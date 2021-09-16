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Новини
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Офіс генпрокурора перевіряє версію про вбивство В'ячеслава Чорновола, але даних про кастет немає, - ЗМІ

Офіс генпрокурора перевіряє версію про вбивство В'ячеслава Чорновола, але даних про кастет немає, - ЗМІ

Офіс генпрокурора перевіряє версію навмисного вбивства лідера Народного руху В'ячеслава Чорновола в 1999 році, але підкреслює: в матеріалах справи відсутня інформація про "удари кастетом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

Там стверджують, що розслідування кримінальної справи за фактом ДТП, в якій загинув нардеп, триває. Його проводять у Головному слідчому управлінні Нацполіції.

"Слідством перевіряється версія скоєння умисного вбивства народного депутата України", - відповіли в Офісі генпрокурора.

В ОГП додали, що за висновком судмедекспертизи, а також транспортно-трасологічної та автотехнічної експертиз від 29 жовтня 2018 року встановлено: пошкодження "сформувалися внаслідок травмування особи, яка перебувала в салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою". У матеріалах, наданих для експертизи, немає нічого про пошкодження, які мали б ознаки "ударної дії тупим предметом з обмеженою травмуючою поверхнею" - зокрема кастетом.

Нагадаємо, раніше колишній заступник генпрокурора Микола Голомша заявив, що В'ячеслав Чорновіл був убитий ударами кастета по потилиці.

Син В'ячеслава Чорновола заявив, що інформації про те, що батька вбили кастетом - вже 20 років

Як відомо, В'ячеслав Чорновіл загинув у результаті автокатастрофи на трасі Бориспіль - Золотоноша 25 березня 1999 року. Представники НРУ із самого початку називали загибель свого лідера політичним убивством, проте незабаром кримінальну справу про загибель Чорновола було припинено.

У ніч на 2 червня 2011 року ГПУ ексгумувала тіло Чорновола, після чого справу було направлено на додаткове слідство.

У вересні 2013 року ексдепутат Григорій Омельченко підтвердив у суді факт існування касети з інформацією про планування співробітниками МВС вбивства екслідера Народного Руху В'ячеслава Чорновола.

Автор: 

вбивство (3083) Чорновіл В’ячеслав (19) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+5
Бубочке срочно понадобился успешный кейс. Так, как убийц Шеремета они найти не могут, "нашли" убийц Чорновола.

Подоляк, не доробатываешь, - надо было сразу убийц Кеннеди искать=)

Фуфлыжники квартальные=) зе-банаты
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16.09.2021 12:42
+5
Просто кастет вырвали из контекста...
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16.09.2021 12:43
+4
Про кастет все знали всегда. Но в прокуратуре такого нет. Вы чувствуете, кто нами правил все эти годы?
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16.09.2021 12:46
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Бубочке срочно понадобился успешный кейс. Так, как убийц Шеремета они найти не могут, "нашли" убийц Чорновола.

Подоляк, не доробатываешь, - надо было сразу убийц Кеннеди искать=)

