Євросоюз має бути готовий до невизнання Держдуми РФ у разі проведення нечесних виборів, - резолюція Європарламенту

Європарламент (ЄП) ухвалив резолюцію із закликом до Брюсселю бути готовим не визнавати парламент Росії в разі, якщо майбутні вибори в країні пройдуть з порушеннями принципів демократії.

"У проєкті тексту щодо Росії країну називають "авторитарною клептократією в стані застою" і вимагають від ЄС бути готовим не визнавати російський парламент в разі, якщо вибори у вересні проведуть в порушення демократичних принципів і міжнародного права", - йдеться в пресрелізі, опублікованому на сайті ЄП, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За резолюцію проголосували 494 законодавці, 103 виступили проти. Ще 72 члени ЄП утрималися від голосування щодо резолюції.

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