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ДСНС про причини вибуху в Карпатах: На місці події могли бути снаряди з часів війни

ДСНС про причини вибуху в Карпатах: На місці події могли бути снаряди з часів війни

Рятувальники назвали можливу причину вибуху в Карпатах під час розпалювання багаття. У ДСНС пов'язують інцидент з вибухівкою, які могли перебувати на місці події ще з часів війни.

Про це сьогодні на брифінгу заявив представник ГУ ДСНС Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Інцидент стався на місці проходження лінії бойових дій "Брусилівський прорив" (часів Першої світової війни), а також місці лінії оборони "Арпада" (часів Другої світової війни). Через що на місці події можливо були вибухонебезпечні предмети", - резюмували в ДСНС.

Як повідомлялося, в Карпатах під час розпалювання багаття стався вибух. При цьому двоє туристів загинули, четверо травмовані, один із них - у важкому стані.

Автор: 

вибух (4441) вибухівка (470) Карпати (261) смерть (6743) туризм (1560) ДСНС (5096) Івано-Франківська область (945)


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Местные копатели могли гадость устроить, закопав какую-то железяку под старым кострищем, либо бросили в костёр, но оно не взорвалось, пришли другие туристы, развели на том же месте огонь и тогда оно рвануло.
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16.09.2021 10:50 Відповісти
Так могло быть, а ссылки на боеприпасы времен войны - полная чушь, во первых. они уже глубоко под землей, во-вторых за столько лет взрыватели давно вышли из строя, а сам тротил бв костре не взрывается, а просто горит
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16.09.2021 11:06 Відповісти
свыше 300 градусов в корпусе снаряда - взрыв
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16.09.2021 11:23 Відповісти
Не рассказывай сказки - взрывал боеприпасы даже со времён ПМВ.
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16.09.2021 12:10 Відповісти
Знаток...К твоему сведению, такие "железяки" имеют свойство со временем не зарываться в землю, а наоборот - вылезать из неё на поверхность!
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16.09.2021 12:31 Відповісти
 
 