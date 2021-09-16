Глава Київської митниці Сілюк прояснив ситуацію з "крадіжкою року" в Борисполі

Митне оформлення предметів за авіанакладною здійснюється відповідно до вимог митного законодавства.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник Київської митниці Сергій Сілюк, передає Цензор.НЕТ.

"Чи можуть державні органи здійснювати свої повноваження керуючись чутками, плітками чи публікаціями в мережі інтернет? Відповідь однозначна – ні. Лише в межах та у спосіб, визначений Конституцією та законодавством. Бо у разі перевищення своїх повноважень, посилання на "одна баба сказала" будуть одразу відкинуті як громадянином чи підприємцем, якому належить вантаж, так і відповідними органами", - написав він.

Сілюк нагадав, що 10 вересня на Youtube-каналі http://surl.li/afzvg з’являється відео під гучною назвою "Кража года! Как в Борисполе таможня выдала 3 тонны арестованной контрабанды", де згадуються три авіанакладні №235-21143614, №235-21143496, №566-15140856. У відео автор стверджує, що товар, який переміщувався за зазначеними авіанакладними, був арештований та переданий на відповідальне зберігання правоохоронними органами на склад аеропорта "Бориспіль".

Начальник Київської митниці в своєму пості спробував детально розібрати цю ситуацію, виділивши кілька акцентів:

Акцент номер один. У важливій в цьому контексті 558 статті Митного кодексу

України йдеться - правоохоронні органи зобов'язані письмово повідомляти митні органи про виявлені ними порушення митних правил або контрабанду.

Жодної інформації, підкреслю -жодної, про накладення арешту на товари за вказаними авіанакладними у кримінальному провадженні, передачі їх на відповідальне зберігання аеропорту "Бориспіль", або наявність інформації про переміщення даних товарів через митний кордон України з порушеннями митних правил, правоохоронним органом до митниці передано не було. Хоча, якщо керуватися інформацією з цього та попереднього відео, з моменту так званого арешту товарів минуло тижнів три.

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Акцент номер два. Посадові особи митниці не були присутні, не повідомлялися та

не залучалися для проведення згаданих слідчих дій, а саме: вилучення правоохоронними органами товарів, зазначених у авіанакладних №235-21143614, №235-21143496, №566-15140856, та передачі їх на відповідальне зберігання працівникам аеропорту "Бориспіль". Тож митниця не володіла інформацією про проведені заходи.

Акцент номер три. Документів щодо вилучення правоохоронними органами

згаданих товарів зі складу ДПМА "Бориспіль", ані від представників аеропорту "Бориспіль", ані від правоохоронних органів митниці передано не було.

Акцент номер чотири. За авіанакладними №235-21143614, №235-21143496,

№566-15140856 переміщувалися товари: вживані речі, особисті речі та літієво-іонні батареї. В даних накладних відсутня інформація щодо переміщення товару електронні сигарети – про них автор у відео лицемірить.

"Отже, у митному відношенні маємо звичайний вантаж: вживані речі, особисті речі та літієво-іонні батареї, митне оформлення яких треба провести з дотриманням вимог Митного кодексу та інших нормативно-правових актів, що регулюють державну митну справу. Що й було зроблено.

І кому цікаво, хто має терпіння, невеличкий екскурс по процедурі митного оформлення

Згідно з Порядком виконання митних формальностей на повітряному транспорті, операції з переміщення товарів з борту повітряного судна на склад контролюють посадові особи митних органів, яким було надано дозвіл на вивантаження товарів із повітряного судна та перевезення їх на склад, документально або безпосередньо (п.7 розділу IV наказу Мінфіну України від 03.08.2018 № 671).

Документальний контроль здійснюється шляхом перевірки документів і відомостей про товари, необхідних для такого контролю.

Безпосередній контроль здійснюється шляхом особистого супроводження посадовою особою митного органу операцій з вивантаження, переміщення і поміщення товарів з борту повітряного судна на склад.

В даному випадку, як документальний, так і безпосередній контроль не передбачає проведення огляду товарів за кожною авіанакладною.

В подальшому згадані вище авіанакладні були подані до митного оформлення.

Під час митного оформлення товарів за даними авіанакладними було здійснено форматологічний контроль, контроль співставлення і контроль системи управління ризиками", - написав він.

Також Сілюк зазначив, що підстави проведення митного огляду передбачені статтею 338 МКУ. Так, згідно частини 2 Статті 338 Митного кодексу України митний огляд проводиться за результатом застосування системи управління ризиками.

Він додав, що згідно з частиною 3 статті 338 Митного кодексу України за письмовим рішенням керівника митного органу або його заступника огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення може також проводитися, якщо:

1) митна декларація не подана декларантом протягом строку, встановленого статтею 263 цього Кодексу, за наявності достатніх підстав вважати, що ці товари переміщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та інших законів з питань митної справи;

2) товари виявлено (знайдено) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і їх власник невідомий;

3) декларантом не виконуються обов'язки, встановлені статтею 266 цього Кодексу.

"Відповідно до частини 5 статті 338 Митного кодексу України огляд (переогляд) товарів також, може проводитися за наявності достатніх підстав вважати, що переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, у тому числі в разі отримання відповідної офіційної інформації від правоохоронних органів. Вичерпний перелік відповідних підстав визначається Кабінетом Міністрів України.

Так, вичерпний перелік підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України, затверджений ПКМУ від 23.05.2012 №467.

Однак, в даному випадку автоматизованою системою аналізу та управління ризиками не згенеровано необхідності здійснення митного огляду товарів.

Орієнтувань від правоохоронних органів щодо вищезазначених авіанакладних та необхідності проведення митного огляду до митного органу направлено не було.

Жодних інших підстав, передбачених законодавством щодо необхідності здійснення митного огляду, також не було.

Таким чином, у митного органу відсутні законні підстави вважати, що за вказаними авіанакладними переміщується щось інше, аніж зазначено в цих авіанакладних.

Отже, митне оформлення предметів за авіанакладними №235-21143614, №235-21143496, №566-15140856 здійснено у відповідності до вимог митного законодавства", - резюмував Сілюк.

Нагадаємо, раніше журналіст Євген Плінський провів розслідування про можливу причетність глави Київської митниці Сергія Сілюка до контрабандних схем. Глава столичної митниці заявив, що інформація про причетність митниці до контрабанди товарів під виглядом особистих речей - не відповідають дійсності.