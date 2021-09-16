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Українські шахістки поїдуть на чемпіонат Європи серед клубів та чемпіонат світу серед жіночих команд

Українські шахістки поїдуть на чемпіонат Європи серед клубів та чемпіонат світу серед жіночих команд

Шахістки клубу GRECO - Kyiv Chess Federation та збірної України Анна Музичук, Марія Музичук, Юлія Осьмак, Наталія Букса братимуть участь у чемпіонаті Європи серед клубів та чемпіонаті світу серед жіночих команд із шахів, повідомили віце-президент Федерації шахів України Павло Куфтирьов і тренер збірної України серед жінок Михайло Бродський.

"Ми не перший рік намагаємося виграти чемпіонат Європи з шахів серед клубів. У зв'язку з тим, що стався ковід, який трішки нівелював плани офлайн-шахів, два роки тому наша команда була другою, завоювала срібні медалі, минулого разу, коли вже були онлайн-змагання, ми в останньому турі, на жаль, не виграли важливий матч і стали, наскільки я розумію, п'ятими. Це вже глибоко не перший турнір нашої жіночої команди, в основі якої - збірна України, найбільш провідні шахістки України", - сказав Куфтирьов на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у середу.

Він висловив сподівання на те, що у клубу GRECO - Kyiv Chess Federation є шанси на перемогу.

Тренер клубу GRECO - Kyiv Chess Federation і тренер збірної України серед жінок Михайло Бродський зазначив, що одразу ж після клубного чемпіонату Європи українські шахістки вирушать на командний чемпіонат світу.

"Так склалося, що цієї осені - дуже напружений календар: спочатку у зв'язку з ковідом нічого не було, а наразі - декілька поспіль дуже важливих турнірів. Також сподіваюся, що за підсумками цих та інших змагань нам буде що позитивного сказати вболівальникам і показати також", - додав Бродський.

Зі свого боку українська шахістка, триразова чемпіонка світу серед жінок і триразова чемпіонка Європи серед жінок Анна Музичук наголосила, що до команди входять не лише найсильніші гравці України, а й одні з найсильніших у світі, тому спортсмени боротимуться за найвищі місця на обох змаганнях.

Автор: 

шахи (87) Музичук Марія (8) Музичук Анна (6)


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считаю шахматы тупой,узколобой игрой.
в этой игре,если играть аккуратно,не рискуя,никогда не будет победителя.
к победе в ней приводит риск одного из соперников,который может привести рискнувшего как к победе,так и к поражению.
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16.09.2021 11:39 Відповісти
Маладец
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16.09.2021 14:17 Відповісти
Как говаривал мой тренер по плаванью , член юниорской сборной рфсср : " если шахматы вид спорта, то онанизм это тяжелая атлетика" Игра очень интересная, но к спорту она явно не относится. имхо
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16.09.2021 11:57 Відповісти
П.С. Нашим девчатам-украинкам только побед!
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16.09.2021 11:59 Відповісти
Мы сыграли с Талем десять партий: в преферанс, в очко, на билиарде, Таль сказал:-Такой не подведет...

А взагалі,щасти вам, дівчатка, чекаємо із перемогою!
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16.09.2021 19:32 Відповісти
 
 