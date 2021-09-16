УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10753 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 877 24

США, Велика Британія та Австралія створили новий оборонний альянс AUKUS

США, Велика Британія та Австралія створили новий оборонний альянс AUKUS

У середу, 15 вересня, президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати формують новий - індо-тихоокеанський - альянс в галузі безпеки, разом з двома іншими англомовними державами – Великою Британією та Австралією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, цей альянс дозволить країнам-учасницям розширювати спільний оборонний потенціал, включаючи рішення Австралії зміцнити свої ВМС підводними човнами з атомними силовими установками.

Рішення про створення індо-тихоокеанського альянсу під назвою AUKUS було прийнято на спільному віртуальному засіданні за участю Джо Байдена, британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона і його австралійського колеги Скотта Моррісона.

"Ми всі усвідомлюємо першорядне значення забезпечення довгострокового миру і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, - заявив за підсумками зустрічі президент Байден. - Нам необхідно відслідковувати як існуючу стратегічну обстановку в регіоні, так і те, як вона може розвиватися далі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО розробляє Стратегію морської безпеки до 2031 року

Оглядачі "Ассошіейтед Прес" (АП) зазначають, що новий стратегічний альянс може бути оцінений владою Китаю як провокаційний крок. Офіційний Пекін вже не раз висловлював невдоволення з приводу того, що Джо Байден з самого початку свого президентства домагався того, щоб сфери впливу в Тихоокеанському регіоні опинилися у фокусі зовнішньої політики США.

У той же час, ще до оголошення про формування нового альянсу представник адміністрації США, на умовах анонімності, спробував переконати кореспондентів АП в тому, що ідея такої організації продиктована необхідністю стримування геополітичного впливу КНР. Він дав зрозуміти, що в цілі AUKUS входить не протистояння якійсь одній державі, а стримування будь-яких агресивних амбіцій в регіоні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вказав, що для трьох демократичних держав, кожна з яких має в своєму розпорядженні протяжне океанське узбережжя і має значний флот, важливо зміцнювати зв'язки, особливо в тихоокеанському регіоні, який, за словами Джонсона, геополітично "стає все більш складним".

Також читайте: Зеленський запропонував Байдену нові заходи зі зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні: Вони зацікавлені, пропрацюють деталі і буде відповідь

У зв'язку з цим лідери трьох країн-учасниць домовилися більш детально ділитися один з одним інформацією про свій оборонний потенціал в таких галузях як кібероперації, штучний інтелект і протичовнова оборона.

Автор: 

Австралія (428) Байден Джо (2883) безпека (931) Велика Британія (5565) оборона (4776) США (22643) Джонсон Борис (582)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Пачіму ми еше нє в АКУСЕ?

показати весь коментар
16.09.2021 10:23
+12
Англосаксы единственные в этом мире кто знает как правильно жить. Все остальные в той или иной степени мудаки.
показати весь коментар
16.09.2021 10:05
+12
А то, что невозможно сделать страну нормальной, если она сама того не хочет.

Невозможно защитить страну, если она сама не хочет защищаться.
показати весь коментар
16.09.2021 10:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китай сдаёт каждый месяц по эсминцу. Что то однажды произойдет....
показати весь коментар
16.09.2021 09:55 Відповісти
Совок тоже вбухивал в ракеты пока народ стоял в очередях за молоком и мечтал об импортных джинсах и юглславской мебели
показати весь коментар
16.09.2021 12:45 Відповісти
Сравнил сейчас экономику Китая и обосраного голодного совка?!
показати весь коментар
19.09.2021 12:30 Відповісти
Вот кого нужно стремиться всеми силами получить в союзники. И думать как сделать сотрудничество с Украиной для них взаимовыгодной. А не трындеть лохам тупые расскахки про Китай.
показати весь коментар
16.09.2021 09:56 Відповісти
Эти же самые деятели были в Афганистане. И что?
показати весь коментар
16.09.2021 10:03 Відповісти
А то, что невозможно сделать страну нормальной, если она сама того не хочет.

