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Кулеба про вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях: За всі порушення Росії доведеться заплатити

Кулеба про вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях: За всі порушення Росії доведеться заплатити

Украина будет фиксировать нарушения в связи с проведением Российской Федерацией выборов в Государственную думу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Але ще раз наголошу, що згідно з міжнародним правом єдиний статус, яким володіє РФ в Автономній Республіці Крим та окремих районах Донецької та Луганської областей, - це держава-окупант, і те, що вона робить, організовуючи там свої національні вибори, є порушенням міжнародного права. У зв'язку з цим ми реагуватимемо за вже відпрацьованою схемою - ми фіксуватимемо ці порушення, звертатимемося до партнерів", - зазначив очільник МЗС.

За словами Кулеби, за всі зафіксовані випадки правопорушень з боку РФ їй доведеться заплатити.

"Я розумію, що ми цим вибори не скасуємо, і росіяни наразі зроблять те, що вони вважають за необхідне, тому що вони контролюють цю територію, але, знаєте, всьому приходить свій кінець. Я переконаний, що російській окупації кінець теж прийде, і коли це станеться, то всі ті зафіксовані випадки правопорушень з боку РФ - за них усіх доведеться заплатити. І ще один приклад такого порушення ми наразі зафіксуємо", - додав міністр.

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Крім того, зазначив Кулеба, те, що РФ відмовилася продовжувати мандат двох місій ОБСЄ, які працювали в пунктах пропуску на російсько-українському кордоні не є випадковістю.

"Відсутність цих місій сприяє якраз зусиллям Росії із влаштування цих "виборчих каруселей", підвезення виборців для створення ефекту волевиявлення людей", - пояснив очільник МЗС.

Автор: 

вибори (6687) Крим (14137) росія (65035) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604)


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.....мы будем фиксировать эти нарушения, будем обращаться к партнерам", - отметил глава МИД. Источник:

И это все? Хоть бы глубокую озабоченность выразил.......
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16.09.2021 11:02 Відповісти
а вони скажуть, що порушення були такими, що не вплинули на результат
і не будуть платити
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16.09.2021 11:03 Відповісти
А может предупредить тех, кто взял российский паспорт и будет принимать участие в российских выборах, то в отношении таких граждан будут приняты определённые санкции!? А, ну да, их же под дулом пистолета наверное заставляют голосовать?! Неужели вы не понимаете, что те украинцы, что остались на тех территориях, которые делают всё чтобы не получать российский паспорт видят, что вы им как бы говорите: Да по хер нам на то если возьмёте паспорт россии, и ваша проукраинская позиция там на оккупированных территориях нам похер! Делайте что хотите! Сказочные ****** у руля.
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16.09.2021 11:04 Відповісти
Не матюкайся, не виростеш.
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16.09.2021 11:07 Відповісти
Цікаво, і хто ж примусить Росію за це заплатити? Ну хоч гіпотетично.
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16.09.2021 11:06 Відповісти
Жириновский на Лаврове приехал... ну а тот по привычке наложил вето
https://www.youtube.com/watch?v=0NMDl2UbwvY
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16.09.2021 11:14 Відповісти
Ждіть, русофашист вам заплатить.
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16.09.2021 13:58 Відповісти
 
 