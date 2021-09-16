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"Документ викликає жаль": у Кремлі відреагували на доповідь Європарламенту щодо політики стосовно Росії

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков оцінив доповідь Європарламенту, в якій говорилося про необхідність переглянути відносини з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Суть цього документа може викликати тільки жаль. На превеликий жаль, там не йдеться про необхідність налагодження діалогу, про необхідність вирішення існуючих проблем і розбіжностей шляхом спілкування на різних рівнях і різними каналами", - сказав представник Кремля.

Він додав, що єдине, на що можна зробити знижку, що цей документ має рекомендаційний характер.

Раніше повідомлялося, що Європарламент затвердив доповідь литовського депутата Андрюса Кубілюса із закликом до влади Євросоюзу переглянути відносини з Росією. Документ підтримали 494 парламентарії, проти висловилися - 103, утрималися - 72.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз має бути готовий до невизнання Держдуми РФ у разі проведення нечесних виборів, - резолюція Європарламенту

Автор доповіді вважає, що Росія загрожує миру і безпеці в Європі, проводить великомасштабні військові навчання і дестабілізує ситуацію на Україні, в Грузії та Молдові. Документ пропонує розробити чітку стратегію зі стримування російської агресії, а також не визнавати підсумки майбутніх виборів до Держдуми в разі порушення демократичних процедур і міжнародного права.

Автор: 

Європарламент (1045) кремль (521) Пєсков Дмитро (1612) росія (65035) Євросоюз (13374)


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Топ коментарі
+7
Надо ещё пару граждан UK травануть "Новичком", и тогда отношения с лапотной наладятся.
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16.09.2021 12:49
+4
погано лише те, що тільки "сожалєніє". Бо потрібно, щоб документ спонукав знищення всієї мокшанської орди.
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16.09.2021 12:50
+1
в смысле "хорошо, но мало" - да сожаление.
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16.09.2021 12:55
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Надо ещё пару граждан UK травануть "Новичком", и тогда отношения с лапотной наладятся.
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16.09.2021 12:49 Відповісти
UK уже не в ЕС!
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16.09.2021 13:29 Відповісти
погано лише те, що тільки "сожалєніє". Бо потрібно, щоб документ спонукав знищення всієї мокшанської орди.
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16.09.2021 12:50 Відповісти
в смысле "хорошо, но мало" - да сожаление.
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16.09.2021 12:55 Відповісти
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16.09.2021 12:56 Відповісти
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков оцінив ..... да иди ты нах...оценщик.... чмошнику работать только оценщиком в ломбарде....чучело пучеглазое...((
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16.09.2021 13:16 Відповісти
Гарна новина, але... Цензор - На Україні???
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16.09.2021 13:25 Відповісти
редактори тарганів спіймати не можуть, не те що касапських мишей
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16.09.2021 13:41 Відповісти
Вы знали, что "русский" не национальность, а принадлежность?

Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)

А есть единственное - "русский" это прилагательное!)

И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)

*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин
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16.09.2021 13:29 Відповісти
Не до території, а до конфесії. В той час, коли наші пращури намагалися нести світло освіти і віри на Залісся то, там з іншого боку їх христианізували ординці. Відкрию вам тайну, біля третини орди були християнами. Чингісхану було по барабану, якої ти віри доки вправно воюєш. Але, віра у ординців відрізнялася від римської чи грецької, вони були були чи то аріанцями, чи то монофізитами якимось. В головному це, мало вплив на московську церкву. А тих, хто підпав під вплив київських місіонерів якраз і звали руськими. То ж, "русский" то скоріше конфесіонім, який відрізняв прихильників грецької віри від прихильників ординської гілки християнства.
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16.09.2021 15:26 Відповісти
Пізніше, коли сцарям московитським вказали на невідповідність їх віри то, вони понабирали попів з України, а тих своїх попалили. Ви ж розумієте що, питання було не тільки в тому, як складати пальці під час накладання знамення.
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16.09.2021 15:31 Відповісти
ЗІ: В цьому аспекті виникає питання в правонаступництві хрещення Московії. По-суті, її хрестили ординці в скажімо так сповідання не достатньо коректне. Тому там нема ні Томоса, ні нормального патриарха.
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16.09.2021 15:37 Відповісти
 
 