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Новини
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Макрон заявив, що французькі сили ліквідували лідера ІД Аднана Абу Валіда ас-Сахраві у Великій Сахарі

Макрон заявив, що французькі сили ліквідували лідера ІД Аднана Абу Валіда ас-Сахраві у Великій Сахарі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у середу, що французькі збройні сили ліквідували лідера "Ісламської держави" у Великій Сахарі Аднана Абу Валіда ас-Сахраві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють французькі ЗМІ.

Сахраві був лідером ІД в регіоні Сахель у Західній Африці, і його група вчинила напад на американських солдатів в 2017 році, в серпні 2020 року Сахраві особисто наказав вбити шістьох французьких благодійників і їхнього нігерійського водія, йдеться в повідомленні офісу французького президента.

Також дивіться: Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали на Одещині, - СБУ. ФОТО

Автор: 

ліквідація (3893) ІДІЛ (307) Макрон Емманюель (1454)


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Топ коментарі
+12
Или перестать стрелять! Боже, за что ты населил Украину 73, процентами идиотов ?
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16.09.2021 07:53
+8
А Вам наверно надо только про удачи Беларуси и раши писать , чтобы не отрываться от совкового информпромтранства ? 😀

ЧЕЙ КРЫМ ?
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16.09.2021 08:00
+4
А ведь могли же высказать озабоченность
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16.09.2021 07:40
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Шо, путина*****) завалили?
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16.09.2021 07:26 Відповісти
А ведь могли же высказать озабоченность
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16.09.2021 07:40 Відповісти
Или перестать стрелять! Боже, за что ты населил Украину 73, процентами идиотов ?
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16.09.2021 07:53 Відповісти
О да, нас ЗЕ учит озабочено не стрелять в ответ на беззаботные обстрелы орков.
Зоологи, говорят что баранам не страшно, природа им даровала отсутствие боли
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16.09.2021 08:00 Відповісти
Коли нарешті 8% хворих на голову вивчать Українську мову? Не хвилюйся скоро уже баригу посадять
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16.09.2021 12:09 Відповісти
Штатовцам о себе болезных позаботиться бы, а не об Афгане...
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16.09.2021 07:56 Відповісти
Они и позаботились. Теперь Афган - проблема кацапов, клёво
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16.09.2021 08:34 Відповісти
РАБссия тоже ликвидировала троих террористов ИГила в ЦАР 30 июня 2018 года...среди погибших Орхан Джемаль,Александр Расторгуев и Кирилл Радченко....
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16.09.2021 07:44 Відповісти
Популярность падает - нужно "мочить террористов".
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16.09.2021 07:52 Відповісти
Это очень важная информация для пересічного українця.
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16.09.2021 07:58 Відповісти
А Вам наверно надо только про удачи Беларуси и раши писать , чтобы не отрываться от совкового информпромтранства ? 😀

ЧЕЙ КРЫМ ?
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16.09.2021 08:00 Відповісти
Ти навіть не флешка, а зАтичка
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16.09.2021 09:25 Відповісти
Цена на газ в ЕС растёт - Макрон в содружестве с рашей лично ловит террористов.
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16.09.2021 08:05 Відповісти
І чого це французу не "перестали стріляти і здійснювати спецоперації"
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16.09.2021 08:37 Відповісти
На дерьмака похож, только с бородой.

Это часом не его брат, которого убил Порошенко?
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16.09.2021 09:15 Відповісти
 
 