ВООЗ призупинила процес схвалення російської вакцини "Спутнік V": Одна з фабрик не відповідає новим правилам

Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес сертифікації російської вакцини від COVID-19 " Спутнік V" і чекає додаткової інформації від виробника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООН.

Заступник глави Панамериканської організації охорони здоров'я доктор Жарбас Барбоса зазначив, щоб отримати схвалення з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я, виробник вакцини повинен надати інформацію за трьома критеріями: перш за все, про саме місце виробництва, яке повинно відповідати встановленим стандартам; по-друге, про безпеку вакцини; і по-третє, про її ефективність.

"Процес схвалення вакцини "Спутнік V" з боку ВООЗ був призупинений, тому що під час інспекції на одній із фабрик, яка становить частину виробництва вакцини "Спутнік V", було виявлено, що ця фабрика не відповідає новим правилам "найкращої практики виробництва", - додав він.

Таким чином, російські виробники повинні внести необхідні зміни у виробничий процес і повідомити про це Всесвітній організації охорони здоров'я, після чого буде проведена нова інспекція.

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