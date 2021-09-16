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Новини Коронавірус і карантин
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У моєму найближчому оточенні у кількох десятків людей виявлено коронавірус, - Путін

У моєму найближчому оточенні у кількох десятків людей виявлено коронавірус, - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні захворіли на ковід "не одна, не дві", а кілька десятків людей.

Про це він сказав сьогодні, виступаючи по відеозв'язку на саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ви знаєте, що, на жаль, змушений був в останній момент скасувати свій візит в Душанбе. Мені дуже шкода, але це пов'язано з тим, що в моєму найближчому оточенні, як ви знаєте, виявлені випадки захворювання на коронавірус", - сказав Путін.

"Це не одна, не дві, а кілька десятків людей", - додав він.

Президент РФ повідомив, що збирається дотримуватися режиму самоізоляції кілька днів.

Дивіться також: Путін розповів про COVID-контакт: "Я спілкувався з ним цілий день. Дуже близько. Сподіваюся "Спутник V" спрацює". ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) путін володимир (23773) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
между могилой Сталина и Калинина как раз место пустует

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16.09.2021 09:54
+8
Дуже сподіваємось і надіємось! Тримаємо кулаки.
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16.09.2021 09:55
+8
Шоб ты сдох.
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16.09.2021 09:56
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16.09.2021 09:52 Відповісти
дай Бог и у тебя появится скоро, плешивый скунс
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16.09.2021 09:53 Відповісти
Та вже здохне ***** плешиве разом зі своїми свинокацапськими тваринами
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16.09.2021 09:54 Відповісти
между могилой Сталина и Калинина как раз место пустует

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16.09.2021 09:54 Відповісти
остров Пасхи?
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16.09.2021 12:05 Відповісти
Дуже сподіваємось і надіємось! Тримаємо кулаки.
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16.09.2021 09:55 Відповісти
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16.09.2021 09:55 Відповісти
Путин жопой на колу -

лучший памятник *****.
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16.09.2021 10:46 Відповісти
может поздыхают вместе с плешивым?!
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16.09.2021 09:56 Відповісти
Шоб ты сдох.
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16.09.2021 09:56 Відповісти
Вариантов - два - или он хочеи выглядеть ближе к народу, или начальник его охраны будет как минимум заменён.
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16.09.2021 09:57 Відповісти
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16.09.2021 09:58 Відповісти
Не знаю зачем, но точно брешит!
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16.09.2021 10:00 Відповісти
Він(о) не бреше,просто нерозказує правду.🤐
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16.09.2021 10:31 Відповісти
так зінчова грохнули))

кажуть, був його кандитатом на керівництво фсбухи.

Кругом зрада, плюгавий очкує
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16.09.2021 11:56 Відповісти
Хорошая антиреклама спутника
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16.09.2021 10:17 Відповісти
Думаешь, они патриотично укололись? Скорее всего, брешет, как указал предыдущий оратор
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16.09.2021 10:22 Відповісти
Так то, что они побоялись уколоться спутником, тоже антиреклама)
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16.09.2021 10:23 Відповісти
Побоялись - антиреклама спутника, заболели - антиреклама не спутника. Сплошная антиреклама
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16.09.2021 11:38 Відповісти
украденого Пфайзера на всіх не хватило - тому "бліжайшєє окружєніє", навіть жінку Шойгу кололи анало говнєт Спутніком - ось і результат
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16.09.2021 11:05 Відповісти
А як же "животворящий Спутнік V"? сПУТнік,🙄🤔
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16.09.2021 10:23 Відповісти
Та нууу нах зеленая скатина, не увиливай от роботы. Ты же привитый крендель!!!... как и остальные кремлелохи..... и тут же в тему.....

Вакцину Спутник V до сих пор не зарегистрировали ни ВОЗ, ни ЕС. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом сказал помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса, сообщает ТАСС в четверг, 16 сентября. «Что касается одобрения вакцины Спутник V, то этот процесс был приостановлен, так как во время инспекции одной из фабрик, где производится вакцина, было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новой практике производства», - заявил Барбоса.

Также сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) требует дополнительные данные о вакцине Спутник V для ее регистрации.
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16.09.2021 10:31 Відповісти
а мне фото старичка понравилось - оно ж не бессмертное и вечно молодое как хочет казаться. Надежда на коронавирус большая
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16.09.2021 10:42 Відповісти
В том-то и дело, что ему 68. Согласно местной демографии, любую смерть, кроме насильственной, в таком возрасте уже можно считать естественной. А хотелось бы, что бы он таки дожил до своего черенка от лопаты в заднице.
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16.09.2021 10:52 Відповісти
по сути дела он с ним и живет - в виде санкций и ненависти
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16.09.2021 11:21 Відповісти
Кабаева приболела 🤧
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16.09.2021 10:42 Відповісти
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16.09.2021 11:10 Відповісти
пора, ваванчег, пора! тебя в аду черти с оркестром заждались
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16.09.2021 11:13 Відповісти
вован на самоизоляцыю уходит. с самоизоляцыи вавана выносят. впирьод нагами
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16.09.2021 11:14 Відповісти


НУЖНО!
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16.09.2021 11:17 Відповісти
Втекло,курва,до бункеру не від клятого ковіда,а від клятих кацапів перед виборами до держдурки,які відбудуться 19 числа. Ну а як же,тут може відбутися всяке.Кацапи,хоча народцьо й сцикливий,й покірний,але вже дуже їм допекла ота "єдинодриссія". Будуть,падли, щось там бздикати. Отже,природньо, їх і їхніх дітей будуть пи***ти, запихувати до автозаків, затюрмовувати,ну і витворяти інші "прєлєсті" руцькава міра. А отая бидлотина буде волати:Пу-у-утін,пАмАгі-і-і! А де *****? А "їх там нєт!" І воно там ні до чого ,бо із бункера нічогісінько не чути. А потім-знову пуцька-вонючка на "коні",впяряді РАБсєї всєй! Ну,щось,приблизно,так.
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16.09.2021 11:20 Відповісти
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16.09.2021 11:26 Відповісти
Так они там у путина все больные!
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16.09.2021 11:34 Відповісти
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16.09.2021 11:34 Відповісти
а шо, кужугет кунжутовичь тоже небось захворал? с кем же теперь ваван в сибирь на горбатую гору пекацца паедет? пичалька ...
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16.09.2021 11:39 Відповісти
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16.09.2021 11:40 Відповісти
ваван паказует каким стволом ему кунжутович на горбатой горе "дымоход" прочищал....
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16.09.2021 11:41 Відповісти
без волос только имбецильные педики или инкубаторские геи
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16.09.2021 12:05 Відповісти
Ну,щось на кшталт кИндидата усіх наук кивИ.
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16.09.2021 12:58 Відповісти
кива сын шарикова)под бояркой
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16.09.2021 13:19 Відповісти
После смерти дружка из МЧС просто решил спрятаться в бункире.
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16.09.2021 11:48 Відповісти
вымрет хунта кооп озерный..и нелегетимный имам пыня
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16.09.2021 12:04 Відповісти
Вы знали, что "русский" не национальность, а принадлежность?

Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)

А есть единственное - "русский" это прилагательное!)

И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)

*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин
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16.09.2021 13:35 Відповісти
 
 