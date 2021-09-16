Макрон заявив, що французькі сили ліквідували лідера ІД Аднана Абу Валіда ас-Сахраві у Великій Сахарі
Президент Франції Емманюель Макрон заявив у середу, що французькі збройні сили ліквідували лідера "Ісламської держави" у Великій Сахарі Аднана Абу Валіда ас-Сахраві.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють французькі ЗМІ.
Сахраві був лідером ІД в регіоні Сахель у Західній Африці, і його група вчинила напад на американських солдатів в 2017 році, в серпні 2020 року Сахраві особисто наказав вбити шістьох французьких благодійників і їхнього нігерійського водія, йдеться в повідомленні офісу французького президента.
Топ коментарі
+12 Виктор Сотник
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+8 Sophia-Maria Duglass
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+4 the FAT
показати весь коментар16.09.2021 07:40
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Зоологи, говорят что баранам не страшно, природа им даровала отсутствие боли
ЧЕЙ КРЫМ ?
Это часом не его брат, которого убил Порошенко?