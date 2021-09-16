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Зеленський доручив Данілову організувати завтра засідання РНБО: початок о 17:00

Зеленський доручив Данілову організувати завтра засідання РНБО: початок о 17:00

Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову організувати проведення засідання Ради в п'ятницю, 17 вересня.

Як повідомили в апараті РНБО, засідання розпочнеться о 17:00 в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Всі члени РНБО України поінформовані про час і місце проведення засідання", - розповіли агентству в апараті Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО через два тижні оприлюднить інформацію про використання надр України, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Зеленський Володимир (23754) РНБО (2279)


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Топ коментарі
+15
Опять будут бороться против Порошенко?
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16.09.2021 11:44
+13
Это единственное , за что они так усердно борятся уже третий год🤣🤣🤣
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16.09.2021 11:49
+7
Буде вводити санкції проти Пояркова, який розпоярківся та пише про бубочку всякі погані слова, на своєму паркані, а СБУшніки не встигають замальовувати...
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16.09.2021 11:52
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Опять будут бороться против Порошенко?
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16.09.2021 11:44 Відповісти
Это единственное , за что они так усердно борятся уже третий год🤣🤣🤣
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16.09.2021 11:49 Відповісти
ПЕРЕЖИВАЄ ЗА ВАГНЕРГЕЙТ
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16.09.2021 12:22 Відповісти
мечтает кобыла
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16.09.2021 12:51 Відповісти
Не Бурбу будут перевоспитывать.
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16.09.2021 11:50 Відповісти
О нем ничего плохого, лучше промолчать.
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16.09.2021 12:02 Відповісти
Ну,про що б там не балакали,але пуцька все одно через десять хвилин після закінчення засідання буде знати про що йшов базар і чим він закінчився.
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16.09.2021 12:32 Відповісти
Черговий банно-стаканний день у РНБО...
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16.09.2021 11:51 Відповісти
Буде вводити санкції проти Пояркова, який розпоярківся та пише про бубочку всякі погані слова, на своєму паркані, а СБУшніки не встигають замальовувати...
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16.09.2021 11:52 Відповісти
Будут обсуждать цвет замалёвки....
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16.09.2021 12:14 Відповісти
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16.09.2021 11:52 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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16.09.2021 11:52 Відповісти
СНБО...Слуги Народа Без Образования....Трускавец не считается...
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16.09.2021 11:52 Відповісти
новые фейковые санкции введут
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16.09.2021 11:53 Відповісти
Треба готуватися до припинення постачання РФ газу і припинення транзиту газу ч/з Україну. Зроблять це вони взимку якщо будуть морози. Тому треба негайно проводити інвентаризацію наявних в Україні свердловин та забирати їх в тих хто їх контролює, включаючи і "Нафтогаз"
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16.09.2021 11:54 Відповісти
2022. Украина перешла на латиницу. смотрим как это было...

https://www.facebook.com/IgorNOVAMIX/videos/594991774838762
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16.09.2021 11:55 Відповісти
Критика діяльності преЗедента ,це замах на держаність України !!)))
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16.09.2021 11:56 Відповісти
Ну якщо на Держаність, то не страшно
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16.09.2021 12:01 Відповісти
Очепятка-державність ,перепрошую ,буває !!))
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16.09.2021 12:06 Відповісти
цезамахнадеджавність маламаланеписемне, кривийрігпрахфєсар
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16.09.2021 12:03 Відповісти
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16.09.2021 11:57 Відповісти
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16.09.2021 11:57 Відповісти
История непотопляемого Саши Акста.

Или как Зеленский за чемодан денег не утвердил решение СНБО
https://ord-ua.com/2021/09/12/istorija-nepotopljaemogo-sashi-aksta-ili-kak-zelenskij-za-chemodan-deneg-ne-utverdil-reshenie-snbo/
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16.09.2021 11:58 Відповісти
новая серия. клоун и его подручные опять будут нарушать законы, заложив юридическую мину под Украину
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16.09.2021 12:02 Відповісти
Как мужественно он выглядит на фото.
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16.09.2021 12:03 Відповісти
2019 рік

Порошенко: "У війні винна РФ".
Російські ЗМІ: У війні винен Порошенко".
Українські ЗМІ: У війні винен Порошенко".
Зеленський: "У війні винен Порошенко".
Українці: "Та мабуть Порошенко, в тєлєвізорі врать нє станут".

