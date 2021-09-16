Ляшко про вакцинацію дітей від коронавірусу: Тільки після імунізації 50% дорослого населення

Масова вакцинація дітей в Україні може початися після того, як буде вакциновано 50% дорослого населення.

Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко в інтерв'ю "Слово і Діло", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Дзеркало тижня".

"Витрачати ресурс і енергію зараз ... Давайте дійдемо хоча б до 50% вакцинації дорослого населення - і тоді перемкнемося на дітей. Ми ж розуміємо, що ресурс повинен бути спрямований туди, де є найбільша загроза втрати здоров'я і життя", - сказав він.

Так, за словами Ляшка, потрібно зосередитися на вакцинації дорослих і літніх людей, що в групі ризику.

"Ми проаналізували рівень захворюваності серед дитячих колективів і кількість дітей в структурі захворюваності. Цей показник не перевищує 8%. Ми аналізували це до циркуляції штаму Дельта, після виявлення штаму Дельта в Україні ... У нас не зростає рівень захворюваності серед дітей від 0 до 19 років ", - додав міністр.

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За словами Ляшка, якщо продовжувати робити 3,5-4 млн щеплень на місяць, то Україна зможе швидко наздогнати за темпами вакцинації європейські країни. Але поки про ревакцинації говорити рано.