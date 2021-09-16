Нацкомісія за два місяці видала 22,3 тис. держсертифікатів про рівень володіння українською мовою, - Демська

Національна комісія зі стандартів державної мови видала 22 265 державних сертифікатів на рівень володіння державною мовою за два місяці проведення іспиту, повідомила глава відомства Орися Демська.

"На сьогодні комісія видала 22 265 державних сертифікатів", - сказала вона на брифінгу за результатами двох місяців проведення іспиту на визначення рівня володіння державною мовою в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Демська повідомляла, що на даний момент екзамен з мови для отримання українського громадянства склало 78 людей, 75 з яких отримали державний сертифікат. Також глава відомства повідомила, що на цей момент вже працює 118 екзаменаційних локацій (13 в Києві), в порівнянні з 32, які були на старті проєкту.

"На сьогодні пропускна спроможність системи - 16 тис. 343 іспити на місяць. Але ця цифра системно зростає", - підкреслила вона.

За словами Демської, система екзаменації в основному працює стабільно, а частка збоїв в роботі з різних технічних причин становить близько 4% від усіх випадків проходження іспиту.

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