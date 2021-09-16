США, Велика Британія та Австралія створили новий оборонний альянс AUKUS

У середу, 15 вересня, президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати формують новий - індо-тихоокеанський - альянс в галузі безпеки, разом з двома іншими англомовними державами – Великою Британією та Австралією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, цей альянс дозволить країнам-учасницям розширювати спільний оборонний потенціал, включаючи рішення Австралії зміцнити свої ВМС підводними човнами з атомними силовими установками.

Рішення про створення індо-тихоокеанського альянсу під назвою AUKUS було прийнято на спільному віртуальному засіданні за участю Джо Байдена, британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона і його австралійського колеги Скотта Моррісона.

"Ми всі усвідомлюємо першорядне значення забезпечення довгострокового миру і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, - заявив за підсумками зустрічі президент Байден. - Нам необхідно відслідковувати як існуючу стратегічну обстановку в регіоні, так і те, як вона може розвиватися далі".

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Оглядачі "Ассошіейтед Прес" (АП) зазначають, що новий стратегічний альянс може бути оцінений владою Китаю як провокаційний крок. Офіційний Пекін вже не раз висловлював невдоволення з приводу того, що Джо Байден з самого початку свого президентства домагався того, щоб сфери впливу в Тихоокеанському регіоні опинилися у фокусі зовнішньої політики США.

У той же час, ще до оголошення про формування нового альянсу представник адміністрації США, на умовах анонімності, спробував переконати кореспондентів АП в тому, що ідея такої організації продиктована необхідністю стримування геополітичного впливу КНР. Він дав зрозуміти, що в цілі AUKUS входить не протистояння якійсь одній державі, а стримування будь-яких агресивних амбіцій в регіоні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вказав, що для трьох демократичних держав, кожна з яких має в своєму розпорядженні протяжне океанське узбережжя і має значний флот, важливо зміцнювати зв'язки, особливо в тихоокеанському регіоні, який, за словами Джонсона, геополітично "стає все більш складним".

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У зв'язку з цим лідери трьох країн-учасниць домовилися більш детально ділитися один з одним інформацією про свій оборонний потенціал в таких галузях як кібероперації, штучний інтелект і протичовнова оборона.