УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10943 відвідувача онлайн
Новини
3 710 47

Лукашенко звинуватив Захід у "подвійних стандартах": Замість діалогу відгороджуються і колючий дріт натягують

Лукашенко звинуватив Захід у

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, звинуватив Захід у "подвійних стандартах".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта, про це він заявив сьогодні під час сесії Ради колективної безпеки ОДКБ в Душанбе.

"Країни Заходу закривають очі на грубі порушення власних зобов'язань у сфері прав людини. Тільки за останні тижні на кордоні з Польщею, Литвою та Латвією практично щодоби відбуваються інциденти, в ході яких переселенців з Афганістану та інших країн, наприклад, Іраку, Сирії, жорстоко, із застосуванням зброї, виштовхують на білоруську територію, - звернув увагу Лукашенко. - Я вже не кажу про те, як вони всередині своїх країн розбираються зі своїм власним населенням, яке виходить і законно висловлює свою думку, наприклад, з приводу ковід-обмежень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінськ не розмовлятиме із Заходом, поки не буде знято санкції, - Лукашенко

Він також підкреслив, що "подвійні стандарти Заходу проявляються і в активних спробах відгородитися від міграційної проблеми парканом на західному кордоні ОДКБ. Вже йдеться про виділення на ці цілі сотень мільйонів доларів".

"Пуста, нікому не потрібна затія. Але якщо дивитися глибше на цю ситуацію, можна говорити про створення нових розділових ліній у Європі з використанням в повному розумінні слова колючого дроту. Фактично замість діалогу щодо вирішення нагальних міжнародних проблем повертаються примітивні підходи часів холодної війни", - зазначив Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7927) кордон (4756) Лукашенко Олександр (2653) ОДКБ (102) Євросоюз (13374)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
в течении всей истории человечества, все диктаторы повторяют одни и те же слова словно под копирку:

- "весь мир окружающий меня и мою страну - враги!"

- все не правы!.. прав только Я (диктатор)

- "нужно сплотиться вокруг меня, потому что внешние и внутренние враги вот-вот нападут!"
показати весь коментар
16.09.2021 11:55
+8
показати весь коментар
16.09.2021 11:50
+8
показати весь коментар
16.09.2021 12:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
опять параноидальные дейсвтия не дали результата? пичалька
показати весь коментар
16.09.2021 11:48 Відповісти
От дол6ойо6.
показати весь коментар
16.09.2021 11:49 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2021 11:50 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2021 11:55 Відповісти
Я уже не говорю о том, как они внутри своих стран разбираются со своим собственным населением, которое выходит и законно выражает свое мнение

Яке ж воно притрушене...
показати весь коментар
16.09.2021 11:53 Відповісти
а який диктатор чи автократ не зашкварювався на подібній брехні?

До речі, така ж брехня характерна і для ЄрЗе
показати весь коментар
16.09.2021 11:57 Відповісти
Таракана надо в клетку
показати весь коментар
16.09.2021 11:54 Відповісти
Таргана треба тапком. 😊
показати весь коментар
16.09.2021 12:04 Відповісти
Параноїдні шизофреніки мають бути щільно ізольовані !!!))))
показати весь коментар
16.09.2021 12:12 Відповісти
красивше--мозаичный психопаД https://www.svoboda.org/a/30789452.html
показати весь коментар
16.09.2021 15:40 Відповісти
в течении всей истории человечества, все диктаторы повторяют одни и те же слова словно под копирку:

- "весь мир окружающий меня и мою страну - враги!"

- все не правы!.. прав только Я (диктатор)

