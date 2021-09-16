У моєму найближчому оточенні у кількох десятків людей виявлено коронавірус, - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні захворіли на ковід "не одна, не дві", а кілька десятків людей.

Про це він сказав сьогодні, виступаючи по відеозв'язку на саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ви знаєте, що, на жаль, змушений був в останній момент скасувати свій візит в Душанбе. Мені дуже шкода, але це пов'язано з тим, що в моєму найближчому оточенні, як ви знаєте, виявлені випадки захворювання на коронавірус", - сказав Путін.

"Це не одна, не дві, а кілька десятків людей", - додав він.

Президент РФ повідомив, що збирається дотримуватися режиму самоізоляції кілька днів.

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