Унаслідок обстрілу військами РФ поранений глава Щастинської ВЦА Дунець. ФОТОрепортаж (оновлено)

У районі проведення ООС поранення зазнав голова міської військово-цивільної адміністрації міста Щастя (Луганська область) Олександр Дунець.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Сьогодні, 16 вересня, близько 7:30 в результаті обстрілу військами РФ міста Щастя Луганської області поранення зазнав керівник Щастинської міської військово-цивільної адміністрації.

Зазначається, що поранений був госпіталізований в лікарняний заклад.

Пізніше в Щастинській міській територіальній громаді підтвердили інформацію.

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"16 вересня 2021 о 6:40 і о 7:30 годин, окупанти двічі обстріляли місто Щастя у напрямку н.п. Весела Гора (попередньо з застосуванням міномета калібру 82 мм). У результаті обстрілу було пошкоджено два будинки і два автомобільних транспорти, поранений керівник Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець, поки його стан здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.







