УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10753 відвідувача онлайн
Новини
7 346 43

10-річна дівчинка знепритомніла на уроці фізкультури, її доставили в реанімацію, але врятувати життя дитини не вдалося, - поліція Полтавщини

10-річна дівчинка знепритомніла на уроці фізкультури, її доставили в реанімацію, але врятувати життя дитини не вдалося, - поліція Полтавщини

У поліцію Полтави 15 вересня надійшла інформація від медичних працівників Дитячої обласної лікарні, що в реанімації закладу померла 10-річна дитина. Обставини і причини смерті з'ясовує поліція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини (За інформацією відділу ювенальної превенції УПД і СУ ГУНП).

За попередньою інформацією слідства, дитина навчалася в ліцеї №33 Полтавської міської ради. На уроці фізкультури їй стало зле й вона втратила свідомість. Медпрацівник школи та вчитель фізкультури одразу розпочали реанімаційні заходи та викликали карету екстреної медичної допомоги. Швидка, яка приїхала на виклик, доставила дитину до лікарні, але, на жаль, врятувати життя дівчинки не вдалося.

За цим фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокурати, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. Обставини та причина смерті дитини встановлюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 6-річного хлопчика в Харкові впали футбольні ворота, його госпіталізовано у важкому стані, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

діти (5054) Нацполіція (15142) Полтава (554) смерть (6743)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Я почему-то всегда думал, что справки, наоборот, покупают, что б не ходить на физ-ру...
показати весь коментар
16.09.2021 11:24
+12
Зачастую неадекватность учителей физкультуры.
К детям относятся как сержанты к салагам в учебке американских морских котиков на полосе препятствий.

Ни за что не пойму. Нахрена 10-тилетним детям прыгать с разбегу через козла? Или по канату забираться под потолок спортзала? Или еще какая хрень с риском травмирования.
показати весь коментар
16.09.2021 11:29
+10
Тренировка подтягивания на физкультуре поможет выжить свисающему на краю карниза

показати весь коментар
16.09.2021 11:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и опять купленая справка о осмотре?
показати весь коментар
16.09.2021 11:21 Відповісти
Я почему-то всегда думал, что справки, наоборот, покупают, что б не ходить на физ-ру...
показати весь коментар
16.09.2021 11:24 Відповісти
кто то так. а кто то лень обходить врачей и покупает что все нормально
показати весь коментар
16.09.2021 12:26 Відповісти
Ой осмотр большинства врачей эта профанация в любом случае.вот если за деньги конкретно пройти тогда каждый вынужден реально осматривать .я вон укол вакцины от столбняка решил сделать.загнал в руку там одну хрень.пошел к частникам ".так они дотошно выпросили когда последний раз делал,температуру ,сатурацию, давление проверили.обнаружили высокое,(через несколько дней гипертонический криз ),погасили его частично,и по моим требованиям наконец сделали прививку.посидел там с час ,по инструкции,и поехал.ждать полностью нормального давления у меня тупо не было времени.ну так я там не пациент,а клиент , я к частникам когда хожу всегда на этом настаиваю.с пациентом можно что хочешь делать ,а с клиентом, только то за что заплатили.потом криз скорая погасила дальше временно подобрал таблетки пропил и пошел к частнику обследоваться (кардиолог)стоило 1700+640-(анализ). кардиолог сделала кардиограмму ,УЗИ прошерстила все бумажки что у меня раньше были и выдала временное лечение , чтоб определить как мне оно подходит.я кстати почитал инструкции,понял почему.но давление пока стабильное более менее ,башка не ноет,а через месяц к ней на осмотр, денег пока мало так что потяну два месяца с этими таблетками.но слежу за собой уже внимательнее.а ребенок по любому на родителей надеется и в полной мере не понимает что такое свое здоровье фиг он обо всем скажет если иногда и сам молчишь.кстати хотел было к своему типа врачу обратиться по договору в районной поликлинике.так ближайшее окно было через две недели.так что буду переключаться на частника , некоторые частники тоже заключают договоры с Минздрав ом об обслуживании типа семейным врачом.но это лишь для того когда сам не пойму к кому обратиться по проблеме.а так нужно что-то что знаешь выбрал услугу врача договорился и туда.целее будешь.
показати весь коментар
28.10.2021 10:14 Відповісти
кратко: развели на деньги

