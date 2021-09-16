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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 в Україні: за добу приріст нових випадків понад 1000, померла - 101 людина

COVID-19 в Україні: за добу приріст нових випадків понад 1000, померла - 101 людина

В Україні зафіксовано 5 744 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 16 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 15 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5 744 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 629, медпрацівників – 95).

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 507 осіб;
  • летальних випадків – 101;
  • одужало – 1 499 осіб.

Також читайте: Тальк або суміш олій допомагає зменшити дискомфорт у разі тривалого носіння маски, - МОЗ

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 34 420 осіб,
  • методом ІФА – 7 942 особи,
  • експрес-тестами – 30 569 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 331 540 осіб;
  • одужало – 2 226 629 осіб;
  • летальних випадків – 54 651;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 377 327.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях", - розповіли в МОЗ.

COVID-19 в Україні: за добу приріст нових випадків понад 1000, померла - 101 людина 01
COVID-19 в Україні: за добу приріст нових випадків понад 1000, померла - 101 людина 02
COVID-19 в Україні: за добу приріст нових випадків понад 1000, померла - 101 людина 03
COVID-19 в Україні: за добу приріст нових випадків понад 1000, померла - 101 людина 04

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
От зебіли якраз ходють невакцинованими.
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16.09.2021 08:35
+5
Наших людей не злякати доти, доки сусідів по квартирі на цвинтар не повезуть.
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16.09.2021 09:10
+4
Зебилы носятся со своей вакцинацией, как с манной небесной. Лучше обьяснили быдлу, что вакцинация не защищает от ковида. А то сейчас в метро уже каждый пятый вообще без маски - думают, что корона им не страшна - тупорылые создания.
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16.09.2021 08:31
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Ну це якась геометрична прогресія.
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16.09.2021 08:19 Відповісти
поки що не геометрична але "процэсс пошол"..
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16.09.2021 08:24 Відповісти
До лохдауна и закрытия ЕС осталось 10,9,8... дней.
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16.09.2021 08:33 Відповісти
Як діти пішли в школи, так одразу почали поширювати ковід.
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16.09.2021 08:34 Відповісти
это что за кацапская школа?
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16.09.2021 09:40 Відповісти
перепрошую, фотка з мережі просто
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16.09.2021 20:28 Відповісти
Здихають антиваксери потроху. Ну і слава Богу
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16.09.2021 10:01 Відповісти
нет, ошибочка! Чем больше вакцинируют, тем больше случаев. Что за дела?
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16.09.2021 10:46 Відповісти
не геометрическая, но ожидаемая, еще с конца августа и начала сентября в кругах учителей довольно плотно муссируется тема ноября, мол сентябрь-октябрь и на удаленку.
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16.09.2021 11:21 Відповісти
Фігова ситуація
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16.09.2021 08:27 Відповісти
Зебилы носятся со своей вакцинацией, как с манной небесной. Лучше обьяснили быдлу, что вакцинация не защищает от ковида. А то сейчас в метро уже каждый пятый вообще без маски - думают, что корона им не страшна - тупорылые создания.
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16.09.2021 08:31 Відповісти
От зебіли якраз ходють невакцинованими.
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16.09.2021 08:35 Відповісти
Не пишіть дурниць!!! Маска від грипозних вірусів не рятує. Так було завжди!!!
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16.09.2021 08:35 Відповісти
Маска рятує. Порівняння ситуацій минулого року і теперішнього це явно демонструє.
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16.09.2021 08:37 Відповісти
Хахаха, зайди в одесский (условно) трамвай и сравни. Чо, в Киеве болеют в 10 раз меньше?
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16.09.2021 09:56 Відповісти
А в Києві носять маски ?
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16.09.2021 14:28 Відповісти
Дурь твоя и под маской видна будет! Эпидемиолог великий!
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16.09.2021 09:00 Відповісти
Чому хворі на грип помирають??? На час розвалу СРСР в Україні ВЖЕ були потужно розвинуті рефлексотерапія та лазерна терапія, на цей момент вже потужно заявила про себе інформаційна терапія. Чому МОЗ не задіює ці напрямки в лікуванні хворих? А є ще відомі з кінця 19 сторіччя водолікування (Кнейп, Камінський). Такий потужний потенціал, а МОЗ нібельмеса не робить, цілком лягло під коруптовану фарма-медицину. ГАНЬБА!!! ВСі мають постати перед судом!!!
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16.09.2021 08:34 Відповісти
Що ??

Що було розвинено ? На папері ?

