Офіс генпрокурора перевіряє версію про вбивство В'ячеслава Чорновола, але даних про кастет немає, - ЗМІ

Офіс генпрокурора перевіряє версію навмисного вбивства лідера Народного руху В'ячеслава Чорновола в 1999 році, але підкреслює: в матеріалах справи відсутня інформація про "удари кастетом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

Там стверджують, що розслідування кримінальної справи за фактом ДТП, в якій загинув нардеп, триває. Його проводять у Головному слідчому управлінні Нацполіції.

"Слідством перевіряється версія скоєння умисного вбивства народного депутата України", - відповіли в Офісі генпрокурора.

В ОГП додали, що за висновком судмедекспертизи, а також транспортно-трасологічної та автотехнічної експертиз від 29 жовтня 2018 року встановлено: пошкодження "сформувалися внаслідок травмування особи, яка перебувала в салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою". У матеріалах, наданих для експертизи, немає нічого про пошкодження, які мали б ознаки "ударної дії тупим предметом з обмеженою травмуючою поверхнею" - зокрема кастетом.

Нагадаємо, раніше колишній заступник генпрокурора Микола Голомша заявив, що В'ячеслав Чорновіл був убитий ударами кастета по потилиці.

Син В'ячеслава Чорновола заявив, що інформації про те, що батька вбили кастетом - вже 20 років

Як відомо, В'ячеслав Чорновіл загинув у результаті автокатастрофи на трасі Бориспіль - Золотоноша 25 березня 1999 року. Представники НРУ із самого початку називали загибель свого лідера політичним убивством, проте незабаром кримінальну справу про загибель Чорновола було припинено.

У ніч на 2 червня 2011 року ГПУ ексгумувала тіло Чорновола, після чого справу було направлено на додаткове слідство.

У вересні 2013 року ексдепутат Григорій Омельченко підтвердив у суді факт існування касети з інформацією про планування співробітниками МВС вбивства екслідера Народного Руху В'ячеслава Чорновола.