2020 рік

Зеленський: "Навєрноє ево надо посадіть!"
Російські ЗМІ: Даа! Посадіть ево!"
Українські ЗМІ: Даа! Посадіть ево!"
Українці: "Даа! Посадіть ево!"
Порошенко: "Та пох, саджайте - а у війні винна РФ".

2021 рік

Зеленський (витирає рот і чухає дупу): "Навєрноє, у війні винувата РФ" (с)
Порошенко: "Я ж ***** казав".
Українці (танцюють)
ЗМІ (про всяк випадок транслюють "Сватів")

Конєц епохі.

В.Прозапас
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16.09.2021 12:04 Відповісти
Все, капець, накінець-то Головнокомандувач взнав, що зірвано оборонне замовлення і завтра на РНБО кожному "слузі" посекундно дасть завдання носити боеприпаси і зброю на передову. Чи все-таки дерева садити?
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16.09.2021 12:28 Відповісти
надписи на заборах главная тема
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16.09.2021 12:57 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWe3uykUPOPPf_c1PFAiFMABmavpLSYAhmRfpEiAG1Z3t5Sn9_iuL2kfvd_l7mVVTLtVDzFq8zgdPNHfDtU0UEMTu9z1kSH8GAZx4pzLsFNanUeFMCGdgjcvcfuFDbTUnQ&__tn__=-]C%2CP-R Андрій Смолій сейчас с https://www.facebook.com/OlexiyKlasztorny?__cft__[0]=AZWe3uykUPOPPf_c1PFAiFMABmavpLSYAhmRfpEiAG1Z3t5Sn9_iuL2kfvd_l7mVVTLtVDzFq8zgdPNHfDtU0UEMTu9z1kSH8GAZx4pzLsFNanUeFMCGdgjcvcfuFDbTUnQ&__tn__=-]C%2CP-R Oleksii Kliashtornyi .

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4387724267932008&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWe3uykUPOPPf_c1PFAiFMABmavpLSYAhmRfpEiAG1Z3t5Sn9_iuL2kfvd_l7mVVTLtVDzFq8zgdPNHfDtU0UEMTu9z1kSH8GAZx4pzLsFNanUeFMCGdgjcvcfuFDbTUnQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Подали апеляцію на рішення Подільського районного суду щодо телеканалу 1+1, який продовжує порушувати Закон про мову та демонструвати серіали російською мовою.

До речі, як і телеканали «Україна», «СТБ», «ICTV» та «Інтер».

Те що відбувається із порушенням Закону «Про забезпечення функціонування україської мови як державної» - безпрецедентне. Реакції влади, зокрема Нацради з питань телебачення чи РНБО немає.

Маємо справу зі спланованою атакою влади Зеленського на мову, точніше її саботажем. Це не просто порушення Закону, це бажання знищити законний лад в державі саботуючи її закони. А відповідні органи, які сьогодні ігнорують ці порушення телеканалами - це ще більший злочин, ніж навіть саме порушення.

***
Надалі готуємо нові заходи щодо порушень Закону про мову. Зокрема, наразі громадські активісти готують позов до Нацради. Також будемо ініціювати обговорення питання на парламетському рівні.

Підтримуєте?
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16.09.2021 12:57 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWyA8HzfbkKufuyIrxJvOEJSFBelrtLyFGy6IPZap1Mx4Lh4YeWCyt6h-qhBUYBX6-lmmXyfS88LDPsmGuC9gwucfLXZVn7b4z2dOjMqFK_vafSJQTHUNfnm6IvCSu9igE&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWyA8HzfbkKufuyIrxJvOEJSFBelrtLyFGy6IPZap1Mx4Lh4YeWCyt6h-qhBUYBX6-lmmXyfS88LDPsmGuC9gwucfLXZVn7b4z2dOjMqFK_vafSJQTHUNfnm6IvCSu9igE&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 2 ч. ·



Зеленский на пятницу созывает СНБО. А я уже переживал, что нас без дешевой клоунады оставят)))))

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16.09.2021 13:00 Відповісти
...мы начинаем квн, ой простите снбо
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16.09.2021 13:49 Відповісти
и шож этот оманський вислюк бажае перетерты
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16.09.2021 15:43 Відповісти
 
 