Лукашенко звинуватив Захід у "подвійних стандартах": Замість діалогу відгороджуються і колючий дріт натягують
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, звинуватив Захід у "подвійних стандартах".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта, про це він заявив сьогодні під час сесії Ради колективної безпеки ОДКБ в Душанбе.
"Країни Заходу закривають очі на грубі порушення власних зобов'язань у сфері прав людини. Тільки за останні тижні на кордоні з Польщею, Литвою та Латвією практично щодоби відбуваються інциденти, в ході яких переселенців з Афганістану та інших країн, наприклад, Іраку, Сирії, жорстоко, із застосуванням зброї, виштовхують на білоруську територію, - звернув увагу Лукашенко. - Я вже не кажу про те, як вони всередині своїх країн розбираються зі своїм власним населенням, яке виходить і законно висловлює свою думку, наприклад, з приводу ковід-обмежень".
Він також підкреслив, що "подвійні стандарти Заходу проявляються і в активних спробах відгородитися від міграційної проблеми парканом на західному кордоні ОДКБ. Вже йдеться про виділення на ці цілі сотень мільйонів доларів".
"Пуста, нікому не потрібна затія. Але якщо дивитися глибше на цю ситуацію, можна говорити про створення нових розділових ліній у Європі з використанням в повному розумінні слова колючого дроту. Фактично замість діалогу щодо вирішення нагальних міжнародних проблем повертаються примітивні підходи часів холодної війни", - зазначив Лукашенко
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Яке ж воно притрушене...
До речі, така ж брехня характерна і для ЄрЗе
- "весь мир окружающий меня и мою страну - враги!"
- все не правы!.. прав только Я (диктатор)
- "нужно сплотиться вокруг меня, потому что внешние и внутренние враги вот-вот нападут!"
їх треба нищити
хйлуша чаек уже заварила
вони нічим не відрізняються. Всі диктатори і автократи - чи не близнюки, як схожі.
А раніше навіть Бог комуняк К. Маркс 22 січня 1867 р. заявляв, дослівно: я питаю вас, що ж змінилося? Зменшилася небезпека з боку Росії? Ні. Тільки те що розумове осліплення панівних класів Європи дійшло до межі. Перш за все, за визнанням її офіційного історика Карамзіна (ординець - Кара - Мурза), незмінною залишається політика Росії. Її методи, її тактика, її прийоми можуть змінюватися, але провідна зірка цієї політики - світове панування, залишається незмінним. Тільки уряд московитів, панівний над масами варварів, може в даний час замишляти подібного роду криваві проекти ..... Отже, для Європи існує тільки одна альтернатива: або очолюване московитами дике азійське варварство обрушиться, як лавина, на її голову, або вона повинна відновити Польщу, Балтію і захистивши себе таким чином від орди з Азії двадцятьма мільйонами польських героїв, щоб виграти .......
По тексту газети «Glos Wolny», звіреним з текстом, газети «Le Socialisme».
І зараз гостро стоїть це нагальне питання зупинення вже ******** фашистських орд московитів які з 18 століття вже всі як один замаскувалися під нібито росіян а тепер і їх рабів білорусів, від їх вторгнення в Європу. Але допомагати треба не тільки Польщі і Прибалтам але й Україні, захистити таким чином Європу десятками мільйонів героїв українців від страшної кривавої напів- азійської орди москалів кремлівських фашистів )(уйла і їх марионеток.