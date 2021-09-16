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Новини Агресія Росії проти України
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20 вересня ТСК заслухає ексначальника ГУР Бурбу в справі "вагнерівців" у режимному приміщенні з посиленими заходами безпеки, - Безугла

20 вересня ТСК заслухає ексначальника ГУР Бурбу в справі

У понеділок, 20 вересня, Тимчасова слідча комісія ВР з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України має намір заслухати колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу в режимному приміщенні з посиленими заходами безпеки у справі "вагнерівців".

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава цієї комісії Мар'яна Безугла ("Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ТСК і розгляду питання вагнерівців: Продовження засідання о 9:00 в понеділок. Заслуховування В.Бурби в режимному приміщенні з посиленими заходами безпеки", - зазначила вона.

За словами Безуглої, засідання буде проводитися у закритому режимі.

Також дивіться: Рябошапка про висновки ТСК щодо "вагнерівців": Влада плутається у версіях, але правду неможливо заховати. ВIДЕО

Крім цього, ТСК планує заслухати додаткових свідків у справі "вагнерівців", а також провести обробку матеріалів і обговорити з правоохоронними органами "прогрес у розслідуванні і перспективи кримінальних проваджень з урахуванням проміжних результатів роботи ТСК".

Після цього, як зазначила парламентарій, ТСК приступить до обробки порядку підготовки свого звіту, узгодження проміжних висновків і плану розгляду питань про Іловайську трагедію і взаємодію посадових осіб, зокрема народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука з росіянами.

Потім відбудеться брифінг для журналістів.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. 

Автор: 

ВР (14949) ТСК (373) ПВК Вагнер (1540) Бурба Василь (82) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+17
Страшно за страну, когда кодлу безмозглых идиотов дается такое право.
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16.09.2021 11:17
+12
Имитация бурной деятельности для прикрытия жопы д'ерьмака с подельниками. А клован вообще прицепной.
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16.09.2021 11:18
+8
Должны быть представители всех партий парламента. И протокол.
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16.09.2021 11:22
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это шоб никого "лишнего" не допустили?
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16.09.2021 11:16 Відповісти
зебилизм в самой комиссии, какое им "режимное помещение", если:

Ни у кого из членов комиссии НЕТ допуска к секретным документам.

Официальный допуск к секретным документам (2-й уровень допуска, туда не входят "документы составляющие государственную тайну") есть только у Шуфрича Нестора Ивановича (2012 г. возможно был аннулирован в 2015 г.)

Список комиссии рассматривающей дело "вагнеровцев"
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=71403&pf35401=544426
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16.09.2021 12:13 Відповісти
Страшно за страну, когда кодлу безмозглых идиотов дается такое право.
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16.09.2021 11:17 Відповісти
Ажопадєлаєш, це право їм дав мудрий нарід.
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16.09.2021 11:28 Відповісти
Потім тре щоб Бутусов в нього інтерв'ю взяв.
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16.09.2021 11:18 Відповісти
Имитация бурной деятельности для прикрытия жопы д'ерьмака с подельниками. А клован вообще прицепной.
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16.09.2021 11:18 Відповісти
Должны быть представители всех партий парламента. И протокол.
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16.09.2021 11:22 Відповісти
Зажопники теж?
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16.09.2021 11:26 Відповісти
я бы их не хотел - это мягко сказано. по этим упырям фонари плачут. но право они имеют - дэмократiя. нарiднi обранцi.
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16.09.2021 11:31 Відповісти
А чего тянут аж до 20-го. Чтобы Бурбу до этого времени успеть "прокачать"?

И кто же будет присутствовать в этом режимном помещении? Кто будет пытать?

Безуглая будет конспектировать, чтобы потом нести в массы несуразицу?
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16.09.2021 11:47 Відповісти
Навіщо ті заходи безпеки, коли перші особи все зливають? Мабуть для того, щоб були показники по протоколах у УСБшників на працівників канцелярії і "секретчиць", які можуть замість грифу "ДСК" поставити "таємно" на супер цінній інформації, що наркоман Іванов курить коноплю, або навпаки. Щоб ходили і кошмарили різні служби, махаючи своїми наказами.
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16.09.2021 11:49 Відповісти
Значить Дєрмак уже придумав нову брехню. Ну уже всім все ясно. Зрадив Дєрьмак, а бубочка ротом сказав. Так само як із Кучмою. Весь світ знає що він убивця, тільки хохлам втирають усяку чухню.
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16.09.2021 11:56 Відповісти
Чому не вчора??? не сьогодні??? завтра???

А чому не через рік???

Ви ж так шукали того Бурбу, а тепер на нього компромат шукаєте, щоби правду не засвідчив, за вашого бубочку - ЗРАДНИКА???
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16.09.2021 11:58 Відповісти
Бурбу будут слушать в обстановке секретности" в режимном помещении с повышенными мерами безопасности". Когда дойдет дело до Иловайска и Дебальцево на заседания будут пускать всех желающих, а Безуглая будет вести заседания топлес для дополнительной рекламы и заманивания даже аполитичной части нарида.
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16.09.2021 12:42 Відповісти
Всё делается так, чтобы народ правды не узнал. Путлер сегодня узнает всё. Хоть он посмеётся!
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16.09.2021 13:08 Відповісти
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16.09.2021 13:28 Відповісти
Ви все перебрешете. Оця ******* так вже хитрує, мутить, то одне скаже, потім собі заперечить...крутиться як вожжа на розпеченій сковорідці.
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16.09.2021 15:08 Відповісти
Интересно, "жучки"вмурованы в стены режимного помещения?
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17.09.2021 07:32 Відповісти
 
 