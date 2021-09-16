ДСНС про причини вибуху в Карпатах: На місці події могли бути снаряди з часів війни

Рятувальники назвали можливу причину вибуху в Карпатах під час розпалювання багаття. У ДСНС пов'язують інцидент з вибухівкою, які могли перебувати на місці події ще з часів війни.

Про це сьогодні на брифінгу заявив представник ГУ ДСНС Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Інцидент стався на місці проходження лінії бойових дій "Брусилівський прорив" (часів Першої світової війни), а також місці лінії оборони "Арпада" (часів Другої світової війни). Через що на місці події можливо були вибухонебезпечні предмети", - резюмували в ДСНС.

Як повідомлялося, в Карпатах під час розпалювання багаття стався вибух. При цьому двоє туристів загинули, четверо травмовані, один із них - у важкому стані.