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Новини
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Сьогодні Меркель і Макрон проведуть переговори. Україна у списку тем для обговорення

Сьогодні Меркель і Макрон проведуть переговори. Україна у списку тем для обговорення

Сьогодні, 16 вересня, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель проведуть переговори. Французький лідер прийме Меркель на діловий обід.

Про це пишет Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Сторони планують обговорювати низку міжнародних питань. Зокрема, Афганістан, Іран, Лівію, Україну та Білорусь, а також виклики, пов’язані з безпекою, міграцією, кліматичним і цифровим переходом.

Лідери двох країн хочуть спланувати саміт ЄС і Західних Балкан у Любляні 6 жовтня. Очікується, що на цю дату наступник Ангели Меркель ще не заступить на посаду.

Ангела Меркель піде з посади федерального канцлера Німеччини після виборів 26 вересня.

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Автор: 

Меркель Ангела (1139) перемовини (2863) Макрон Емманюель (1454)


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Топ коментарі
+7
Двоє **************.
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16.09.2021 11:35
+5
А Зеля отдыхает в Средиземном море - покуй война, он устал!
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16.09.2021 11:31
+4
Переговоры жабы с гадюкой.....Поляк Дуда уже послал их с СП-2 открыто на йух!!!
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16.09.2021 11:36
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А Зеля отдыхает в Средиземном море - покуй война, он устал!
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16.09.2021 11:31 Відповісти
В Середземці зараз спека. Босою ногою на палубу не станеш.
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16.09.2021 11:37 Відповісти
Так страной управляет никем не избранный ермак. Уже давно...
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16.09.2021 11:38 Відповісти
Ну хоть не на Мальдивах
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16.09.2021 11:43 Відповісти
"Зеленський хоче у Грецію на яхту. За наш рахунок."

https://www.youtube.com/watch?v=ns4E8AeV1AU
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16.09.2021 12:07 Відповісти
Двоє **************.
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16.09.2021 11:35 Відповісти
Переговоры жабы с гадюкой.....Поляк Дуда уже послал их с СП-2 открыто на йух!!!
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16.09.2021 11:36 Відповісти
Да поляки вообще молодцы. Они построили себе газогон из Норвегии, а рашку с ее вонючими "потоками" публично послали. Вот с кого нам надо брать пример !
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16.09.2021 11:50 Відповісти
Завидная невеста для макрона, газпромовских денег немеряно, должность в набсовете в перспективе...
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16.09.2021 11:37 Відповісти
Обоим на лбу нарисовать текущую цену на газ в Европе, чтоб смотрели друг на друга и вспоминали про свое лизание задницы ***** и то, как он их нагнул.
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16.09.2021 11:41 Відповісти
Последовательные враги евроинтеграции Украины и друзья Путина. Не зря он разрешил только Нормандских формат....Ох они нарешают.
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16.09.2021 11:42 Відповісти
Старая продажная кошелка с поехавшей крышей от длительного пребывания в власти (она и во сне бормочет - "бундесинтересы" "бундесинтересы", "друг владимир") и поц с диагнозом "геронтофил" что смело и уверенно я отношу к парафилическим расстройствам психики неуточнённого характера, будут решать судьбу Украины и Европы.

КУДА КАТИТЬСЯ ЭТОТ МИР!?
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16.09.2021 11:47 Відповісти
Як там ціна на газ для Європи?

надіюся згадають
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16.09.2021 11:56 Відповісти
Правильно зробили британці , що полишили той гадюшник. Продажні тварини...
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16.09.2021 12:10 Відповісти
Хто небуть, потикайте палкою "велічайшего", хай прокидається. Тут меркель з макроном його "досягнення" хрінять.

"Зеленский назвал главные достижения за свое президентство: субъектность, инфраструктура и мощная армия"
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16.09.2021 12:17 Відповісти
А ***** де? А,загалом,западло барину із холопами за одним столом сидіти і тари-бари розводити.
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16.09.2021 12:25 Відповісти
в списке , как можно выгодней предать?
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16.09.2021 12:33 Відповісти
две застиранные расийские подстилки......
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16.09.2021 14:08 Відповісти
 
 