- "нужно сплотиться вокруг меня, потому что внешние и внутренние враги вот-вот нападут!"
показати весь коментар
16.09.2021 11:55 Відповісти
всередині країни багато ворогів, які не хочуть щастя та процвітання
їх треба нищити
показати весь коментар
16.09.2021 12:00 Відповісти
Ну про подвійні стандарти ЄС - погоджусь, аби не подвійні стандарти про колгоспника вже не згадували б багато років... і Білорусь вже б була в ЄС і НАТО...
показати весь коментар
16.09.2021 11:57 Відповісти
Дядя Саша, ты что, дурак? Как, по-твоему, они должны поступать с незаконными мигрантами со стороны Беларуси? Контролируй свой входящий поток, а не тупо пропускай его сквозняком, и проблема исчезнет. Ты же сам так решил и угрожал, что захлебнетесь, мол, мигрантами. Ну вот, теперь хлебай ситечком.
показати весь коментар
16.09.2021 11:57 Відповісти
просто болотные рабы непредсказуемы, поэтому они и должны быть локализованы в одном маленьком микромордоре.
показати весь коментар
16.09.2021 11:57 Відповісти
Да, ЕС не без греха насчет двойных стандартов. Только вот почему-то оттуда люди не бегут на восток
показати весь коментар
16.09.2021 11:58 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2021 11:58 Відповісти
Какой может быть диалог с бешеным тараканом? Тапком его! 🤣
показати весь коментар
16.09.2021 11:59 Відповісти
Идиот, сам этих мигрантов м пограничниками сопровождает, а потом орет, даун, феерический кретин
показати весь коментар
16.09.2021 12:00 Відповісти
він далеко не ідіот... якщо здатен так брехати...
показати весь коментар
16.09.2021 12:29 Відповісти
усатый что-то почуял)

хйлуша чаек уже заварила
показати весь коментар
16.09.2021 12:00 Відповісти
Осінне загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!))
показати весь коментар
16.09.2021 12:05 Відповісти
Шельма шельмой, а экономика растет и жизнь не хуже, чем у нас. Если отправите в спам, то у нас сразу улучшится.
показати весь коментар
16.09.2021 12:09 Відповісти
У нас війна, у них стабільність, а живем однаково... То чого добився Бацька? Він з дешевою кацапською нафтою і газом навіть ослаблену війною Україну обігнати не здатен! Ну якби в Білорусі жили на рівні Польщі чи хоча б Литви - тоді так, було б чим пишатися. А так...
показати весь коментар
16.09.2021 12:14 Відповісти
Pocemu vi dumajete sto Litve zyvut xuze cem Polse?
показати весь коментар
16.09.2021 12:35 Відповісти
Середня зарплата в Польщі ніби вища...
показати весь коментар
16.09.2021 12:45 Відповісти
V Litve dumaju sredneje zarplata vyse cem Polse po krajne mere na bumage .Ja smotriu na takoj pokazatel kak GDP(PPP) vot on v etom godu Litva pocti 41000 dolarov,Polsa 360000 dolarov.Eto VVP stran 2021 goda.Litva v odnom urovene s Estonijej,Slovinijej,Ispanijej v dani moment
показати весь коментар
16.09.2021 12:53 Відповісти
Gde v Belorus rastiot zyzn?U nix VVP s 2013 goda pocti neizmenilsia,v etom godu dumaju daze upadiot v minus.Rosija takze s 2013 goda rost VVP pocti todze,a vot Ukraina rost jest s togo vremeni jesli smotret na VVP.Ja uze negovoriu jesli sravnivat s ES stranami ix sosedemi tak tolko posmejatsia mogu na takoj ixni rost
показати весь коментар
16.09.2021 12:20 Відповісти
В тюрьме тоже экономика на высоте...одет, обут, жрать дают вовремя, врачи осматривают бесплатно, культурные мероприятия регулярно....счастливая жизнь.
показати весь коментар
16.09.2021 12:28 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2021 12:13 Відповісти
Саша, шо вы так кипишуете? Изображайте из себя и дальше крутого колхозника. И шо там та проволока? Вот скоро тебе и трём твоим выкидышам глазное яблоко на седалище натягивать начнут, вот тогда и расскажешь нам о своих ощющениях. А мы посмеёмся.
показати весь коментар
16.09.2021 12:13 Відповісти
Ну и дебил, возвел в ранг государственной политики организацию потока нелегальных иммигрантов в Европу, и требует от Европы вести с ними переговоры, неужели рассчитывал таким образом получить признание?
показати весь коментар
16.09.2021 12:18 Відповісти
а як ***** організував нам ОРДЛО і тепер вимагає, щоб ми з тими контрольованими ним терористами про щось домовлялись?

