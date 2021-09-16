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Україна веде переговори про випуск мРНК-вакцини від COVID-19 на нашій території, - Ляшко

Україна веде переговори про випуск мРНК-вакцини від COVID-19 на нашій території, - Ляшко

Україна обговорює локалізацію виробництва мРНК-вакцин від COVID-19 в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Надалі у нас є домовленості на локалізацію інших вакцин, ведемо переговори про випуск мРНК-вакцини на території України. До кінця цього року ми будемо мати чітке розуміння, як всі ці процеси налагодити ... Звичайно, хотілося б, щоб українське фармакологічне підприємство освоїло технологію і включилося у всесвітній науковий прогрес щодо мРНК-вакцин і не тільки щодо мРНК", - сказав Ляшко в інтерв'ю інтернет-виданню "Слово і діло".

Він також додав, що Україна хоче стати "фармацевтично незалежною державою". У міністерстві охорони здоров'я вже підготовлений проєкт перших ста лікарських засобів, критичних, якщо закриваються всі кордони, як це сталося в 2020 році.

За словами Ляшка, в Міністерстві охорони здоров'я повинні забезпечити повний цикл їх виробництва. Серед ліків повинні бути імуно-біологічні препарати та антибіотики.

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Автор: 

Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765)


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Ну это уже за гранью вранья!!!Их не могут производить даже высокотехнологичные страны А Ляшко может!!
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16.09.2021 07:29 Відповісти
Мільярд дерев вже посадили. Тепер візьмуться за вакцину.
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16.09.2021 07:34 Відповісти
Так это рыгоналка Богатырёва рвётся в Харькове РАЗЛИВАТЬ китайскую вакцину , которую в Европе никто не воспринимает

а может и спутник хочет разливать - от рыгов можно ожидать всякую подлость , только чтобы не пускать украинцев- рабов жить по европейски

строители собираются ехать работать в ЕС , так их предупредили - ТОЛЬКО ВАКЦИНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ЕС для рабочей визы - это ведь не туризм
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16.09.2021 07:42 Відповісти
Пора ,блин , гнать олигархов из Украины метлой !!!

не дадут людям жить по - человечески
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16.09.2021 07:43 Відповісти
И построят вакцинную фабрику рядом с канадским патронным заводом!
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16.09.2021 07:33 Відповісти
Это значит, что ИСПЫТЫВАТЬ вакцину будут на пересичных.
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16.09.2021 08:00 Відповісти
Степашке предложите. Этот вам все сразу выпустит. Ему к пальтишку как раз ботиночки нужны и шапочка.
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16.09.2021 08:12 Відповісти
Шел третий год зеленожопых обещаний
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16.09.2021 08:23 Відповісти
Пахнет какой то махинаций.
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16.09.2021 08:49 Відповісти
 
 