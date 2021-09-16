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Новини Коронавірус і карантин Бюджет-2021
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За 8 місяців на боротьбу з COVID-19 витратили понад 30 млрд грн із передбачених на рік 36 млрд грн, - Мінфін

За 8 місяців на боротьбу з COVID-19 витратили понад 30 млрд грн із передбачених на рік 36 млрд грн, - Мінфін

За 8 місяців 2021 р. здійснено видатків на боротьбу з COVID-19 у розмірі понад 30 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"У цілому на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн", - додали в відомстві.

За даними Мінфіну, кошти витрачено на такі цілі:

  • на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, вакцинації населення – 11,8 млрд грн; закупівлю вакцин від COVID-19 – 9,8 млрд грн;
  • на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) – 2,5 млрд грн, у тому числі 1,7 млрд грн коштів місцевих бюджетів;
  • виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – 14 млн грн;
  • на забезпечення лікарень киснем – 0,5 млрд грн;
  • заходи соцпідтримки населення в умовах карантину – 2,9 млрд грн; на виплату лікарняних – 0,8 млрд гривень. Усього на ці цілі Мінсоцполітики було спрямовано 3,8 млрд грн;
  • на виплату допомоги по безробіттю – 1,1 млрд грн;
  • на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти – 18,3 млн грн;
  • на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Нацгвардії та Держприкордонслужби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд гривень (98% спрямованих коштів).

Автор: 

держбюджет (2390) карантин (18172) Мінфін (3632) фінансування (3104) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) - 2,5 млрд грн, в том числе 1,7 млрд грн средств местных бюджетов; ---- на что интересно потратили?
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16.09.2021 11:05 Відповісти
страна забила болт на тупую криворогую свору недоумков и лечится сама, за свои бабки. куда тратят уроды народные денежки, для меня вопрос... раздайте деньги тем, кто уже болел, как компенсацию.
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16.09.2021 11:09 Відповісти
Не вижу статьи расходов на "Велике крадівництво"
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16.09.2021 11:11 Відповісти
Смотритека - а на вакцыны всётаки слехка меньше потратили, чем на лечение, надажыж
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16.09.2021 11:43 Відповісти
а чи на це все витрачено?
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16.09.2021 11:44 Відповісти
 
 