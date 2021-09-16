Сьогодні Меркель і Макрон проведуть переговори. Україна у списку тем для обговорення
Сьогодні, 16 вересня, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель проведуть переговори. Французький лідер прийме Меркель на діловий обід.
Про це пишет Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Сторони планують обговорювати низку міжнародних питань. Зокрема, Афганістан, Іран, Лівію, Україну та Білорусь, а також виклики, пов’язані з безпекою, міграцією, кліматичним і цифровим переходом.
Лідери двох країн хочуть спланувати саміт ЄС і Західних Балкан у Любляні 6 жовтня. Очікується, що на цю дату наступник Ангели Меркель ще не заступить на посаду.
Ангела Меркель піде з посади федерального канцлера Німеччини після виборів 26 вересня.
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https://www.youtube.com/watch?v=ns4E8AeV1AU
КУДА КАТИТЬСЯ ЭТОТ МИР!?
надіюся згадають
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