Лукашенко звинуватив Захід у "подвійних стандартах": Замість діалогу відгороджуються і колючий дріт натягують

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, звинуватив Захід у "подвійних стандартах".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта, про це він заявив сьогодні під час сесії Ради колективної безпеки ОДКБ в Душанбе.

"Країни Заходу закривають очі на грубі порушення власних зобов'язань у сфері прав людини. Тільки за останні тижні на кордоні з Польщею, Литвою та Латвією практично щодоби відбуваються інциденти, в ході яких переселенців з Афганістану та інших країн, наприклад, Іраку, Сирії, жорстоко, із застосуванням зброї, виштовхують на білоруську територію, - звернув увагу Лукашенко. - Я вже не кажу про те, як вони всередині своїх країн розбираються зі своїм власним населенням, яке виходить і законно висловлює свою думку, наприклад, з приводу ковід-обмежень".

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Він також підкреслив, що "подвійні стандарти Заходу проявляються і в активних спробах відгородитися від міграційної проблеми парканом на західному кордоні ОДКБ. Вже йдеться про виділення на ці цілі сотень мільйонів доларів".

"Пуста, нікому не потрібна затія. Але якщо дивитися глибше на цю ситуацію, можна говорити про створення нових розділових ліній у Європі з використанням в повному розумінні слова колючого дроту. Фактично замість діалогу щодо вирішення нагальних міжнародних проблем повертаються примітивні підходи часів холодної війни", - зазначив Лукашенко