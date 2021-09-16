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Унаслідок обстрілу військами РФ поранений глава Щастинської ВЦА Дунець. ФОТОрепортаж (оновлено)

Унаслідок обстрілу військами РФ поранений глава Щастинської ВЦА Дунець. ФОТОрепортаж (оновлено)

У районі проведення ООС поранення зазнав голова міської військово-цивільної адміністрації міста Щастя (Луганська область) Олександр Дунець.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Сьогодні, 16 вересня, близько 7:30 в результаті обстрілу військами РФ міста Щастя Луганської області поранення зазнав керівник Щастинської міської військово-цивільної адміністрації.

Зазначається, що поранений був госпіталізований в лікарняний заклад.

Пізніше в Щастинській міській територіальній громаді підтвердили інформацію.

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"16 вересня 2021 о 6:40 і о 7:30 годин, окупанти двічі обстріляли місто Щастя у напрямку н.п. Весела Гора (попередньо з застосуванням міномета калібру 82 мм). У результаті обстрілу було пошкоджено два будинки і два автомобільних транспорти, поранений керівник Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець, поки його стан здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу військами РФ поранений глава Щастинської ВЦА Дунець 01
Унаслідок обстрілу військами РФ поранений глава Щастинської ВЦА Дунець 02
Унаслідок обстрілу військами РФ поранений глава Щастинської ВЦА Дунець 03
Унаслідок обстрілу військами РФ поранений глава Щастинської ВЦА Дунець 04

Автор: 

обстріл (28357) поранення (2799) військово-цивільна адміністрація (89) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4876)


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І що їм за це буде?
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16.09.2021 10:36 Відповісти
Писулька в спорт-лото (ОБСЕ)......
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16.09.2021 10:59 Відповісти
говнокомандувачу-уклоністу пофіг - "баби ще понароджують"
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16.09.2021 12:03 Відповісти
До Кончезаспи ж не долітає? Ну і порядок.
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16.09.2021 14:57 Відповісти
может террористы?
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16.09.2021 15:33 Відповісти
 
 