Кулеба про "Північний потік - 2": США і Німеччині час переходити від словесних запевнень до конкретних гарантій

Україна очікує, що США і Німеччина перейдуть від словесних запевнень до конкретних гарантій у зв'язку з "Північним потоком 2".

Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на зараз позиція України залишається незмінною: ми бачимо, що партнери чують те, що ми їм говоримо і ті пропозиції, які ми вносимо, але рішення ще не прийняті. Ми будемо продовжувати переговори, виключно з дружнім тиском на партнерів, тому що час переходити від словесних запевнень до конкретних гарантій, тим більше, що ми бачимо, що РФ на європейському газовому ринку перейшла до конкретних дій, накручуючи ціну на газ, створюючи ефект непередбачуваності ринку й ажіотаж через дефіцит. Тому зараз вже треба діяти Німеччині, Сполучених Штатам", - підкреслив міністр.

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За словами Кулеби, Україна та інші країни Центральної Європи готові діяти разом із ними.