Фуфлыжники квартальные=) зе-банаты
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16.09.2021 12:42 Відповісти
Потрібно перевірити розслідування вбивства Чорновола і відновити кримінальне провадження по новим фактам. Кучма та всі причетні мають сісти до кінця свого гнилого життя!
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16.09.2021 13:09 Відповісти
Размечтался, не дождешься ни ты, ни твои дети. Захотел главного феодала посадить? Даже внуки твои будут пахать на него и его детей....
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16.09.2021 13:21 Відповісти
Просто кастет вырвали из контекста...
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16.09.2021 12:43 Відповісти
Про кастет все знали всегда. Но в прокуратуре такого нет. Вы чувствуете, кто нами правил все эти годы?
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16.09.2021 12:46 Відповісти
якщо вами всі ці роки хтось правив, то у мене для вас погані новини..
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16.09.2021 12:49 Відповісти
Так это вы все эти годы правили оказывается?
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16.09.2021 13:30 Відповісти
Там еще и с друзьями-предателями надо разобраться которые травили Черновола.
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16.09.2021 12:46 Відповісти
Странное ожидание. Если скрывали следы от кастета - то уж, конечно, в материалах это отсутствует.
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16.09.2021 12:49 Відповісти
нічого не міняється. совок плавно перетік в Україну з тим же менталитетом, з таким самим відношенням людей до влади та влади до людей. https://youtu.be/tEj3cV6iAeI?t=129
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16.09.2021 12:50 Відповісти
https://prm.ua/tsiy-informatsii-vzhe-20-rokiv-taras-chornovil-prokomentuvav-zaiavy-pro-smert-yoho-batka/
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16.09.2021 12:50 Відповісти
проверяет, но .- Чтобы да так нет. Будем посмотреть. А вы продаёте или покупаете? Привычно отвечает охрана Коломойского.
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16.09.2021 12:51 Відповісти
Вже давно була інфа що його добивало КДБ, а чим, то не так важливо.
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16.09.2021 12:57 Відповісти
Там в вашей прокуратуре пылятся показания чечетова на ахметку,поднимайте и расследуйте.
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16.09.2021 13:13 Відповісти
Даже через 50 лет никто не узнает правды. Если там было занято КГБ, то все подчищено на 100%. А кто пытается прояснить правду - бесполезные старания. В таких делах поставлена точка навсегда нашими феодалами, рабам знать правду не позволено.
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16.09.2021 13:14 Відповісти
Уже стало "модно" сраным политикам и госслужащим поднимать рейтинги на смертях выдающихся людей Украины. Даю 100%, что опять дело не будет раскрыто или того хуже, объявят, что никакого убийства не было!😠
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16.09.2021 13:35 Відповісти
Звичайно немає, бо огляд місця події, трупів, фальшували, експертизи, свідків фальшували. Починайте все з нуля, свідок є - бувший зам. ген.прокурор Голомша і вперед.
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16.09.2021 14:03 Відповісти
Из-за того что преступление с аварией Черновола не расследовано, такие аварии как попытки умышленного убийства совершаются и дальше по той же схеме точь в точь. Огромная благодарность сотруднику института который сделал компьютерную модель этой аварии, благодаря чему я могу доказывать, что такая же авария была попыткой нашего умышленного убийства в еспч. По крайней мере есть надежда что хоть одно такое преступление будет рассмотрено судом и вынесено суд решение. Семье Черновола нельзя сдаваться и нужно точно так же вынести дело на рассмотрение международного суда, а не укр криминалищированных и корумпированых судов
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16.09.2021 14:17 Відповісти
Включити ДУРНЯ, і все похєріти, то сама проста справа для сьогоднішньої прокуратури і влади в цілому!!!!!!!!!!це все зачистили надцять років тому!!!!!
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16.09.2021 14:19 Відповісти
Ну кое-что осталось... И хорошо что осталось. Все быстро всплывает по поиску - 5 подобных аварий, некоторые квплицэфицированы как убийтсва, а некоторые нет, но принцип и механика та же. Благодаря навальному и его расследованиям стало возможно поднять этот невозможно тяжёлый пласт преступлений. Не даром он признан одним из самых влиятельных политиков, огромного мужества и неординарного ума, как и Ходорковский, человек. Ему главное - свободы и терпения. Тогда будут раскрыты очень многие скрыааемые преступления режима кгб и коммунистов. Книга Карагодина о том же - преступления и убийства огромного количества людей. О доказательства-они есть, ничто не исчезает бесследно. Просто надо выбраться из матрицы. И доказательства можно увидеть под самым носом. Но всем хватает силы выбраться из матрицы и посмотреть на вещи трезвым взглядом. Как тои учёный который делал экспертизы аварии Черновола. А дальше если постараться можно увидеть ещё такие аварии и такие доказательства их организации. Так что не все так безнадёжно.
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16.09.2021 14:45 Відповісти
Всевластие престпуников из кгб - это иллюзия, они примитивные, живут в 80-х годах прошлого века. Поэтому и доказать их преступления возможно, потому что сейчас в инренете огромное количество информации, той, которую 20 лет назад невозможно было найти, не было интернета.))))
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16.09.2021 14:49 Відповісти
 
 