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Новини Агресія Росії проти України
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Обговорювалися різні варіанти технологій ПРО і ППО, які Україна може отримати або придбати за сприяння США, - Кулеба

Обговорювалися різні варіанти технологій ПРО і ППО, які Україна може отримати або придбати за сприяння США, - Кулеба

У ході візиту президента України Володимира Зеленського в США обговорювалися різні варіанти технологій протиповітряної (ППО) і протиракетної (ПРО) оборони, які Україна може у США отримати або придбати.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Сполучених Штатах ми дійсно порушували питання того, яким чином Америка може допомогти Україні зміцнити нашу протиповітряну оборону і протиракетну оборону. У зв'язку з цим обговорювалися різні варіанти тих технологій, які Україна може отримати або придбати в США або за їх сприяння", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента заявили, що Україна може отримати від США нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему "Залізний купол".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Білому домі не підтвердили поставки Україні ПРО "Залізний купол". ВIДЕО

Зазначимо, "Залізний купол" є однією з найефективніших у світі систем для відбиття ракет малої дальності. За даними ізраїльської армії, в останні роки він відбив близько 90% ракет, якими обстрілювали Ізраїль.

Автор: 

ППО (3169) США (22665) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Я уверен, что в Украине могу создать систему не менее эффекивную чем "железный купол". Но легче болтать про миллиард деревьев и университет будущего. Это создаёт более мощный ПиАр. В Украине сейчас всё измеряется в единицах ПиАра.
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16.09.2021 12:42
+3
С кем обсуждалось! Наверное с поставщиками колумбийского ПВО)))
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16.09.2021 12:30
+3
Если клоун организовывает ПВО и про ,то мы и получим цирк Шапито. Я же не берусь делать пересадку мозга в Феофании
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16.09.2021 12:33
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С кем обсуждалось! Наверное с поставщиками колумбийского ПВО)))
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16.09.2021 12:30 Відповісти
Потрібні армійські системи ППО-ПРО які можуть захистити війська від авіації ворога. Ми повинні готуватись до наступальної війни.
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16.09.2021 12:49 Відповісти
Що ти мелеш?
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16.09.2021 13:37 Відповісти
Рабів до раю не пускають.
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16.09.2021 13:38 Відповісти
Если клоун организовывает ПВО и про ,то мы и получим цирк Шапито. Я же не берусь делать пересадку мозга в Феофании
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16.09.2021 12:33 Відповісти
Тому і телефонував йому найвеличніший щоб він казав про його пабєду, а Штати вчора сказали що не дадуть Залізний купол.
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16.09.2021 12:35 Відповісти
свою зробити не пробували, рукожопи ?

не можете зробити, ідіть геть !

наші Коростильові під проводом Гетьмана та Пастора зроблять і ПВО, і ПРО !
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16.09.2021 12:35 Відповісти
Азербайджан ,не заморочував собі голову про створення своєї системи ППО .Він її купив. А в Україні ,коли російський оккупант веде сім років війну ,патронних заводів не побудовано ,не кажучи про систему ППО, подібну ізраїльскої ,
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16.09.2021 13:09 Відповісти
А варіанти власних розробок та виробництва слабо розглянути ???)))
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16.09.2021 12:36 Відповісти
на третій рік царювання Бубочка побачила не мир в очах Путіна, а відсутність ПВО України

