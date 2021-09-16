Тестуватися на наявність антитіл після вакцинації не потрібно, це виключно маркетингові пастки, - Ляшко
Здавати аналіз крові на антитіла після вакцинації не потрібно. Після вакцинації організм захищений.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "24 каналу".
"Не потрібно бігати в лабораторії раз на тиждень, раз на місяц здавати кров, для того, щоб досліджували, чи є антитіла, чи нема. Неважливо, чи ви перехворіли, чи ви вакциновані. Оте, що ви бігаєте, здаєте в лабораторію, — це виключно маркетингові пастки і якесь заспокоєння власне, тому я одразу кажу, — якщо ви вакциновані, ви захищені від переігу хвороби середнього або важкого ступеню, і ви не потрапите в реанімацію", - пояснив голова МОЗ.
За словами Ляшка, вакцинуватися треба і вагітним жінкам, а ризик вакцинації порівняно з ризиком після коронавірусу — мізерний.
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Друге - для чого мені здавати їх було, якщо я на Ковід хворів до цього рік тому?
Третє - ось факт, який я навів. І це точно доказує, що все, що ти і тобі подібні несуть - повна ***** тупих антиваксерів.
На відміну від тебе в мене є антитіла, значить захищений.
Извиняться за невнимательность не буду, т.к. я тебя первым не оскорблял.
Асоціація буде шукати всіх осіб, чиє життя забрала коронавірусна хвороба та виявляти факти, коли виконання наказів МОЗ, привело до летальних наслідків(вакцінація осіб в інкубаційному періоді або до проявів інфекції, зниження імунітету у перехворілих на введення вакцини, заперечення факту відсутності антитил на введення 2х доз вакцини(особа має знати, що в силу індивідуальних особливостей вона не захищена від коронавірусу,наші професора знають, що є така проблема,але кількість загальна таких осіб не відома).
Тому говорити можна все, але довіра до тих слів буде така, як у осіб з нульовим імунітетом. Не можливо економити на життях, виявлення титру антитіл є основою імунології, яку заперечувати безглуздо, а не виконання цього веде до збільшення кількості інвалідів та померлих.
Фрэнсис считает, что если бы его родители и младший брат были вакцинированы против коронавируса, они бы выжили. «Они стали заложниками распространяемой повсюду антивакцинаторской пропаганды. Она питается людьми, которые боятся, и те попадают в ее ловушку», - рассказал мужчина в интервью https://www.itv.com/news/wales/2021-08-09/welsh-man-lost-dad-mum-and-brother-within-seven-days-after-catching-covid ITV .