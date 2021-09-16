Обговорювалися різні варіанти технологій ПРО і ППО, які Україна може отримати або придбати за сприяння США, - Кулеба
У ході візиту президента України Володимира Зеленського в США обговорювалися різні варіанти технологій протиповітряної (ППО) і протиракетної (ПРО) оборони, які Україна може у США отримати або придбати.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У Сполучених Штатах ми дійсно порушували питання того, яким чином Америка може допомогти Україні зміцнити нашу протиповітряну оборону і протиракетну оборону. У зв'язку з цим обговорювалися різні варіанти тих технологій, які Україна може отримати або придбати в США або за їх сприяння", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, раніше в Офісі Президента заявили, що Україна може отримати від США нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему "Залізний купол".
Зазначимо, "Залізний купол" є однією з найефективніших у світі систем для відбиття ракет малої дальності. За даними ізраїльської армії, в останні роки він відбив близько 90% ракет, якими обстрілювали Ізраїль.
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наші Коростильові під проводом Гетьмана та Пастора зроблять і ПВО, і ПРО !
капець країні !!!!
Хтось має хоч уявлення, як вся та фігня працює? Тут не здатні ще покласти нормально оптоволокна для мобільного зв'язку по всій країні, а там треба з'єднувати сотні точок радарів, командних центрів та пускових установок. Воно ж все працює в автоматичному режимі і географічно рознесено.
У Азербайджана нет собственного военно-коммуникационного спутника, он пользуется многочисленными военными спутниками Израиля, куда ежечасно поступают сигналы, отслеживающие нахождение каждой единицы высокотехнологичного оружия.
Азербайджан не только использует вооружение, произведенное ведущими израильскими компаниями, но и производит собственное по израильским технологиям. Азербайджанское небо защищают израильские системы ПВО «Барак», «Железный купол» и «умные» беспилотники и противотанковые ракеты «Спайк».
В знак протеста, во время Карабахской войны, Армения отозвала своего посла из Израиля.
Эксперты обращают внимание, что у Израиля есть новая уникальная система - мини-ПВО под названием «Ветровка»: ею оснащаются отдельные танки, и любой снаряд, любая ракета, выпущенная по нему, уничтожается малым куполом вокруг танка.
Систему закупил немецкий бундесвер и установил ее на каждом танке.
Такая защита делает танк практически неуязвимым.