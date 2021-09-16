За 8 місяців на боротьбу з COVID-19 витратили понад 30 млрд грн із передбачених на рік 36 млрд грн, - Мінфін
За 8 місяців 2021 р. здійснено видатків на боротьбу з COVID-19 у розмірі понад 30 млрд гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"У цілому на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн", - додали в відомстві.
За даними Мінфіну, кошти витрачено на такі цілі:
- на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, вакцинації населення – 11,8 млрд грн; закупівлю вакцин від COVID-19 – 9,8 млрд грн;
- на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) – 2,5 млрд грн, у тому числі 1,7 млрд грн коштів місцевих бюджетів;
- виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – 14 млн грн;
- на забезпечення лікарень киснем – 0,5 млрд грн;
- заходи соцпідтримки населення в умовах карантину – 2,9 млрд грн; на виплату лікарняних – 0,8 млрд гривень. Усього на ці цілі Мінсоцполітики було спрямовано 3,8 млрд грн;
- на виплату допомоги по безробіттю – 1,1 млрд грн;
- на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти – 18,3 млн грн;
- на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Нацгвардії та Держприкордонслужби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд гривень (98% спрямованих коштів).
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Игорь Васечкин #488879
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