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Новини Боротьба з коронавірусом
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Італія перша в Європі планує розширити вимогу COVID-сертифіката на всі робочі місця, незалежно від професії

Італія перша в Європі планує розширити вимогу COVID-сертифіката на всі робочі місця, незалежно від професії

Італія планує розширити вимогу ковід-сертифіката, який в країні має назву "зеленого сертифіката", на всі робочі місця, незалежно від професії. Це стане першим подібним прецедентом у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Схвалення такої вимоги урядом Маріо Драгі очікується у четвер.

З 15 жовтня держслужбовцям, працівникам компаній, фабрик, професійних студій тощо, незалежно від форми власності, буде дозволено приходити на роботу виключно за наявності "зеленого сертифіката".

Головною метою жорсткого кроку називають досягнення до початку осені максимально можливих показників вакцинації, щоб цієї осені та зими епідемія не створювала надзвичайних проблем.

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Цьому передували тижні перемовин з політсилами та представниками бізнесу. Позиція прем’єр-міністра Маріо Драгі залишилась непохитною попри тиск усіх невдоволених такими намірами. Прем’єр наполягає також, що за регулярне тестування невакцинованих мають платити ті, хто принципово відмовляється від вакцини, а не платники податків.

На вході до офісів чи підприємств повинен буде чергувати спеціальний працівник і перевіряти сертифікат у всіх, хто заходить - так, як це вже відбувається у навчальних закладах.

Працівників, які вийдуть без ковід-перепустки, планують жорстко штрафувати, але не звільняти: на суми від 400 до 1000 євро, і ще більші - у разі виявлення підробки документа.

Після п'яти днів невиправданої відсутності на робочому місці, якою вважатимуть неявку через відсутність ковід-перепустки, роботодавець має право призупинити контракт без жодних виплат та компенсацій.

Нагадаємо, з 1 вересня ковід-сертифікат в Італії став обов’язковим на внутрішніх авіарейсах, у поїздах далекого прямування, міжрегіональних автобусах і поромах, для відвідання занять в університетах та для всіх працівників навчальних закладів.

Автор: 

Італія (1566) сертифікат (426) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Знову перші по дурощах.
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16.09.2021 12:39
+4
Ура, хай живе демократія, права людини, конституція.
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16.09.2021 13:47
+3
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16.09.2021 14:06
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Знову перші по дурощах.
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16.09.2021 12:39 Відповісти
должен же кто то быть главным среди идиотов.)
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16.09.2021 12:39 Відповісти
Первая в Европе, заметте. Гдето значит пошли ещё дальше.
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16.09.2021 12:49 Відповісти
У Драги жена из Медичи. Должен рубить в отравах.
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16.09.2021 12:58 Відповісти
лохи, вообще. ничего не понимают ни в чипировании, ни в плоской земле.
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16.09.2021 13:07 Відповісти
Ура, хай живе демократія, права людини, конституція.
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16.09.2021 13:47 Відповісти
Родина фашизма во всей красе
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16.09.2021 13:51 Відповісти
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16.09.2021 14:06 Відповісти
обвал экономики и голод через 1.2.3....
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16.09.2021 14:39 Відповісти
чтобы не было голода и каждый порлучил свою пайку уже давно подготовлена законодательная база:

https://www.dw.com/ru/es-razreshil-upotreblenie-sushenyh-muchnyh-chervej-v-pishhu/a-57426316 ЕС разрешил употребление сушеных мучных червей в пищу
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16.09.2021 14:43 Відповісти
 
 