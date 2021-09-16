МОЗ має три сценарії щодо запобігання поширенню коронавірусу в Україні, - Ляшко
Восени кількість випадків захворювання на коронавірус продовжить зростати. Міністерство охорони здоров'я передбачило три сценарії розвитку ситуації.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Оптимістичний сценарій передбачає ситуацію, коли система охорони здоров'я працюватиме у звичному режимі. Тобто люди з іншими соматичними та інфекційними хворобами не повинні відчути зростання випадків коронавірусної хвороби.
"Ми відслідковуємо ситуацію, яка відбувається в європейському регіоні і розуміємо, що ці цифри не повинні нас лякати, якщо у нас щодня зростатиме кількість щеплених", - зазначив Ляшко.
За його словами, у МОЗ є три сценарії, як запобігти поширенню коронавірусу:
- масова вакцинація;
- дотримання протиепідемічних норм - фізичної та соціальної дистанції, носіння масок;
- адаптивний карантин.
При цьому Ляшко пояснив:
- Фізична дистанція - це відстань від 1,5 метра.
- Соціальна дистанція - уникати скупчення людей, наприклад, при можливості пройти пішки дві зупинки, а не заходити в переповнений громадський транспорт.
Адаптивний карантин передбачає посилення карантинних обмежень на територіях, де значно зростатиме кількість випадків інфікування коронавірусом та завантаженість ліжок у лікарнях. У таких випадках примусово закриватимуть заклади громадського харчування, ТРЦ, магазини.
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Сценарий 2 -- тоже дороги,
Сценарий 3 -- и снова дороги.
Пилить бабки прежде всего.
в сценарий 3 - дороги, олеснение плюс космодромы ))))
1. Нихрена не далать
2. Выделить деньги в Ковид фонд и потратить на "Велике ***цтво" (то-ли краівництво то-ли ******** не помню)
3. Спихнуть на местные власти
Лікувала я якось отит лазерною терапією, пройшла десять сеансів, вухо як боліло, так і болить. Вже багато років після застуди чи переохолодження починається запалення.
Маски вже давно майже всі познімали, так шо ти недарма тут працював раніше під ніком Володимир Горбатько, а зараз - Володимир Красножопівець. П
Нет населения - нет проблем.