Совкова медицина нікого ніколи не вилікувала.
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16.09.2021 08:36 Відповісти
якщо пані дурепа, то не виставляйте свою необізнаніть на люди; моя стаття: Природно-науковий підхід до лікування хворих
http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
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16.09.2021 08:39 Відповісти
А, прихильник всіляких "уротерапій"об'явивсь...
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16.09.2021 09:00 Відповісти
З минулим ніком Володимир Горбатько - цей бот був перекладачем, під ніком Володимир Красножопівець - він науковець. Працює лахтинська ферма на Цензорі, аж гай шумить.
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16.09.2021 09:38 Відповісти
Впечатляет! Даже умному пану, или пани без медицинского образования не осилить! Всякий прибор, или метод лечения "многократного использования" приводит в бешенство медиков! Только таблетки, глобулы, капсулы, свечи, порошки, растворы, что там еще - и ничего более! Израсходовал - покупай снова! Врач оченеь хочет, что бы вы были живы, но, при этом не могли обходиться без лекарств. И потихоньку их покупали, покупали, покупали!
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16.09.2021 09:18 Відповісти
Разве по никам не видно, что ботва перекинулась с рошена на вакцинацию? За это платят больше
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16.09.2021 09:56 Відповісти
Дурачков лошают по полной.И намордники им и бустеры.Когда они уже все передОхнут... посыпьте их дустом))
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16.09.2021 08:35 Відповісти
Почему-то раньше в заголовке сообщали количество заболевших за сутки, а сегодня "прирост новых случаев более 1000" - это чтобы людей не пугать?

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16.09.2021 08:45 Відповісти
Наших людей не злякати доти, доки сусідів по квартирі на цвинтар не повезуть.
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16.09.2021 09:10 Відповісти
Ну й що!?

Наприклад десь за 20 років у сусідів моїх батьків: три смерті од хвороби серця, дві- інсульт, три(!!!)-туберкульоз, два- рак і аж два самогубства. Причому це пенсіонери, один вискочив з 9 поверху, і ще одна з шостого. Але там рак+ самогубство... Ось де страшна ситуація.

Хворіла на модну хворобу одна жінка, розповідала. Ніхто не вмер.
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16.09.2021 10:07 Відповісти
Мабуть, на тих сусідів хтось таки погано впливав... Може сусіди, або їх діти?
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16.09.2021 10:28 Відповісти
Наш тренд відстає від світового на 1 міс. Пік останньої хвилі у світі відбувся 19-20 серпня і далі пішло тимчасове зниження захворюваності, яке досі триває. В нас пік буде днями і теж має бути спад на якісь тижні до початку справжньої нової осінньо-зимової хвилі.

Передайте це НАНУ, уряду і Мілованову з його KSE.
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16.09.2021 09:08 Відповісти
В Одессе в час пик люди штурмовали 175-ю маршрутку, почти поголовно без масок, из дверей висели. Я такого почти 2 года не видела, пофигизм полный.
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16.09.2021 09:10 Відповісти
На 24-е число в Киеве была хода и около 100.000 народу.И ничего,все в порядке.
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16.09.2021 09:34 Відповісти
чем Одесса отличается от любого др.города? И чем маршрутка отличаеться от АТБ в котором маски только на кассе и то на подбородке? Всем давно пофик,все уже поняли что это не прям - трупынатротуарах, да ,когото заденет серьезно, и плачевно, основная масса проходит вообще не заметно.Страх который пытаються нагнетать цифрами - не работает.
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16.09.2021 11:26 Відповісти
Ось і почався новий навчальний та новий ковідний рік.
На кацапії бидло дохне наче мухи, схоже, що нас те саме очікує.
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16.09.2021 09:15 Відповісти
Масок народ не носить, вакцини шугається, електрички по 6 вагонів замість 10 битком, школярі всюди вільно чхають і кашляють...

І кожнй зебіл мнить себе імунологом і вірусологом на рівні нобелівської премії...

Працес пашол©
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16.09.2021 09:27 Відповісти
Як активно коментують проплачені боти черговий фуфловкид від брехливої влади...
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16.09.2021 09:32 Відповісти
Приємно пригадати парад з Дня незалежності 24 серпня цього року - не менше мільйона людей на Хрщатику і всі без масок! І чомусь приросту захворюваності на КОВІД-19 тоді не було. І не тому часом, що жодна українська лабораторія так і по сьогодні не виловила той вірус COVID-19?
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16.09.2021 09:55 Відповісти
а любой день города? Взять недавний Днепр, там на сегодня по их методике должно быть пол города лечь, но нет,все крутиться работает, маршрутки переполненые, электрички забитые
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16.09.2021 11:29 Відповісти
В "желтой зоне" школы не будут работать

В Ивано-Франковской области школы, где привились от коронавируса менее 80% педагогов, в случае введения "желтой" зоны, закроют. Об этом сообщила глава области Светлана Онищук, передает "5 канал".

Т.е. хотят сказать, что переносчики ковида, массовое зло - только учителя? А сотни не привитых детей не являются переносчиками? Ширнули пару десятков учителей и школа в безопасности? Оруэлл со своим "Скотным двором" в гробу переворачивается
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16.09.2021 10:03 Відповісти
Оруэлл и др.фантасты - дети в песочнице, по сравнению с нынешними маразмами
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16.09.2021 11:30 Відповісти
У нас 4-ро з 5-ти пчихають чи кашляють на вулиці (з них 2-є навіть у приміщенні) не прикриваючи рота та не переймаючись прохожими... Що ви хочете від цьго наріду
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16.09.2021 15:58 Відповісти
хоча в європі таке теж зустрічається, але в меншому відсотку
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16.09.2021 16:00 Відповісти
 
 