Невозможно защитить страну, если она сама не хочет защищаться.
показати весь коментар
16.09.2021 10:13 Відповісти
И эти же самые деятели были в Южной Корее, Японии, Западной Германии. И что? И что ты хотел сказать этим?
показати весь коментар
16.09.2021 13:03 Відповісти
Гонконг не забывай
показати весь коментар
19.09.2021 12:31 Відповісти
Нужно не голосовать за "просто перестать стрелять" и все будет нормально. Доказано историей.
показати весь коментар
16.09.2021 16:17 Відповісти
Британська суднобудівна компанія Babcock підписала угоду з Укроборонпромом

Під час виставки DSEI 2021, яка нині триває у Лондоні, між британською Babcock та Укроборонпромом підписано угоду про співпрацю у рамках Програми підвищення військово-морського потенціалу України (UNCEP).

У компанії зазначають, що підписана угода розвиває домовленості викладені у тристоронньому https://www.ukrmilitary.com/2021/06/uk.html меморандумі , який Babcock підписала 21 червня в Одесі з Міністерством оборони України та урядом Великобританії, який визначив Babcock головним промисловим партнером.

Згідно з меморандумом https://www.ukrmilitary.com/2021/06/babcock.html Babcock очолить програму будівництва та модернізації кораблів ВМС України , зокрема йдеться про швидкісні ракетні катери, фрегати та корабельне озброєння. Також будуть залучені MBDA, Thale, Royal Haskoning DHV та українська промисловість.

показати весь коментар
16.09.2021 09:57 Відповісти
Англосаксы единственные в этом мире кто знает как правильно жить. Все остальные в той или иной степени мудаки.
показати весь коментар
16.09.2021 10:05 Відповісти
100% где они строили государственный университет всё работает на ура ,в Австралию ссылали уголовников в итоге процветание,из людоедов новой Зеландии сделали тоже конфетку,Канада США везде хорошо.
показати весь коментар
16.09.2021 11:15 Відповісти
Пачіму ми еше нє в АКУСЕ?

показати весь коментар
16.09.2021 10:23 Відповісти
Вообще-то Вава постоянно в состоянии ахуса. Он из него и не выходил.
показати весь коментар
16.09.2021 10:47 Відповісти
Достаточно того, что мы в ****
показати весь коментар
16.09.2021 10:55 Відповісти
Очень интересно. Очень.

А как быть с А́НЗЮС (ANZUS Security Treaty - Australia, New Zealand, United States), или «Тихоокеанский пакт безопасности»?

Там тоже очень интересные направления.

Это как бы, договор, договором, договор подпирает?
показати весь коментар
16.09.2021 10:26 Відповісти
и нату на хренату?
показати весь коментар
16.09.2021 10:35 Відповісти
А что мешает создать ВЕВА (Восточно-европейский военный альянс)? Латвия, Литва, Эстония, Польша, Украина, Молдова в партнёрстве с США. Такой альянс мог бы вмиг посадить ***** на бутылку.
показати весь коментар
16.09.2021 11:02 Відповісти
мовні і частково культурні перешкоди
показати весь коментар
16.09.2021 11:41 Відповісти
Какая Молдова? У них совок в голове, как у белорусов, и нас до 2014-го.

30 лет они выбирали комуняк во власть. Что впрочем, не помогло им разглядеть мир в глазах русни и вернуть приднестровье
показати весь коментар
16.09.2021 12:49 Відповісти
Так у половины украинцев и сейчас совок в голове. На данный момент у всех этих стран совпадают стратегические интересы, т.к. все пострадали от лишнехромосомных орков.
показати весь коментар
16.09.2021 13:11 Відповісти
Нам би туди, але не при цій владі.
показати весь коментар
16.09.2021 11:02 Відповісти
непотопляємий авіаносець Україна - також англомовна держава у центрі Європи з давніми морськими традиціями..)
показати весь коментар
16.09.2021 11:58 Відповісти
НАТА фсе?
показати весь коментар
16.09.2021 12:02 Відповісти
 
 