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Кулеба про "Північний потік - 2": США і Німеччині час переходити від словесних запевнень до конкретних гарантій

Кулеба про

Україна очікує, що США і Німеччина перейдуть від словесних запевнень до конкретних гарантій у зв'язку з "Північним потоком 2".

Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на зараз позиція України залишається незмінною: ми бачимо, що партнери чують те, що ми їм говоримо і ті пропозиції, які ми вносимо, але рішення ще не прийняті. Ми будемо продовжувати переговори, виключно з дружнім тиском на партнерів, тому що час переходити від словесних запевнень до конкретних гарантій, тим більше, що ми бачимо, що РФ на європейському газовому ринку перейшла до конкретних дій, накручуючи ціну на газ, створюючи ефект непередбачуваності ринку й ажіотаж через дефіцит. Тому зараз вже треба діяти Німеччині, Сполучених Штатам", - підкреслив міністр.

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За словами Кулеби, Україна та інші країни Центральної Європи готові діяти разом із ними.

Автор: 

Німеччина (7340) США (22665) Північний потік (2461) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Клоунам только в цирке могут дать гарантии.
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16.09.2021 11:11
+3
Какие гарантии, немцы сами небось уже пожалели что с ****** связались, при такой цене на газ. А это только начало и выкручиваться будут скорее всего выполняя, как и раньше требования *****.
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16.09.2021 11:14
+2
От их гарантий толку, как от Будапештского Меморандума.
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16.09.2021 11:30
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Клоунам только в цирке могут дать гарантии.
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16.09.2021 11:11 Відповісти
Оприлюдніть юридичний документ про ці гарантії - щось я про такі нечув.
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16.09.2021 11:12 Відповісти
додик поставил США на место! крутой чувак)))

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16.09.2021 11:14 Відповісти
Какие гарантии, немцы сами небось уже пожалели что с ****** связались, при такой цене на газ. А это только начало и выкручиваться будут скорее всего выполняя, как и раньше требования *****.
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16.09.2021 11:14 Відповісти
С чего бы им жалеть ? У немцев есть прямой договор с Газпромом, где цена газа привязана к нефти. И как раз им биржевые цены вообще до фонаря. Потому немцы сидят и не жужжат. И даже больше - они могут сейчас продавать газ на спотовом рынке, получая с этого нехилый профит (порядка 300%)
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16.09.2021 11:32 Відповісти
Вы идиот? При полупустых хранилищах и при цене под 1000 баксов у них все в порядке? Какой договор при рынке?
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16.09.2021 11:34 Відповісти
Ты бы прежде чем хамить, немного вкурил в тему вопроса. Многие страны Евросоюза имеют договор с Газпромом (даже у Польши он есть), и цена газа там не привязана к биржевой. И они сейчас получают газ в разы дешевле, чем он стоит на бирже. Не веришь мне - погугли, по какой цене Германия СЕЙЧАС получает газ.
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16.09.2021 11:39 Відповісти
Что-нибудь в районе 220 долларов ?
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16.09.2021 11:58 Відповісти
Вы бы прежде чем глупость писать поинтересовались откуда в Европе взялся рынок газа и почему разделяют не только доставку и продажу, но и саму доставку делят на много поставщиков. И что то вы пропустили как то полупустые пустые хранилища в который не могут закачать газ по, как вы выражаетесь дешёвой цене?
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16.09.2021 12:19 Відповісти
так европа сама сделала биржу газа, думали нахера длинные контракты типо газа много будем накоротке дешевле покупать, а тут херак зима лютая,потом херак лето жаркое, потом херак голандия крупнейшее месторождение газа закрывает, а тут азия стремительно развивается и весь газ по любой цене у америки выкупает и америка чета на европу забила и спг в азию поперла,а потом у кацапов херак и завод газовый взорвался, чето все пошло не так и цены чето не падают а растут
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17.09.2021 00:04 Відповісти
Зима лютая? Вы что по весне родились только? Ну а в остальном только одно, связались ****** имея перед глазами пример в виде Украины и др. и почему то думали что не будет так как всегда.
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17.09.2021 07:07 Відповісти
в азии цена на газ еще больше, тоже кацапы виноваты? рынок азии стремительно растет, я тут статейку читал что к 40 году китай будет жрать 1,5 триллиона газа в год, где его только взять столько? естественно изза нехватки газа цена растет.кацапы конечно те еще мудаки, но всех собак на них вешать не надо, европа сама отказалась от длинных контрактов с газпромом, решили строим биржу, 10 процентов берем по длинным контрактах а остальное кусочками берем, типа так дешевле. кацапы контракт выполняют, а больше им смысла нет продавать, они после зимы себе еще не накачали.
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17.09.2021 23:28 Відповісти
Об Азии речь не идёт, будут они газ споживать или как сейчас частично замечать его углем это их дело и это покажет будущее. А то что ********* в прошлом году заказывал доп мощности и гнал доп газ в Европу а в этом году он так не делает и шантажирует их для скорейшего введения сп2 в эксплуатацию об этом сами немцы писали ещё в начале лета и не только они. По вашему получается что хоть и ***** *****м, но немцы сами не хотят закачивать газ в свои хранилища. А ***** не хочет воспользоваться такой ценой просто потому что в *********е резко газ закончился.
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18.09.2021 10:01 Відповісти
кацапы уже больше газа перегнали чем в прошлом году, то что и этих обьемов не хватает это не кацапы виноваты а ряд обстоятельств, такие как закрытие месторождения в голандии, отказ американцев от европы в пользу азии, зима холоднее обычного, лето жарче обычного, вроде причины не смертельные но их много, вот и дефицит образовался, а кацапам тоже нафиг нужно много газа гнать , и цена упадет ,да и себе они еще хранилища не набили.
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21.09.2021 00:08 Відповісти
Вопрос тот же как они гнали больше газа, если по нашей гтс прокачано меньше? Больше газа гналось по турецкому потоку в южную Европу и к Германии это не имеет никакого отношения. Чушь про холодную зиму вы уже писали не повторяйте, все как то наоборот обеспокоены потеплением. Так зачем вы все повторяете то что уже обсуждалось? Какие свои хранилища? И да газ не гонят что б продавить сп2, а заодно и цену держать.
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22.09.2021 08:50 Відповісти
Жди ТЕ.

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16.09.2021 11:15 Відповісти
США и Германии время переходить от словесных заверений к конкретным гарантиям .- Потому что:У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"./"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы.
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16.09.2021 11:24 Відповісти
От их гарантий толку, как от Будапештского Меморандума.
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16.09.2021 11:30 Відповісти
Ну что комсомолка меркель, здорово подставила с газом Европу со своим подельником пуйлом???
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16.09.2021 12:45 Відповісти
 
 