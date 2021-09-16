УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10801 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 459 13

Війська РФ за добу тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонені 120-мм міномети, - штаб ООС

Війська РФ за добу тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонені 120-мм міномети, - штаб ООС

За минулу добу, 15 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, поблизу населеного пункту Новолуганське противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї.

У напрямку Південного збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік від Авдіївки російські окупанти вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Росія щороку під виглядом навчань збільшує війська на кордоні з Україною, - заступник командувача ОС Шевченко

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 16 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Автор: 

обстріл (28339) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
В районе Горловки украинским войскам удалось посадить квадрокоптер обдроченцев...Фишка в том,что квадрик делал сьемку атаки на своих же позиций ...взрывом был уничтожен блок-пост...уникальные бараны... обвинить Украине не удастся поскольку арта Украины в тот день молчала,что зафиксировано наблюдателями ОБСЕ...
показати весь коментар
16.09.2021 07:55
+2
наши засекли координаты руссофашистов при помощи американских контрбатарейных радаров и сразу уничтожили позиции агрессора
показати весь коментар
16.09.2021 08:16
+1
а что наши применили!?
показати весь коментар
16.09.2021 07:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а что наши применили!?
показати весь коментар
16.09.2021 07:45 Відповісти
наши засекли координаты руссофашистов при помощи американских контрбатарейных радаров и сразу уничтожили позиции агрессора
показати весь коментар
16.09.2021 08:16 Відповісти
каждый день засекают и уничтожают видимо агрессор скоро закончиться! а если бы отставить сарказм то было бы неплохо.
показати весь коментар
16.09.2021 09:32 Відповісти
со слов президента по громкой связи в ответ читают библию
показати весь коментар
16.09.2021 15:57 Відповісти
В районе Горловки украинским войскам удалось посадить квадрокоптер обдроченцев...Фишка в том,что квадрик делал сьемку атаки на своих же позиций ...взрывом был уничтожен блок-пост...уникальные бараны... обвинить Украине не удастся поскольку арта Украины в тот день молчала,что зафиксировано наблюдателями ОБСЕ...
показати весь коментар
16.09.2021 07:55 Відповісти
😄
показати весь коментар
16.09.2021 08:28 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2021 09:14 Відповісти
а Украина трижды выразила озабоченность......
показати весь коментар
16.09.2021 09:16 Відповісти
такой "курорт". я б подошла к арестовичу и руками спокойно рот разорвала б до самых ушей, чтоб оно больше ничего сказать не могло никогда
показати весь коментар
16.09.2021 12:47 Відповісти
https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/?__cft__[0]=AZVCxUj_rqhj_S_jjLuQjtIIGPWnB-IVZik1wUoCn2YHOvf4KjUDHt96qwSym2O8MEbuzKDrjinIROvEweX7BSSaL69GFzLggfbKFiaOYALO3P631DfnJRbXk-e-mdYlZnVSqWQNGyaYMqKJcioUYuqSTdManhx_ypoGd9hR4d1Nl_SedlGiTKSzqUkHmskfz70&__tn__=-UC%2CP-R Центр Миротворець

https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/posts/4275996212487935?__cft__[0]=AZVCxUj_rqhj_S_jjLuQjtIIGPWnB-IVZik1wUoCn2YHOvf4KjUDHt96qwSym2O8MEbuzKDrjinIROvEweX7BSSaL69GFzLggfbKFiaOYALO3P631DfnJRbXk-e-mdYlZnVSqWQNGyaYMqKJcioUYuqSTdManhx_ypoGd9hR4d1Nl_SedlGiTKSzqUkHmskfz70&__tn__=%2CO%2CP-R 14 вересня о 17:27 ·



ЗАХИЩАВ УКРАЇНУ З ПЕРШИХ ДНІВ ВІЙНИ, А ЗАГИНУВ ЦИВІЛЬНИМ...

Смерть Валентина Чепурного не вказали у жодному звіті ЗСУ. Адже напередодні, 11 вересня, у нього закінчився контракт. Тож на момент загибелі він вважався цивільним.

Унаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами на західній околиці села Кримське у Луганській області 12 вересня загинув 34-річний захисник України Валентин Чепурний.

Валентин Чепурний служив у Збройних силах України ледь не з першого року російської агресії.

12 вересня він заїхав у підрозділ попрощатися, але у цю мить почався артилерійський обстріл. Військові кинулися в укриття - товариші встигли проскочити, а Валентин зазнав важких поранень, несумісних з життям.
показати весь коментар
16.09.2021 16:23 Відповісти
Світла пам'ять Герою !
показати весь коментар
16.09.2021 16:50 Відповісти
Зараз над Донецьком підіймається чорний дим . У них що , вже почався опалювальний сезон ? Чи що вони там знову утнули ? Хто знає ?
показати весь коментар
16.09.2021 16:53 Відповісти
 
 