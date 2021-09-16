"Документ викликає жаль": у Кремлі відреагували на доповідь Європарламенту щодо політики стосовно Росії
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков оцінив доповідь Європарламенту, в якій говорилося про необхідність переглянути відносини з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
"Суть цього документа може викликати тільки жаль. На превеликий жаль, там не йдеться про необхідність налагодження діалогу, про необхідність вирішення існуючих проблем і розбіжностей шляхом спілкування на різних рівнях і різними каналами", - сказав представник Кремля.
Він додав, що єдине, на що можна зробити знижку, що цей документ має рекомендаційний характер.
Раніше повідомлялося, що Європарламент затвердив доповідь литовського депутата Андрюса Кубілюса із закликом до влади Євросоюзу переглянути відносини з Росією. Документ підтримали 494 парламентарії, проти висловилися - 103, утрималися - 72.
Автор доповіді вважає, що Росія загрожує миру і безпеці в Європі, проводить великомасштабні військові навчання і дестабілізує ситуацію на Україні, в Грузії та Молдові. Документ пропонує розробити чітку стратегію зі стримування російської агресії, а також не визнавати підсумки майбутніх виборів до Держдуми в разі порушення демократичних процедур і міжнародного права.
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Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)
А есть единственное - "русский" это прилагательное!)
И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)
*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин