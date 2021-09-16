Макрон заявив, що французькі сили ліквідували лідера ІД Аднана Абу Валіда ас-Сахраві у Великій Сахарі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у середу, що французькі збройні сили ліквідували лідера "Ісламської держави" у Великій Сахарі Аднана Абу Валіда ас-Сахраві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють французькі ЗМІ.

Сахраві був лідером ІД в регіоні Сахель у Західній Африці, і його група вчинила напад на американських солдатів в 2017 році, в серпні 2020 року Сахраві особисто наказав вбити шістьох французьких благодійників і їхнього нігерійського водія, йдеться в повідомленні офісу французького президента.

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