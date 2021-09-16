Євросоюз має бути готовий до невизнання Держдуми РФ у разі проведення нечесних виборів, - резолюція Європарламенту
Європарламент (ЄП) ухвалив резолюцію із закликом до Брюсселю бути готовим не визнавати парламент Росії в разі, якщо майбутні вибори в країні пройдуть з порушеннями принципів демократії.
"У проєкті тексту щодо Росії країну називають "авторитарною клептократією в стані застою" і вимагають від ЄС бути готовим не визнавати російський парламент в разі, якщо вибори у вересні проведуть в порушення демократичних принципів і міжнародного права", - йдеться в пресрелізі, опублікованому на сайті ЄП, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За резолюцію проголосували 494 законодавці, 103 виступили проти. Ще 72 члени ЄП утрималися від голосування щодо резолюції.
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+7 ХОРТ
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+7 user009
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+5 Yuri Sotnyk
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Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)
А есть единственное - "русский" это прилагательное!)
И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)
*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин