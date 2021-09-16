Зеленський доручив Данілову організувати завтра засідання РНБО: початок о 17:00
Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову організувати проведення засідання Ради в п'ятницю, 17 вересня.
Як повідомили в апараті РНБО, засідання розпочнеться о 17:00 в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Всі члени РНБО України поінформовані про час і місце проведення засідання", - розповіли агентству в апараті Ради.
Топ коментарі
+15 Підлога Маккартні
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https://www.facebook.com/IgorNOVAMIX/videos/594991774838762
Или как Зеленский за чемодан денег не утвердил решение СНБО
https://ord-ua.com/2021/09/12/istorija-nepotopljaemogo-sashi-aksta-ili-kak-zelenskij-za-chemodan-deneg-ne-utverdil-reshenie-snbo/
Порошенко: "У війні винна РФ".
Російські ЗМІ: У війні винен Порошенко".
Українські ЗМІ: У війні винен Порошенко".
Зеленський: "У війні винен Порошенко".
Українці: "Та мабуть Порошенко, в тєлєвізорі врать нє станут".
2020 рік
Зеленський: "Навєрноє ево надо посадіть!"
Російські ЗМІ: Даа! Посадіть ево!"
Українські ЗМІ: Даа! Посадіть ево!"
Українці: "Даа! Посадіть ево!"
Порошенко: "Та пох, саджайте - а у війні винна РФ".
2021 рік
Зеленський (витирає рот і чухає дупу): "Навєрноє, у війні винувата РФ" (с)
Порошенко: "Я ж ***** казав".
Українці (танцюють)
ЗМІ (про всяк випадок транслюють "Сватів")
Конєц епохі.
В.Прозапас
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4387724267932008&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWe3uykUPOPPf_c1PFAiFMABmavpLSYAhmRfpEiAG1Z3t5Sn9_iuL2kfvd_l7mVVTLtVDzFq8zgdPNHfDtU0UEMTu9z1kSH8GAZx4pzLsFNanUeFMCGdgjcvcfuFDbTUnQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Подали апеляцію на рішення Подільського районного суду щодо телеканалу 1+1, який продовжує порушувати Закон про мову та демонструвати серіали російською мовою.
До речі, як і телеканали «Україна», «СТБ», «ICTV» та «Інтер».
Те що відбувається із порушенням Закону «Про забезпечення функціонування україської мови як державної» - безпрецедентне. Реакції влади, зокрема Нацради з питань телебачення чи РНБО немає.
Маємо справу зі спланованою атакою влади Зеленського на мову, точніше її саботажем. Це не просто порушення Закону, це бажання знищити законний лад в державі саботуючи її закони. А відповідні органи, які сьогодні ігнорують ці порушення телеканалами - це ще більший злочин, ніж навіть саме порушення.
***
Надалі готуємо нові заходи щодо порушень Закону про мову. Зокрема, наразі громадські активісти готують позов до Нацради. Також будемо ініціювати обговорення питання на парламетському рівні.
Підтримуєте?
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 2 ч. ·
Зеленский на пятницу созывает СНБО. А я уже переживал, что нас без дешевой клоунады оставят)))))