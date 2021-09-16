20 вересня ТСК заслухає ексначальника ГУР Бурбу в справі "вагнерівців" у режимному приміщенні з посиленими заходами безпеки, - Безугла

У понеділок, 20 вересня, Тимчасова слідча комісія ВР з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України має намір заслухати колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу в режимному приміщенні з посиленими заходами безпеки у справі "вагнерівців".

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава цієї комісії Мар'яна Безугла ("Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ТСК і розгляду питання вагнерівців: Продовження засідання о 9:00 в понеділок. Заслуховування В.Бурби в режимному приміщенні з посиленими заходами безпеки", - зазначила вона.

За словами Безуглої, засідання буде проводитися у закритому режимі.

Також дивіться: Рябошапка про висновки ТСК щодо "вагнерівців": Влада плутається у версіях, але правду неможливо заховати. ВIДЕО

Крім цього, ТСК планує заслухати додаткових свідків у справі "вагнерівців", а також провести обробку матеріалів і обговорити з правоохоронними органами "прогрес у розслідуванні і перспективи кримінальних проваджень з урахуванням проміжних результатів роботи ТСК".

Після цього, як зазначила парламентарій, ТСК приступить до обробки порядку підготовки свого звіту, узгодження проміжних висновків і плану розгляду питань про Іловайську трагедію і взаємодію посадових осіб, зокрема народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука з росіянами.

Потім відбудеться брифінг для журналістів.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.