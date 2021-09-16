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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ має три сценарії щодо запобігання поширенню коронавірусу в Україні, - Ляшко

МОЗ має три сценарії щодо запобігання поширенню коронавірусу в Україні, - Ляшко

Восени кількість випадків захворювання на коронавірус продовжить зростати. Міністерство охорони здоров'я передбачило три сценарії розвитку ситуації.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Оптимістичний сценарій передбачає ситуацію, коли система охорони здоров'я працюватиме у звичному режимі. Тобто люди з іншими соматичними та інфекційними хворобами не повинні відчути зростання випадків коронавірусної хвороби.

"Ми відслідковуємо ситуацію, яка відбувається в європейському регіоні і розуміємо, що ці цифри не повинні нас лякати, якщо у нас щодня зростатиме кількість щеплених", - зазначив Ляшко.

За його словами, у МОЗ є три сценарії, як запобігти поширенню коронавірусу:

  • масова вакцинація;
  • дотримання протиепідемічних норм - фізичної та соціальної дистанції, носіння масок;
  • адаптивний карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна веде переговори про випуск мРНК-вакцини від COVID-19 на нашій території, - Ляшко

При цьому Ляшко пояснив:

  • Фізична дистанція - це відстань від 1,5 метра.
  • Соціальна дистанція - уникати скупчення людей, наприклад, при можливості пройти пішки дві зупинки, а не заходити в переповнений громадський транспорт.

Адаптивний карантин передбачає посилення карантинних обмежень на територіях, де значно зростатиме кількість випадків інфікування коронавірусом та завантаженість ліжок у лікарнях. У таких випадках примусово закриватимуть заклади громадського харчування, ТРЦ, магазини.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
У одного три варианта по Донбассу, у другого три плана по эпидемии. Клоуны да и только.
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16.09.2021 08:50
+4
Харошая работа у Ляшка. Вышел протриндел то шо триндел два года каждый день - и свободен. На вопрос - а шо ты делаешь, чем занимаешься, Ляшко, - борюся с Ковидом.
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16.09.2021 08:57
+3
Забыли еще добавить олимпиаду в свежевыращенных лесах.
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16.09.2021 09:38
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У одного три варианта по Донбассу, у другого три плана по эпидемии. Клоуны да и только.
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16.09.2021 08:50 Відповісти
Есть ли у вас план мистер Фикс?
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16.09.2021 08:50 Відповісти
Сценарий 1 -- дороги,
Сценарий 2 -- тоже дороги,
Сценарий 3 -- и снова дороги.

Пилить бабки прежде всего.
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16.09.2021 08:51 Відповісти
в сценария 2 - дороги плюс олеснение (мульярд деревьев , лучше конопли)))

в сценарий 3 - дороги, олеснение плюс космодромы ))))
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16.09.2021 09:24 Відповісти
Забыли еще добавить олимпиаду в свежевыращенных лесах.
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16.09.2021 09:38 Відповісти
Не совсем так:

1. Нихрена не далать

2. Выделить деньги в Ковид фонд и потратить на "Велике ***цтво" (то-ли краівництво то-ли ******** не помню)

3. Спихнуть на местные власти
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16.09.2021 09:40 Відповісти
Тоже один из вариантов.
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16.09.2021 09:48 Відповісти
Харошая работа у Ляшка. Вышел протриндел то шо триндел два года каждый день - и свободен. На вопрос - а шо ты делаешь, чем занимаешься, Ляшко, - борюся с Ковидом.
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16.09.2021 08:57 Відповісти
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16.09.2021 08:58 Відповісти
Я планов наших люблю громадьйо.
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16.09.2021 09:13 Відповісти
кто писал сценарии? шефир?
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16.09.2021 09:18 Відповісти
Яка ще лазерна терапія? Ще лікування сечею запропонуй.
Лікувала я якось отит лазерною терапією, пройшла десять сеансів, вухо як боліло, так і болить. Вже багато років після застуди чи переохолодження починається запалення.
Маски вже давно майже всі познімали, так шо ти недарма тут працював раніше під ніком Володимир Горбатько, а зараз - Володимир Красножопівець. П
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16.09.2021 09:25 Відповісти
Ляшко не врач, а хормейстер с 95-м кварталом на подтанцовке.
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16.09.2021 09:18 Відповісти
Нас спасет жёсткий локдаун на три месяца! 😁😁😁
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16.09.2021 09:25 Відповісти
А похоже всего на один сценарий!
Нет населения - нет проблем.
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16.09.2021 09:45 Відповісти
А вот и рашистский гомновозик
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16.09.2021 11:09 Відповісти
Горбатько! Заспокойся! Бо знову деактивують.
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16.09.2021 10:15 Відповісти
Суля по сценариям я сам могу руководить медициной в стране.
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16.09.2021 10:56 Відповісти
У короновируса мутаций больше чем в ляшки планов
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16.09.2021 11:17 Відповісти
Вакцинация в Украине провалена. Тогда, когда надо было начинать вакцинацию с медиков и пенсионеров, вместо пенсионеров - вакцинировали чиновников не зависимо от возраста. А сейчас будут больницы завалены пенсионерами и начнется денежный отбор кого в первую очередь класть в больницу,так как медецинская система не выдержит. Разьяснительной компании по вакцинации пенсионеров не было, семейным врачам было всеравно. Правительство никогда не назвало % вакцинации пожилых людей, замалчивает об этом. А государству нужны вообще пенсионеры, Чем меньше тем лучше ?
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16.09.2021 13:04 Відповісти
 
 