Українські шахістки поїдуть на чемпіонат Європи серед клубів та чемпіонат світу серед жіночих команд

Шахістки клубу GRECO - Kyiv Chess Federation та збірної України Анна Музичук, Марія Музичук, Юлія Осьмак, Наталія Букса братимуть участь у чемпіонаті Європи серед клубів та чемпіонаті світу серед жіночих команд із шахів, повідомили віце-президент Федерації шахів України Павло Куфтирьов і тренер збірної України серед жінок Михайло Бродський.

"Ми не перший рік намагаємося виграти чемпіонат Європи з шахів серед клубів. У зв'язку з тим, що стався ковід, який трішки нівелював плани офлайн-шахів, два роки тому наша команда була другою, завоювала срібні медалі, минулого разу, коли вже були онлайн-змагання, ми в останньому турі, на жаль, не виграли важливий матч і стали, наскільки я розумію, п'ятими. Це вже глибоко не перший турнір нашої жіночої команди, в основі якої - збірна України, найбільш провідні шахістки України", - сказав Куфтирьов на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у середу.

Він висловив сподівання на те, що у клубу GRECO - Kyiv Chess Federation є шанси на перемогу.

Тренер клубу GRECO - Kyiv Chess Federation і тренер збірної України серед жінок Михайло Бродський зазначив, що одразу ж після клубного чемпіонату Європи українські шахістки вирушать на командний чемпіонат світу.

"Так склалося, що цієї осені - дуже напружений календар: спочатку у зв'язку з ковідом нічого не було, а наразі - декілька поспіль дуже важливих турнірів. Також сподіваюся, що за підсумками цих та інших змагань нам буде що позитивного сказати вболівальникам і показати також", - додав Бродський.

Зі свого боку українська шахістка, триразова чемпіонка світу серед жінок і триразова чемпіонка Європи серед жінок Анна Музичук наголосила, що до команди входять не лише найсильніші гравці України, а й одні з найсильніших у світі, тому спортсмени боротимуться за найвищі місця на обох змаганнях.