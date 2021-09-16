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У моєму найближчому оточенні у кількох десятків людей виявлено коронавірус, - Путін
Президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні захворіли на ковід "не одна, не дві", а кілька десятків людей.
Про це він сказав сьогодні, виступаючи по відеозв'язку на саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Ви знаєте, що, на жаль, змушений був в останній момент скасувати свій візит в Душанбе. Мені дуже шкода, але це пов'язано з тим, що в моєму найближчому оточенні, як ви знаєте, виявлені випадки захворювання на коронавірус", - сказав Путін.
"Це не одна, не дві, а кілька десятків людей", - додав він.
Президент РФ повідомив, що збирається дотримуватися режиму самоізоляції кілька днів.
Топ коментарі
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лучший памятник *****.
кажуть, був його кандитатом на керівництво фсбухи.
Кругом зрада, плюгавий очкує
Вакцину Спутник V до сих пор не зарегистрировали ни ВОЗ, ни ЕС. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом сказал помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса, сообщает ТАСС в четверг, 16 сентября. «Что касается одобрения вакцины Спутник V, то этот процесс был приостановлен, так как во время инспекции одной из фабрик, где производится вакцина, было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новой практике производства», - заявил Барбоса.
Также сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) требует дополнительные данные о вакцине Спутник V для ее регистрации.
НУЖНО!
Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)
А есть единственное - "русский" это прилагательное!)
И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)
*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин