог с ним с натиранием, могут и похуже последствия возникнуть))

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16.09.2021 02:40 Відповісти
тальк это прошлый век - есть проверенное дальнобойщиками и мотоциклистами средство от раздражения

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16.09.2021 03:32 Відповісти
вазелин - это счас в треде. только нужно знать, где мазать.
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16.09.2021 04:07 Відповісти
Мені сказали, що люди використовують таку річ:

3D Silicone Face Mask Bracket-3D Mask Bracket Inner Support Frame for More Breathing Space,Keep Fabric Off Mouth, Cool Lipstick Protection

Замовляють на амазоні.
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16.09.2021 06:37 Відповісти
Отепер вірю що маска не захищає.
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16.09.2021 07:11 Відповісти
Кто то еще маски носит?Разве она от чегото защитит?Когда в маске чихнуть,смесь соплей и слизи летят по сторонам,как и чихнуть в ладошку.
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16.09.2021 07:14 Відповісти
На счет талька....

Помню, батя сыпал в покрышку, чтобы камера не прилипала.

Ну, а тальк в маску - может и не натрет, но дышат вряд ли станет лучше!!!
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16.09.2021 08:03 Відповісти
Вдыхание мелкодисперсных порошков приводит к образования опухолей, конкретно тальк вызывает заболевание "талькоз" и доброкачественные опухоли. Например в Канаде его употребление запретили из за подозрения в канцерогенности
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16.09.2021 09:49 Відповісти
Та не, они просто сделали вброс объясняющий почему физиономии "слуг", в области дыхательных путей, вечно измазаны каким то белым порошком.... Уже начали ползти слухи...Но вышел минздрав, рассказал про тальк и сразу стало понятно, что это за белый порошок и почему слугам так хорошо дышится и они ходят улыбающиеся
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16.09.2021 09:54 Відповісти
Прабабушка моя, баба Марина, на все случаи жизни давала один рецепт:

лаврового лИсту, собачого дристу, трохи води й перднути туди.
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16.09.2021 08:16 Відповісти
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16.09.2021 09:48 Відповісти
А если кокаином натереть то будет гораздо комфортнее ..
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16.09.2021 08:25 Відповісти
А колокольчик в нос лучше смазывать солидолом, шоб ветер его меньше раскачивал.)
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16.09.2021 08:42 Відповісти
опять британские ученые
Вот только забыли сказать, что тальк может рак вызывать
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16.09.2021 08:45 Відповісти
Рак то фигня. Авот каранавирус!!!
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16.09.2021 09:54 Відповісти
их никто вообще не носит что за чушь
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16.09.2021 09:54 Відповісти
частое воздействие данного вещества на дыхательные пути приводит к развитию талькоза. Данному заболеванию подвержены в основном люди, работающие на производствах или часто контактирующие с тальком в других условиях. В начале своего развития талькоз проявляется одышкой, а после - сухим кашлем. Чем дольше контакт дыхательных путей с тальком, тем больше его частиц накапливается в организме, что приводит к развитию хронических бронхитов и повышает риск туберкулеза.

Так что наносить тальк в виде порошка на лицо или участки маски, а потом его вдыхать. ну такое себе решение. Не зря порошок талька в медицине только как наружное средство используется, а все что внутрь - в виде содержащих тальк жидкостей-мазей (тогда он не в легкие попадет, а в жкт)
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16.09.2021 10:30 Відповісти
 
 