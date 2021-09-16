МОЗ має три сценарії щодо запобігання поширенню коронавірусу в Україні, - Ляшко

Восени кількість випадків захворювання на коронавірус продовжить зростати. Міністерство охорони здоров'я передбачило три сценарії розвитку ситуації.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Оптимістичний сценарій передбачає ситуацію, коли система охорони здоров'я працюватиме у звичному режимі. Тобто люди з іншими соматичними та інфекційними хворобами не повинні відчути зростання випадків коронавірусної хвороби.

"Ми відслідковуємо ситуацію, яка відбувається в європейському регіоні і розуміємо, що ці цифри не повинні нас лякати, якщо у нас щодня зростатиме кількість щеплених", - зазначив Ляшко.

За його словами, у МОЗ є три сценарії, як запобігти поширенню коронавірусу:

масова вакцинація;

дотримання протиепідемічних норм - фізичної та соціальної дистанції, носіння масок;

адаптивний карантин.

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При цьому Ляшко пояснив:

Фізична дистанція - це відстань від 1,5 метра.

Соціальна дистанція - уникати скупчення людей, наприклад, при можливості пройти пішки дві зупинки, а не заходити в переповнений громадський транспорт.

Адаптивний карантин передбачає посилення карантинних обмежень на територіях, де значно зростатиме кількість випадків інфікування коронавірусом та завантаженість ліжок у лікарнях. У таких випадках примусово закриватимуть заклади громадського харчування, ТРЦ, магазини.