COVID-19 в Україні: за добу приріст нових випадків понад 1000, померла - 101 людина

В Україні зафіксовано 5 744 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 16 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 15 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5 744 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 629, медпрацівників – 95).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 507 осіб;

летальних випадків – 101;

одужало – 1 499 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 34 420 осіб,

методом ІФА – 7 942 особи,

експрес-тестами – 30 569 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 331 540 осіб;

одужало – 2 226 629 осіб;

летальних випадків – 54 651;

проведено ПЛР-тестувань – 12 377 327.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях", - розповіли в МОЗ.







