Ляшко про вакцинацію дітей від коронавірусу: Тільки після імунізації 50% дорослого населення
Масова вакцинація дітей в Україні може початися після того, як буде вакциновано 50% дорослого населення.
Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко в інтерв'ю "Слово і Діло", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Дзеркало тижня".
"Витрачати ресурс і енергію зараз ... Давайте дійдемо хоча б до 50% вакцинації дорослого населення - і тоді перемкнемося на дітей. Ми ж розуміємо, що ресурс повинен бути спрямований туди, де є найбільша загроза втрати здоров'я і життя", - сказав він.
Так, за словами Ляшка, потрібно зосередитися на вакцинації дорослих і літніх людей, що в групі ризику.
"Ми проаналізували рівень захворюваності серед дитячих колективів і кількість дітей в структурі захворюваності. Цей показник не перевищує 8%. Ми аналізували це до циркуляції штаму Дельта, після виявлення штаму Дельта в Україні ... У нас не зростає рівень захворюваності серед дітей від 0 до 19 років ", - додав міністр.
За словами Ляшка, якщо продовжувати робити 3,5-4 млн щеплень на місяць, то Україна зможе швидко наздогнати за темпами вакцинації європейські країни. Але поки про ревакцинації говорити рано.
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