Зеленський доручив Данілову організувати завтра засідання РНБО: початок о 17:00

Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову організувати проведення засідання Ради в п'ятницю, 17 вересня.

Як повідомили в апараті РНБО, засідання розпочнеться о 17:00 в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Всі члени РНБО України поінформовані про час і місце проведення засідання", - розповіли агентству в апараті Ради.

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