У серпні на Донбасі загинули 11 мирних жителів. За 2 тижні вересня кількість обстрілів збільшилася на 30%, - спецпредставник ОБСЄ Кіннунен

Кількість загиблих мирних жителів в результаті бойових дій на сході України в серпні 2021 року становила 11, відтоді кількість порушень режиму припинення вогню зросла майже на третину.

Про це заявив спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мікко Кіннунен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація у сфері безпеки уздовж лінії розмежування залишається нестабільною: протягом перших двох тижнів вересня 2021 року Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомляла в середньому про 273 порушення режиму припинення вогню за день, що приблизно на 30% більше, ніж у серпні. Я особливо шкодую про зростання кількості жертв серед цивільного населення: це 11 осіб у серпні місяці, що є найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення за місяць із моменту набуття чинності угодою про посилення режиму припинення вогню, досягнутою в липні 2020 року", - зазначив Кіннунен.

За його словами, учасники робочої групи ТКГ із безпеки продовжили роботу над проектом доповнення до угоди про посилення режиму припинення вогню, проте все ще присутні розбіжності з приводу характеру можливого нового механізму координації та верифікації. Політична робоча група обговорила питання, пов'язані з розробленням проекту плану дій у повній відповідності з Мінськими домовленостями, а учасники економічної робочої групи обговорили різні аспекти водопостачання окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО), торкнулися екологічних аспектів, питання пенсійних виплат та мобільного зв'язку.

Засідання робочої групи з гуманітарних питань, за словами Кіннунена, не відбулося, тому що не вирішені розбіжності з приводу нещодавнього призначення експерта.

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"Питання життєво важливого значення для населення з обох боків від лінії розмежування, такі як відкриття нових пунктів пропуску та взаємний обмін осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом, не змогли бути обговорені. Я наголошую на необхідності пошуку якнайшвидшого виходу з цього глухого кута напередодні чергового засідання робочої групи", - йдеться в заяві.