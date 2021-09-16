ВООЗ призупинила процес схвалення російської вакцини "Спутнік V": Одна з фабрик не відповідає новим правилам
Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес сертифікації російської вакцини від COVID-19 " Спутнік V" і чекає додаткової інформації від виробника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООН.
Заступник глави Панамериканської організації охорони здоров'я доктор Жарбас Барбоса зазначив, щоб отримати схвалення з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я, виробник вакцини повинен надати інформацію за трьома критеріями: перш за все, про саме місце виробництва, яке повинно відповідати встановленим стандартам; по-друге, про безпеку вакцини; і по-третє, про її ефективність.
"Процес схвалення вакцини "Спутнік V" з боку ВООЗ був призупинений, тому що під час інспекції на одній із фабрик, яка становить частину виробництва вакцини "Спутнік V", було виявлено, що ця фабрика не відповідає новим правилам "найкращої практики виробництва", - додав він.
Таким чином, російські виробники повинні внести необхідні зміни у виробничий процес і повідомити про це Всесвітній організації охорони здоров'я, після чого буде проведена нова інспекція.
Будь ласка, зачекайте...
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То бишь первостепенно место производства да??
Потом безопасность...и уже потом эффективность...да?
"прежде всего, о самом месте производства, которое должно соответствовать установленным стандартам;"
Ести фарм пр-во не соответствует стандартам GMP, то первые несколько партий препаратов могут пройти все испытания на безопасность, а потом пойдет хрен знает что.
В российской фарминдустрии стандарты GMP не обязательны, а в Украине - да. Поэтому в Крым или в ОРДЛО или в Рашу часто везут наши лекарства.
Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)
А есть единственное - "русский" это прилагательное!)
И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)
*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин