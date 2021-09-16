Війська РФ за добу тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонені 120-мм міномети, - штаб ООС

За минулу добу, 15 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, поблизу населеного пункту Новолуганське противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї.

У напрямку Південного збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік від Авдіївки російські окупанти вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 16 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.