За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 362 нові випадки, - Кличко. КАРТА
За добу в Києві підтвердили 362 нові випадки захворювання коронавірусом (всього 229076), зафіксовано два летальні випадки.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Так, захворіли 205 жінок віком від 19 до 84 років, 117 чоловіків віком від 20 до 87 років, 17 дівчат від 2 до 17 років і 23 хлопчики від 1 до 17 років.
Також зафіксовано 2 летальні випадки від вірусу (всього 5323)
За добу госпіталізували 38 хворих на коронавірус і 102 пацієнти з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Коронавірус подолали 157 жителів Києва (всього 218882).
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Святошинському (72), Солом'янському (51) і в Дарницькому (46).
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