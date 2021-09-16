Італія перша в Європі планує розширити вимогу COVID-сертифіката на всі робочі місця, незалежно від професії

Італія планує розширити вимогу ковід-сертифіката, який в країні має назву "зеленого сертифіката", на всі робочі місця, незалежно від професії. Це стане першим подібним прецедентом у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Схвалення такої вимоги урядом Маріо Драгі очікується у четвер.

З 15 жовтня держслужбовцям, працівникам компаній, фабрик, професійних студій тощо, незалежно від форми власності, буде дозволено приходити на роботу виключно за наявності "зеленого сертифіката".

Головною метою жорсткого кроку називають досягнення до початку осені максимально можливих показників вакцинації, щоб цієї осені та зими епідемія не створювала надзвичайних проблем.

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Цьому передували тижні перемовин з політсилами та представниками бізнесу. Позиція прем’єр-міністра Маріо Драгі залишилась непохитною попри тиск усіх невдоволених такими намірами. Прем’єр наполягає також, що за регулярне тестування невакцинованих мають платити ті, хто принципово відмовляється від вакцини, а не платники податків.

На вході до офісів чи підприємств повинен буде чергувати спеціальний працівник і перевіряти сертифікат у всіх, хто заходить - так, як це вже відбувається у навчальних закладах.

Працівників, які вийдуть без ковід-перепустки, планують жорстко штрафувати, але не звільняти: на суми від 400 до 1000 євро, і ще більші - у разі виявлення підробки документа.

Після п'яти днів невиправданої відсутності на робочому місці, якою вважатимуть неявку через відсутність ковід-перепустки, роботодавець має право призупинити контракт без жодних виплат та компенсацій.

Нагадаємо, з 1 вересня ковід-сертифікат в Італії став обов’язковим на внутрішніх авіарейсах, у поїздах далекого прямування, міжрегіональних автобусах і поромах, для відвідання занять в університетах та для всіх працівників навчальних закладів.