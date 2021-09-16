Обговорювалися різні варіанти технологій ПРО і ППО, які Україна може отримати або придбати за сприяння США, - Кулеба

У ході візиту президента України Володимира Зеленського в США обговорювалися різні варіанти технологій протиповітряної (ППО) і протиракетної (ПРО) оборони, які Україна може у США отримати або придбати.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Сполучених Штатах ми дійсно порушували питання того, яким чином Америка може допомогти Україні зміцнити нашу протиповітряну оборону і протиракетну оборону. У зв'язку з цим обговорювалися різні варіанти тих технологій, які Україна може отримати або придбати в США або за їх сприяння", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента заявили, що Україна може отримати від США нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему "Залізний купол".

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Зазначимо, "Залізний купол" є однією з найефективніших у світі систем для відбиття ракет малої дальності. За даними ізраїльської армії, в останні роки він відбив близько 90% ракет, якими обстрілювали Ізраїль.