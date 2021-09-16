Працюємо над організацією спільного візиту прем'єрів України, Грузії і Молдови в Брюссель, - Кулеба
Україна працює над організацією спільного візиту прем'єр-міністрів країн асоційованого тріо (України, Грузії і Молдови) в Брюссель.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Також в рамках Асоційованого тріо, ще одного формату, створеного Україною, наша держава разом з Грузією та Молдовою готується до шостого саміту Східного партнерства 15 грудня. Ми також працюємо над тим, щоб три прем'єр-міністри країн Асоційованого тріо відвідали Брюссель разом. Я переконаний, що це нам вдасться зробити", - сказав Кулеба.
Окрім того, міністр повідомив, що у жовтні Україну має відвідати міністр закордонних справ Туреччини.
"Розвивається і Квадрига України й Туреччини. У жовтні Україну відвідає мій турецький колега і друг Мевлют Чавушоглу. З ним ми узгоджуватимемо подальші плани роботи Квадриги і конкретні проекти, які буде реалізовано під егідою цього формату", - пояснив він.
Кулеба також нагадав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів нещодавно зустріч із польським колегою Матеушем Моравецьким.
"Ми тепер працюватимемо над організацією зустрічі глав урядів країн Люблінського трикутника", - зазначив глава українського зовнішньополітичного відомства.
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