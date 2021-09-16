10-річна дівчинка знепритомніла на уроці фізкультури, її доставили в реанімацію, але врятувати життя дитини не вдалося, - поліція Полтавщини
У поліцію Полтави 15 вересня надійшла інформація від медичних працівників Дитячої обласної лікарні, що в реанімації закладу померла 10-річна дитина. Обставини і причини смерті з'ясовує поліція.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини (За інформацією відділу ювенальної превенції УПД і СУ ГУНП).
За попередньою інформацією слідства, дитина навчалася в ліцеї №33 Полтавської міської ради. На уроці фізкультури їй стало зле й вона втратила свідомість. Медпрацівник школи та вчитель фізкультури одразу розпочали реанімаційні заходи та викликали карету екстреної медичної допомоги. Швидка, яка приїхала на виклик, доставила дитину до лікарні, але, на жаль, врятувати життя дівчинки не вдалося.
За цим фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокурати, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. Обставини та причина смерті дитини встановлюються.
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Ибо ни одна вакцинация не требует анализов
Захворюваність ковідом серед дітей наберає обертів, і цей випадок може біти наслідком перенесеного захворювання... Що робити? може на фізкультурі зараз бути максимально обережними з різкими вправами та прислухатися до дітей. Якщо є скарги - що щось не те - не примушувати до норматив... життя воно само нормативи, якщо потрібно буде, на які завгодно натренує...
1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині
К детям относятся как сержанты к салагам в учебке американских морских котиков на полосе препятствий.
Ни за что не пойму. Нахрена 10-тилетним детям прыгать с разбегу через козла? Или по канату забираться под потолок спортзала? Или еще какая хрень с риском травмирования.
Побеспокоиться о здоровье, должны в первую очередь родители, а не чужие люди.