капець країні !!!!
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16.09.2021 12:38 Відповісти
Власну науку та виробництво похєрілі !!!!))))
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16.09.2021 12:38 Відповісти
власній науці та пиробництву теж було б непогано помацати найкращі взірці такої техніки
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16.09.2021 12:40 Відповісти
в теорії можна захистити нашіх хлопців на передку від ворожих РСЗВ
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16.09.2021 12:39 Відповісти
В теорії можливо все ,але життя це не теорія ,це практика !!!))
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16.09.2021 12:44 Відповісти
бльо! а я ж не знав!
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16.09.2021 12:46 Відповісти
"Век живи -век учись !" !!!)))
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16.09.2021 12:48 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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16.09.2021 12:40 Відповісти
Я уверен, что в Украине могу создать систему не менее эффекивную чем "железный купол". Но легче болтать про миллиард деревьев и университет будущего. Это создаёт более мощный ПиАр. В Украине сейчас всё измеряется в единицах ПиАра.
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16.09.2021 12:42 Відповісти
По типу взрывающихся по настроению "Молотов", или глохнущих Богданов, или ненужных катеров? Посмотри вокруг, найди что-нибудь хорошее отечественное? Cам то предпочтешь "Самсунг" или "Apple" если что, вместо отечественной мобилки))) Так и тут. Если и создадут, то или работать будет через раз, или только при хорошей погоде, или ещё чего-нибудь. Своё нужно создавать только с таким планом, чтобы подбрасывать врагу- пусть они с этим тр@хаются. А украинским воинам нужно надежное, натовское оружие. Тут всё исчисляется жизнями, а не деньгами.
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16.09.2021 13:04 Відповісти
Согласен, нельзя из ничего создать передовые образцы вооружений. Надо учиться у Турции, страна не имела своей авиации, а сейчас, изучив западные образцы производит одни из лучших беспилотников. Надо перенимать технологии, если нам их дают, а не пытаться из говна и палок слепить чудо оружие которому "аналоговнет"
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16.09.2021 14:08 Відповісти
Сейчас, как раз, идёт выгодная для Украины коллаборация с Турцией. Т.к. "Байрактары" зарекомендовали себя, как надёжное оружие. А оно и не могло быть плохим, т.к. комплектующие там из разных технологически передовых стран Запада. Сами-то они, тоже подобное не смогли бы сделать полностью самостоятельно, или сделали бы фуфел. Когда Канада отказалась поставлять свои комплектующие, во время карабахской войны, Украина удачно оказалась рядом.
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16.09.2021 14:21 Відповісти
****,ізолюйте Гавнокомандувача від ППО та ПРО !!!!)))
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16.09.2021 12:50 Відповісти
Псаки вчера всех сдала!, товарисчь, Кулеба)))
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16.09.2021 12:50 Відповісти
Добавляйте к МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ - за деньги. Да можно было бы и попроще писать, мы готовы КУПИТЬ ЗА ДОРОГО.
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16.09.2021 12:54 Відповісти
Хрюсский,не* за дорого*, а по рыночной цене ,кстати задорого пишется вместе . Да ,новенькая ботва,давай ка ты вали отсюда на срусайты
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16.09.2021 17:18 Відповісти
Меня умиляет такое заявление. Украина входит в семёрку стран мира работающих на космос (не путать с лёней черновецким), страна имеет огромный промышленный и научный потенциал в ракетной сфере (пока ещё имеет) и вместо вкладывания в свои разработки и т.д., народных денег, он предлагает вкладывать их в чужие страны.
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16.09.2021 13:17 Відповісти
у себя закажите, идиоты зеленые. для этого не нужны ничьи разрешения
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16.09.2021 13:43 Відповісти
США уже сказали - это ПИЗ*ЁЖ.......
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16.09.2021 14:10 Відповісти
Купол нам не помешает.Бо война надолго и Украина оказалась на передовой в войне автократий и демократии.Поэтому лучше сразу ставить СП с Южмашем,щоб Купол был всегда под рукой и далеко не бегать.Як вариант
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16.09.2021 15:06 Відповісти
Цікаво, яким чином США може надати Україні "https://www.rafael.co.il/ru/worlds/%D0%9F%D0%92%D0%9E-%D0%98-%D0%9F%D0%A0%D0%9E/iron-dometm-family/ Залізний купол", він же "Iron dome", він же "כִּפַּת בַּרְזֶל" ( https://www.rafael.co.il/ru/worlds/%D0%9F%D0%92%D0%9E-%D0%98-%D0%9F%D0%A0%D0%9E/iron-dometm-family/ Кіпат Барзель), якщо це повністю ізраїльська розробка фірми "Рафаель" ? Хоча, американська компанія Райтеон і співпрацюють з "Рафаель" в виробництві комплексу "Праща Давида" для ракет малої та середньої дальності, а Боінг над системами "Стріла"- великої дальності. Але, основне виробництво в Ізраїлі і він розпоряджається.

Хтось має хоч уявлення, як вся та фігня працює? Тут не здатні ще покласти нормально оптоволокна для мобільного зв'язку по всій країні, а там треба з'єднувати сотні точок радарів, командних центрів та пускових установок. Воно ж все працює в автоматичному режимі і географічно рознесено.
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16.09.2021 15:06 Відповісти
Во время Карабахской войны войска ПВО Азербайджана сбили , с помощью ПРО Barak-8 (Израиль) российскую ракету «Искандер», произведенный в России.

У Азербайджана нет собственного военно-коммуникационного спутника, он пользуется многочисленными военными спутниками Израиля, куда ежечасно поступают сигналы, отслеживающие нахождение каждой единицы высокотехнологичного оружия.

Азербайджан не только использует вооружение, произведенное ведущими израильскими компаниями, но и производит собственное по израильским технологиям. Азербайджанское небо защищают израильские системы ПВО «Барак», «Железный купол» и «умные» беспилотники и противотанковые ракеты «Спайк».
В знак протеста, во время Карабахской войны, Армения отозвала своего посла из Израиля.

Эксперты обращают внимание, что у Израиля есть новая уникальная система - мини-ПВО под названием «Ветровка»: ею оснащаются отдельные танки, и любой снаряд, любая ракета, выпущенная по нему, уничтожается малым куполом вокруг танка.
Систему закупил немецкий бундесвер и установил ее на каждом танке.
Такая защита делает танк практически неуязвимым.
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16.09.2021 16:27 Відповісти
 
 