Тестуватися на наявність антитіл після вакцинації не потрібно, це виключно маркетингові пастки, - Ляшко

Здавати аналіз крові на антитіла після вакцинації не потрібно. Після вакцинації організм захищений.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "24 каналу".

"Не потрібно бігати в лабораторії раз на тиждень, раз на місяц здавати кров, для того, щоб досліджували, чи є антитіла, чи нема. Неважливо, чи ви перехворіли, чи ви вакциновані. Оте, що ви бігаєте, здаєте в лабораторію, — це виключно маркетингові пастки і якесь заспокоєння власне, тому я одразу кажу, — якщо ви вакциновані, ви захищені від переігу хвороби середнього або важкого ступеню, і ви не потрапите в реанімацію", - пояснив голова МОЗ.

За словами Ляшка, вакцинуватися треба і вагітним жінкам, а ризик вакцинації порівняно з ризиком після коронавірусу — мізерний.

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