Сьогодні Меркель і Макрон проведуть переговори. Україна у списку тем для обговорення

Сьогодні, 16 вересня, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель проведуть переговори. Французький лідер прийме Меркель на діловий обід.

Про це пишет Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Сторони планують обговорювати низку міжнародних питань. Зокрема, Афганістан, Іран, Лівію, Україну та Білорусь, а також виклики, пов’язані з безпекою, міграцією, кліматичним і цифровим переходом.

Лідери двох країн хочуть спланувати саміт ЄС і Західних Балкан у Любляні 6 жовтня. Очікується, що на цю дату наступник Ангели Меркель ще не заступить на посаду.

Ангела Меркель піде з посади федерального канцлера Німеччини після виборів 26 вересня.

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