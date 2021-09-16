Через отруєння в школі Хмельницького по всій країні спецбригади проведуть раптові перевірки, - Ляшко

По всій Україні проведуть візити для раптового обстеження працівників на предмет носійства золотистого стафілокока. Таке рішення було прийнято після перевірки масового отруєння в школі Хмельницького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника МОЗ Віктора Ляшка.

Розслідування, проведене фахівцями Хмельницького обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, показало, що спалах відбувся внаслідок осіменіння золотистим стафілококом сировини і готових страв від працівників харчоблоку закладу.

"Щоб надалі уникнути таких спалахів у навчальних закладах і захистити наших дітей від отруєнь Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме проведення вибіркових раптових перевірок для збору біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілокока силами спеціалізованих протиепідемічних бригад", - повідомив Ляшко.

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Бригади працюватимуть по всій території країни.

"Міністерство охорони здоров'я додатково відпрацьовує механізми посилення контролю за якістю проведення медичних оглядів у закладах охорони здоров'я та лабораторіях. Нам важливо, щоб харчування в освітніх установах було безпечним і здоровим", - додав очільник МОЗ.

Як повідомлялося, раніше в одній зі шкіл Хмельницького зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Серед захворілих - учні 1-4 класів, які харчувалися в шкільній їдальні. Станом на 17:00 9 вересня 2021 року був відомо про 85 отруєних (з них 84-діти), в Хмельницьку інфекційну лікарню в стані середньої тяжкості були госпіталізовані 11 осіб (в тому числі 1 дорослий).

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Навчальний заклад поки перейшов на дистанційну форму навчання. Робота харчоблоку припинена.

У підрозділи поліції звернулися 39 батьків. За фактом масового отруєння розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) КК України. В рамках розслідування призначено низку експертиз.