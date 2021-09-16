Україна веде переговори про випуск мРНК-вакцини від COVID-19 на нашій території, - Ляшко
Україна обговорює локалізацію виробництва мРНК-вакцин від COVID-19 в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Надалі у нас є домовленості на локалізацію інших вакцин, ведемо переговори про випуск мРНК-вакцини на території України. До кінця цього року ми будемо мати чітке розуміння, як всі ці процеси налагодити ... Звичайно, хотілося б, щоб українське фармакологічне підприємство освоїло технологію і включилося у всесвітній науковий прогрес щодо мРНК-вакцин і не тільки щодо мРНК", - сказав Ляшко в інтерв'ю інтернет-виданню "Слово і діло".
Він також додав, що Україна хоче стати "фармацевтично незалежною державою". У міністерстві охорони здоров'я вже підготовлений проєкт перших ста лікарських засобів, критичних, якщо закриваються всі кордони, як це сталося в 2020 році.
За словами Ляшка, в Міністерстві охорони здоров'я повинні забезпечити повний цикл їх виробництва. Серед ліків повинні бути імуно-біологічні препарати та антибіотики.
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а может и спутник хочет разливать - от рыгов можно ожидать всякую подлость , только чтобы не пускать украинцев- рабов жить по европейски
строители собираются ехать работать в ЕС , так их предупредили - ТОЛЬКО ВАКЦИНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ЕС для рабочей визы - это ведь не туризм
не дадут людям жить по - человечески