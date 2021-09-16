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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко про вакцинацію дітей від коронавірусу: Тільки після імунізації 50% дорослого населення

Ляшко про вакцинацію дітей від коронавірусу: Тільки після імунізації 50% дорослого населення

Масова вакцинація дітей в Україні може початися після того, як буде вакциновано 50% дорослого населення.

Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко в інтерв'ю "Слово і Діло", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Дзеркало тижня".

"Витрачати ресурс і енергію зараз ... Давайте дійдемо хоча б до 50% вакцинації дорослого населення - і тоді перемкнемося на дітей. Ми ж розуміємо, що ресурс повинен бути спрямований туди, де є найбільша загроза втрати здоров'я і життя", - сказав він.

Так, за словами Ляшка, потрібно зосередитися на вакцинації дорослих і літніх людей, що в групі ризику.

"Ми проаналізували рівень захворюваності серед дитячих колективів і кількість дітей в структурі захворюваності. Цей показник не перевищує 8%. Ми аналізували це до циркуляції штаму Дельта, після виявлення штаму Дельта в Україні ... У нас не зростає рівень захворюваності серед дітей від 0 до 19 років ", - додав міністр.

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За словами Ляшка, якщо продовжувати робити 3,5-4 млн щеплень на місяць, то Україна зможе швидко наздогнати за темпами вакцинації європейські країни. Але поки про ревакцинації говорити рано.

Автор: 

вакцина (4419) діти (5054) карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зеля ж нахвалявся вакцинувати більшість населення до 24 серпня.
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16.09.2021 09:31 Відповісти
помнится ляшко после вступления в должность грозился привить 10 миллионов 2-мя дозами до конца лета... привил 2-мя дозами 4.8 миллиона, одной дозой 5.9 миллионов
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16.09.2021 11:13 Відповісти
Такого ще нема, але судячи з копіювання всього москальского, невдовзі буде.
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16.09.2021 10:45 Відповісти
без сомнения...
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16.09.2021 10:46 Відповісти
Ляшко о вакцинации детей от коронавируса: Только после иммунизации 50% взрослого населения

То есть никогда?
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16.09.2021 10:33 Відповісти
Ляшку - орден за порятунок нації.
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16.09.2021 10:53 Відповісти
 
 