США, Велика Британія та Австралія створили новий оборонний альянс AUKUS
У середу, 15 вересня, президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати формують новий - індо-тихоокеанський - альянс в галузі безпеки, разом з двома іншими англомовними державами – Великою Британією та Австралією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Як повідомляється, цей альянс дозволить країнам-учасницям розширювати спільний оборонний потенціал, включаючи рішення Австралії зміцнити свої ВМС підводними човнами з атомними силовими установками.
Рішення про створення індо-тихоокеанського альянсу під назвою AUKUS було прийнято на спільному віртуальному засіданні за участю Джо Байдена, британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона і його австралійського колеги Скотта Моррісона.
"Ми всі усвідомлюємо першорядне значення забезпечення довгострокового миру і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, - заявив за підсумками зустрічі президент Байден. - Нам необхідно відслідковувати як існуючу стратегічну обстановку в регіоні, так і те, як вона може розвиватися далі".
Оглядачі "Ассошіейтед Прес" (АП) зазначають, що новий стратегічний альянс може бути оцінений владою Китаю як провокаційний крок. Офіційний Пекін вже не раз висловлював невдоволення з приводу того, що Джо Байден з самого початку свого президентства домагався того, щоб сфери впливу в Тихоокеанському регіоні опинилися у фокусі зовнішньої політики США.
У той же час, ще до оголошення про формування нового альянсу представник адміністрації США, на умовах анонімності, спробував переконати кореспондентів АП в тому, що ідея такої організації продиктована необхідністю стримування геополітичного впливу КНР. Він дав зрозуміти, що в цілі AUKUS входить не протистояння якійсь одній державі, а стримування будь-яких агресивних амбіцій в регіоні.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вказав, що для трьох демократичних держав, кожна з яких має в своєму розпорядженні протяжне океанське узбережжя і має значний флот, важливо зміцнювати зв'язки, особливо в тихоокеанському регіоні, який, за словами Джонсона, геополітично "стає все більш складним".
У зв'язку з цим лідери трьох країн-учасниць домовилися більш детально ділитися один з одним інформацією про свій оборонний потенціал в таких галузях як кібероперації, штучний інтелект і протичовнова оборона.
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Під час виставки DSEI 2021, яка нині триває у Лондоні, між британською Babcock та Укроборонпромом підписано угоду про співпрацю у рамках Програми підвищення військово-морського потенціалу України (UNCEP).
У компанії зазначають, що підписана угода розвиває домовленості викладені у тристоронньому https://www.ukrmilitary.com/2021/06/uk.html меморандумі , який Babcock підписала 21 червня в Одесі з Міністерством оборони України та урядом Великобританії, який визначив Babcock головним промисловим партнером.
Згідно з меморандумом https://www.ukrmilitary.com/2021/06/babcock.html Babcock очолить програму будівництва та модернізації кораблів ВМС України , зокрема йдеться про швидкісні ракетні катери, фрегати та корабельне озброєння. Також будуть залучені MBDA, Thale, Royal Haskoning DHV та українська промисловість.
А как быть с А́НЗЮС (ANZUS Security Treaty - Australia, New Zealand, United States), или «Тихоокеанский пакт безопасности»?
Там тоже очень интересные направления.
Это как бы, договор, договором, договор подпирает?
30 лет они выбирали комуняк во власть. Что впрочем, не помогло им разглядеть мир в глазах русни и вернуть приднестровье