Президент Польщі Дуда підтримує вступ України в ЄС: "Ми Європа, а не клуб для обраних"

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Євросоюз має продемонструвати, що не є клубом для обраних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Польщі.

"Ми Європа, континент, а не клуб для обраних. Тому ми повинні бути відкриті для інших європейських країн, для тих, які вже проводять реформи в плані вступу в Союз", - підкреслив Дуда.

Президент Польщі підкреслив, що є європейські країни, які повинні бути частиною спільноти ЄС.

За словами Дуди, на сьогодні "залізна завіса" зроблена не з заліза, а з митних бар'єрів, візових обмежень і відсутності перспектив членства.

"Всі ми бачили Україну в 2014 році, де молоді патріоти і демократи були вбиті на барикадах за їхню країну, щоб одного разу увійти в європейське співтовариство. Отже, якщо ми хочемо, щоб Союз був справді Європейським Союзом, ми повинні продовжувати політику розширення", - зазначив Дуда.

Читайте також: Європейський Союз за підсумками саміту в жовтні визнає "значний прогрес" у впровадженні реформ в Україні, - ЗМІ