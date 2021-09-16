За 8 місяців на боротьбу з COVID-19 витратили понад 30 млрд грн із передбачених на рік 36 млрд грн, - Мінфін

За 8 місяців 2021 р. здійснено видатків на боротьбу з COVID-19 у розмірі понад 30 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"У цілому на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн", - додали в відомстві.

За даними Мінфіну, кошти витрачено на такі цілі: