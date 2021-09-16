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ВООЗ призупинила процес схвалення російської вакцини "Спутнік V": Одна з фабрик не відповідає новим правилам

ВООЗ призупинила процес схвалення російської вакцини

Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес сертифікації російської вакцини від COVID-19 " Спутнік V" і чекає додаткової інформації від виробника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООН.

Заступник глави Панамериканської організації охорони здоров'я доктор Жарбас Барбоса зазначив, щоб отримати схвалення з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я, виробник вакцини повинен надати інформацію за трьома критеріями: перш за все, про саме місце виробництва, яке повинно відповідати встановленим стандартам; по-друге, про безпеку вакцини; і по-третє, про її ефективність.

"Процес схвалення вакцини "Спутнік V" з боку ВООЗ був призупинений, тому що під час інспекції на одній із фабрик, яка становить частину виробництва вакцини "Спутнік V", було виявлено, що ця фабрика не відповідає новим правилам "найкращої практики виробництва", - додав він.

Таким чином, російські виробники повинні внести необхідні зміни у виробничий процес і повідомити про це Всесвітній організації охорони здоров'я, після чого буде проведена нова інспекція.

Читайте також: Путін розповів про COVID-контакт: "Я спілкувався з ним цілий день. Дуже близько. Сподіваюся "Спутник V" спрацює". ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+5
На одной из фабрик по производству Спутника, завезли несвежий боярышник,
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16.09.2021 11:54
+4
интересно,сколько заслали нигеру в ВОЗе,чтоб рассматривать говень к употреблению?
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16.09.2021 11:47
+2
В переводе: денег за сертификацию вроде и занесли, но маловато будет
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16.09.2021 11:47
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интересно,сколько заслали нигеру в ВОЗе,чтоб рассматривать говень к употреблению?
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16.09.2021 11:47 Відповісти
В переводе: денег за сертификацию вроде и занесли, но маловато будет
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16.09.2021 11:47 Відповісти
Головне, що "Бояра" відповідае стандартам спозивача... А "Супутник"то таке...
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16.09.2021 11:49 Відповісти
На одной из фабрик по производству Спутника, завезли несвежий боярышник,
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16.09.2021 11:54 Відповісти
производственный процесс на россии целебной вакцины вряд ли отличается от производства сыров и выглядит так
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16.09.2021 11:56 Відповісти
или так



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16.09.2021 11:58 Відповісти
представляете, что там за "фабрика"?)) выдавать физ раствор за "вакцину" исключительно в пропагандонских целях.
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16.09.2021 11:56 Відповісти
они даже маски делать не могут
https://pikabu.ru/story/vse_v_rossii_tolko_dlya_foto_8061036

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16.09.2021 12:05 Відповісти
рукожопы одним словом
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16.09.2021 12:07 Відповісти
Всемирной организации здравоохранения, производитель вакцины должен предоставить информацию по трем аспектам: прежде всего, о самом месте производства, которое должно соответствовать установленным стандартам; во-вторых, о безопасности вакцины; и в-третьих, о ее эффективности. Источник:

То бишь первостепенно место производства да??

Потом безопасность...и уже потом эффективность...да?
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16.09.2021 12:04 Відповісти
Не читатель?

"прежде всего, о самом месте производства, которое должно соответствовать установленным стандартам;"

Ести фарм пр-во не соответствует стандартам GMP, то первые несколько партий препаратов могут пройти все испытания на безопасность, а потом пойдет хрен знает что.

В российской фарминдустрии стандарты GMP не обязательны, а в Украине - да. Поэтому в Крым или в ОРДЛО или в Рашу часто везут наши лекарства.
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16.09.2021 12:21 Відповісти
Сегодня помёт об этом сильно сокрушался на радио вести фм
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16.09.2021 12:49 Відповісти
шо живоковидное окружение ***** только делает )))
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16.09.2021 13:00 Відповісти
Вы знали, что "русский" не национальность, а принадлежность?

Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)

А есть единственное - "русский" это прилагательное!)

И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)

*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин
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16.09.2021 13:33 Відповісти
 
 