Ибо ни одна вакцинация не требует анализов
показати весь коментар
28.10.2021 11:48 Відповісти
Вы или не читали или не понимаете.кардиолог делала стандартную процедуру.что до вакцинации от столбняка то цена там была одна,а за все их действия ,что я описал ,я не платил.и анализы я тогда не сдавал. это называется оценка состояния организма перед вводом вакцины уже проверенной годами.а не антиковидная экспериментальная. как раз это вы ни разу в жизни не требовали анализов до и после вакцинации хотя бы общий.иногда могли бы узнать о себе новенькое
показати весь коментар
04.11.2021 11:49 Відповісти
это именно то чтоя и говорил: оценка состояния организма это просто развод на деньги
показати весь коментар
04.11.2021 14:28 Відповісти
В чем то ваша точка зрения мне понравилось.****....те смело чем попало.в конце то концов вы со всем заранее согласны ,а значит вам никто ничего не гарантирует и не собирается
показати весь коментар
04.11.2021 18:44 Відповісти
Смысл вашего обхода,если считаете что перед и после вакцинации анализы не нужные.а вообще зачем они нужны.если вовремя контролировать организм то возможно и вакцинироваться не придется
показати весь коментар
04.11.2021 11:50 Відповісти
и каким образом контроль!!!! организма помоает от инфекционных болезней?
показати весь коментар
04.11.2021 14:29 Відповісти
Вы так прямолинейно хотите избежать ответа?
показати весь коментар
04.11.2021 18:41 Відповісти
Скорішещ за все так:довідка про здоров"я дитини таки куплена її батьками у місцевій полікліниці. Отже,хто винен у смерті дитини і має понести покарання?
показати весь коментар
16.09.2021 12:52 Відповісти
и батьки и тот кто ее сделал
показати весь коментар
16.09.2021 13:21 Відповісти
Неверно,там осмотр то мог быть -на что жалуемся.без анализов без УЗИ .на что ребенок скажет незнакомой тётке . есть же куча проблем вначале вообще без симптомов.или ребенок их ещё не умеет опознать.а лечения боится.я вон тромбоз глубоких вен ног на одной получил,теперь всегда чую когда надо аспирин пить.не по назначению (нахер мне оно надо),а по ощущениям.а у ребенка откуда.так что скорее у родителей нет лишних денег на частника .
показати весь коментар
28.10.2021 10:22 Відповісти
Царство небесне, тобі, дітятко!
Захворюваність ковідом серед дітей наберає обертів, і цей випадок може біти наслідком перенесеного захворювання... Що робити? може на фізкультурі зараз бути максимально обережними з різкими вправами та прислухатися до дітей. Якщо є скарги - що щось не те - не примушувати до норматив... життя воно само нормативи, якщо потрібно буде, на які завгодно натренує...
показати весь коментар
16.09.2021 11:21 Відповісти
вам бы к доктору...
показати весь коментар
16.09.2021 12:32 Відповісти
Вот хоть один правильный выбор.и пейте аспирин.
показати весь коментар
28.10.2021 10:24 Відповісти
часть 1 статьи 115:

1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині
показати весь коментар
16.09.2021 11:25 Відповісти
Я б физкультуру в школе отменила. Дебильный урок. Ещё и опасный. Пусть каждый сам решает на сколько ему нужен спорт.
показати весь коментар
16.09.2021 11:27 Відповісти
а зачем вам вообще школа?
показати весь коментар
16.09.2021 12:39 Відповісти
Ей -незачем.подозреваю что мы от этой структуры уже здыхались.теперь у кого есть дети они там мучаются
показати весь коментар
28.10.2021 10:29 Відповісти
Ваш коментар протирічить сам собі. Фізкультура та спорт - різні речі. Діти тому і помирають, що ******* життя їде без фізичних навантажень. Кожне покоління стає слабкішим за попереднє.
показати весь коментар
16.09.2021 13:23 Відповісти
физкультура - это не спорт.
показати весь коментар
17.09.2021 09:28 Відповісти
Неверно ,у нас физкультура это норматив.а должны быть любые ,а не указанные в общей программе физические индивидуальные занятия.ну понятно что индивидуальные это не для нашей педагогики и школы.так что лучше дитя водить куда то отдельно а на школьную физру забить
показати весь коментар
28.10.2021 10:27 Відповісти
Зачастую неадекватность учителей физкультуры.
К детям относятся как сержанты к салагам в учебке американских морских котиков на полосе препятствий.

Ни за что не пойму. Нахрена 10-тилетним детям прыгать с разбегу через козла? Или по канату забираться под потолок спортзала? Или еще какая хрень с риском травмирования.
показати весь коментар
16.09.2021 11:29 Відповісти
Тренировка подтягивания на физкультуре поможет выжить свисающему на краю карниза

показати весь коментар
16.09.2021 11:53 Відповісти
Действительно, зачем? Зачем учиться? Зачем держать себя в тонусе? Раньше дети весь день на улице играли, а теперь по домам со смартфонами прокрастинируют. На физкультуре от минимальных нагрузок сердечко ойкнуло и физрук потом дуракам виноват.

Побеспокоиться о здоровье, должны в первую очередь родители, а не чужие люди.
показати весь коментар
16.09.2021 20:03 Відповісти
Ха ,а чему учиться.наши принципы педагогики это не сухомлинский.это тупое районо
показати весь коментар
28.10.2021 10:31 Відповісти
Такое, к сожалению, происходило всегда, еще по советской школе помню. Скорее, судьба такая. Есть куча проф. спортсменов, которые проходят лучшие в мире медосмотры, но умирают, все помнят футболистов, к примеру.
показати весь коментар
16.09.2021 11:40 Відповісти
щас опять наблюдал в этом году..возле стихийного рынка который перенсли с гудыменко....выходят с атб..так как перемена затариваются шиколадками чипсами всякой бурдой и в школу №40 бабурка запорожье...так то.. хз..кажн год так..я фотал..
показати весь коментар
16.09.2021 11:57 Відповісти
сначала требуют пробу руфье, а потом гоняют общей кучей
показати весь коментар
16.09.2021 11:57 Відповісти
хз что хуже ..или сдохнуть в среднем возрасте или потом.....военный погиб...велосепедист умер от сердца..у меня в школе по телу была мелкая дрожь и ноги подкашивались еле дошел до класса..выжил и дальше жить..повезло..
показати весь коментар
16.09.2021 11:59 Відповісти
дети с утра до ночи сидят в "гаджетах" и за компами, а "виноватыми" оказываются физруки...
показати весь коментар
16.09.2021 12:36 Відповісти
В наш век сплошной мобилизации(от слава мобилка) ,ребятам просто необходима РАЗМИНКА без норматива, в виде физкультуры....Вы же видите,наблюдаете за вашими детьми...часами просиживают сгорбившись над ГАДжитом....откуда взяться здоровью.....
показати весь коментар
16.09.2021 12:45 Відповісти
Більше року діти просиділи і пролежали вдома через карантин, навіть не всі спортшколи працювали, цього року не працювала більшість таборів. Фіз-ра - це добре, але її замало. До того ж серце таки треба перевіряти всім дітям, а в нас тіки в спортшколах потрібні довідки, яку можна отримати лише після обстеження кардіологом. Та й це - не гарантія, але хоч шось.
показати весь коментар
16.09.2021 13:25 Відповісти
Так без норматива,а откуда в нашем случае "без норматива"?
показати весь коментар
28.10.2021 10:33 Відповісти
Потому что у очень многих детей аритмия. В спокойном состоянии она не диагностируется даже кардиограммой. Нужно снимать ЭКГ под нагрузкой, только тогда её можно вычислить. А у нас ЭКГ при мед комиссиях вообще не назначают, только по показаниям. И вот, ребёнок с аритмией, при совпадении нагрузок, испуга, и ещё прочих условий, попадает в так называемую турбулентность, когда с каждой секундой приступ усугубляется = смерть.
показати весь коментар
16.09.2021 13:20 Відповісти
WPW або синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта . Не діагностується нічим , якщо приступ , і повезло, то бігом везуть в інститут Амосова на ******* .
показати весь коментар
16.09.2021 13:30 Відповісти
Людина дуже слабке существо і натренувати тіло можна не завжди і не всім!!! ТРЕБА ДО СВОГО ТІЛА ДУЖЕ ОБЕРЕЖНО ВІДНОСИТИСЯ!!! БУВАЮТЬ МОМЕНТИ ЩО ПОЧУВАЄШ СЕБЕ ЯК КРИШТАЛЕВА ВАЗА!! В ЦЕЙ МОМЕНТ НІЯКИХ НАГРУЗОК РОБИТИ НЕ МОЖНА, БО ПРОЦЕССИ ЯКІ ЙДУТЬ В ОРГАНІЗМІ НЕ ЗАВЖДИ МОЖНА ПОЯСНИТИ!!! А ДІТИ НЕ ЗАВЖДИ МОЖУТЬ ЧЕСНО ПРИЗНАТИСЯ ЩО НЕ ДОБРЕ СЕБЕ ПОЧУВАЮТЬ!!! ТРЕБА ТІЛЬКИ ПІДТРИМКА БАТЬКІВ!!!
показати весь коментар
16.09.2021 14:10 Відповісти
СОГЛАСЕН
показати весь коментар
28.10.2021 10:34 Відповісти
Вот что прививки делают!
показати весь коментар
04.11.2021 12:00 Відповісти
 
 