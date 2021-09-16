За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 118 786 осіб, загалом - 6 097 685, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 5 009 066 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"118 786 осіб вакциновані проти COVID-19 за минулу добу 15 вересня 2021 року. Першу дозу отримали 68 806 осіб, повністю імунізовані - 49 980 осіб.
Протягом доби працювали: 899 мобільних бригад 2 919 пунктів вакцинації, 321 центр вакцинації.
З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 097 685 осіб, з них отримали одну дозу - 6 097 683 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози - 5 009 066 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 11 106 749 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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