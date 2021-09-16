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COVID-19 в Україні: за добу приріст нових випадків понад 1000, померла - 101 людина
В Україні зафіксовано 5 744 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 16 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 15 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5 744 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 629, медпрацівників – 95).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 507 осіб;
- летальних випадків – 101;
- одужало – 1 499 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 34 420 осіб,
- методом ІФА – 7 942 особи,
- експрес-тестами – 30 569 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 331 540 осіб;
- одужало – 2 226 629 осіб;
- летальних випадків – 54 651;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 377 327.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях", - розповіли в МОЗ.
Топ коментарі
+14 Ksenia VB
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+5 Михайло Козочкін
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+4 Super Gut
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Що було розвинено ? На папері ?
Совкова медицина нікого ніколи не вилікувала.
http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
Наприклад десь за 20 років у сусідів моїх батьків: три смерті од хвороби серця, дві- інсульт, три(!!!)-туберкульоз, два- рак і аж два самогубства. Причому це пенсіонери, один вискочив з 9 поверху, і ще одна з шостого. Але там рак+ самогубство... Ось де страшна ситуація.
Хворіла на модну хворобу одна жінка, розповідала. Ніхто не вмер.
Передайте це НАНУ, уряду і Мілованову з його KSE.
На кацапії бидло дохне наче мухи, схоже, що нас те саме очікує.
І кожнй зебіл мнить себе імунологом і вірусологом на рівні нобелівської премії...
Працес пашол©
В Ивано-Франковской области школы, где привились от коронавируса менее 80% педагогов, в случае введения "желтой" зоны, закроют. Об этом сообщила глава области Светлана Онищук, передает "5 канал".
Т.е. хотят сказать, что переносчики ковида, массовое зло - только учителя? А сотни не привитых детей не являются переносчиками? Ширнули пару десятков учителей и школа в безопасности? Оруэлл со своим "Скотным двором" в гробу переворачивается