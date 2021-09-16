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Нацкомісія за два місяці видала 22,3 тис. держсертифікатів про рівень володіння українською мовою, - Демська

Нацкомісія за два місяці видала 22,3 тис. держсертифікатів про рівень володіння українською мовою, - Демська

Національна комісія зі стандартів державної мови видала 22 265 державних сертифікатів на рівень володіння державною мовою за два місяці проведення іспиту, повідомила глава відомства Орися Демська.

"На сьогодні комісія видала 22 265 державних сертифікатів", - сказала вона на брифінгу за результатами двох місяців проведення іспиту на визначення рівня володіння державною мовою в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Демська повідомляла, що на даний момент екзамен з мови для отримання українського громадянства склало 78 людей, 75 з яких отримали державний сертифікат. Також глава відомства повідомила, що на цей момент вже працює 118 екзаменаційних локацій (13 в Києві), в порівнянні з 32, які були на старті проєкту.

"На сьогодні пропускна спроможність системи - 16 тис. 343 іспити на місяць. Але ця цифра системно зростає", - підкреслила вона.

За словами Демської, система екзаменації в основному працює стабільно, а частка збоїв в роботі з різних технічних причин становить близько 4% від усіх випадків проходження іспиту.

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Автор: 

українська мова (833) мова (741) Демська Орися (9)


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16.09.2021 10:45 Відповісти
ой, та шо ім влідєть: дібавляй кругом "і" - от і вьо вліденіє
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16.09.2021 10:50 Відповісти
Тоді вже так: ій, ті ші ім влідіті: дібівлііі крігім "і" - іт і всіі влідініі
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16.09.2021 10:54 Відповісти
Одні корупціонери за хабар дають путівку в корупційне життя іншим корупціонерам . Бо реально для перевірки знання мови не потрібна ніяка державна комісія. Достатньо комп'ютерного тесту, на зразок того, який здають водії для отримання прав.
Навіть можна використовувати для тестування водійські класи в сервісних центрах МВС, лише встановивши на комп'ютери інше програмне забезпечення, та виділивши окремі години для тестування чиновників.
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16.09.2021 10:53 Відповісти
Прибалти просто примусили техніку безпеки "прибалтійською" здавати. Відразу все бидло відсіялось.
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16.09.2021 10:56 Відповісти
Та справа ж не в самій мові, а в методах оцінки її знання. Там, де оцінює державна комісія - там корупція, бюрократія, хабарі і черги на пів року. А де оцінює безпристрасна машина, там все швидко зручно і чесно.
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16.09.2021 11:08 Відповісти
Іта комісія - прісто кровосісі!
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16.09.2021 11:22 Відповісти
 
 