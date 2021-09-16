Кулеба про вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях: За всі порушення Росії доведеться заплатити

Украина будет фиксировать нарушения в связи с проведением Российской Федерацией выборов в Государственную думу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Але ще раз наголошу, що згідно з міжнародним правом єдиний статус, яким володіє РФ в Автономній Республіці Крим та окремих районах Донецької та Луганської областей, - це держава-окупант, і те, що вона робить, організовуючи там свої національні вибори, є порушенням міжнародного права. У зв'язку з цим ми реагуватимемо за вже відпрацьованою схемою - ми фіксуватимемо ці порушення, звертатимемося до партнерів", - зазначив очільник МЗС.

За словами Кулеби, за всі зафіксовані випадки правопорушень з боку РФ їй доведеться заплатити.

"Я розумію, що ми цим вибори не скасуємо, і росіяни наразі зроблять те, що вони вважають за необхідне, тому що вони контролюють цю територію, але, знаєте, всьому приходить свій кінець. Я переконаний, що російській окупації кінець теж прийде, і коли це станеться, то всі ті зафіксовані випадки правопорушень з боку РФ - за них усіх доведеться заплатити. І ще один приклад такого порушення ми наразі зафіксуємо", - додав міністр.

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Крім того, зазначив Кулеба, те, що РФ відмовилася продовжувати мандат двох місій ОБСЄ, які працювали в пунктах пропуску на російсько-українському кордоні не є випадковістю.

"Відсутність цих місій сприяє якраз зусиллям Росії із влаштування цих "виборчих каруселей", підвезення виборців для створення ефекту волевиявлення людей", - пояснив очільник МЗС.