вони нічим не відрізняються. Всі диктатори і автократи - чи не близнюки, як схожі.
показати весь коментар
16.09.2021 12:34 Відповісти
Відмінність у тому, що у кремлівського дегенерата є ядерна палиця, тому деякі європейські країни (Німеччина, Франція) бояться його, або роблять вигляд що бояться, коли це їм вигідно, а Лукашенка просто ігнорують, це, до речі, влаштовує і Путлєра, тоді песик буде ще більш ручним.
показати весь коментар
16.09.2021 12:40 Відповісти
Усатый хочет чтобы его самого натягивали,как путлер. А ЕС колючую проволоку натягивают. Негодяи.))
показати весь коментар
16.09.2021 12:42 Відповісти
Таки Чернобыль мимо не прошел. Рак мозга.
показати весь коментар
16.09.2021 12:45 Відповісти
Дурний піп отого таргана хрестив. Воно хоч зрозуміло,як саме себе на сміх підняло?
показати весь коментар
16.09.2021 12:46 Відповісти
Я честно тоже не понимаю как можно отгородиться от мигрантов колючей проволокой. Они что коровы?
показати весь коментар
16.09.2021 12:51 Відповісти
Так от рашки и ее белорусского округа не колючая проволока нужна а великая Китайская стена , из бетона . Эти проклятые всеми Богами земли должны быть изолированы от цивилизованного мира максимально надежно , там ни когда в обозримом будущем не будет порядка , даже если завтра здохнет ***** Владимирович.
показати весь коментар
16.09.2021 12:53 Відповісти
Ещё необходим ров с крокодилами и минные поля, поставленные на "неизвлекаемость
показати весь коментар
16.09.2021 12:57 Відповісти
после колючей проволоки его натянут ))
показати весь коментар
16.09.2021 12:58 Відповісти
-Так Білоруська держава остаточно стала безправною кацапською колониєю потрібно і від неї ретельно відгородитися всій Європі.
А раніше навіть Бог комуняк К. Маркс 22 січня 1867 р. заявляв, дослівно: я питаю вас, що ж змінилося? Зменшилася небезпека з боку Росії? Ні. Тільки те що розумове осліплення панівних класів Європи дійшло до межі. Перш за все, за визнанням її офіційного історика Карамзіна (ординець - Кара - Мурза), незмінною залишається політика Росії. Її методи, її тактика, її прийоми можуть змінюватися, але провідна зірка цієї політики - світове панування, залишається незмінним. Тільки уряд московитів, панівний над масами варварів, може в даний час замишляти подібного роду криваві проекти ..... Отже, для Європи існує тільки одна альтернатива: або очолюване московитами дике азійське варварство обрушиться, як лавина, на її голову, або вона повинна відновити Польщу, Балтію і захистивши себе таким чином від орди з Азії двадцятьма мільйонами польських героїв, щоб виграти .......
По тексту газети «Glos Wolny», звіреним з текстом, газети «Le Socialisme».
І зараз гостро стоїть це нагальне питання зупинення вже ******** фашистських орд московитів які з 18 століття вже всі як один замаскувалися під нібито росіян а тепер і їх рабів білорусів, від їх вторгнення в Європу. Але допомагати треба не тільки Польщі і Прибалтам але й Україні, захистити таким чином Європу десятками мільйонів героїв українців від страшної кривавої напів- азійської орди москалів кремлівських фашистів )(уйла і їх марионеток.
показати весь коментар
16.09.2021 13:58 Відповісти
Диалоги с сумасшедшими, преступниками и патологическими брехунами проводят только психиатр и прокурор. Вот пускай Лукашенко к ним и обращается. Нормальному человеку с такими людьми говорить абсолютно бесполезно.
показати весь коментар
16.09.2021 14:25 Відповісти
он похоже от куйла этой болезнью заразился...
показати весь коментар
16.09.2021 14:27 Відповісти
А как мигранты оказались у тебя в Сябровке?Разве не ты их туда самолётами свозил,а потом показывал дорожку в ЕС?А теперь когда,дорожка тупиковая и выставила заслон,обижаешься.Вот теперь тех кого привёз и содержи или вези обратно.
показати весь коментар
16.09.2021 14:32 Відповісти
Дійсно, якби сусіди Білорусі вели діалог з Лукою, а не блокували країну, душили економічними санкціями, то не було б і емігрантів. Якщо політика ворожості до Білорусі буде продовжуватись і надалі, то вже не емігранти полізуть через кордон, а полетять гради і ракети. Це тіхановська заколотила війну.
показати весь коментар
18.09.2021 20:14 Відповісти
 
 