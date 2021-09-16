Документ хороший. Україна позитивно оцінює його, - Кулеба про доповідь Європарламенту щодо політики стосовно РФ

Україна позитивно оцінює доповідь Європейського парламенту про майбутнє відносин Європейського Союзу та Російської Федерації.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Документ хороший. Україна його оцінює позитивно. Тому я вітаю схвалення Європейським парламентом доповіді про політичні відносини між ЄС і Росією", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що для України важливо, що в цій доповіді зазначено неможливість повернення до нормальної співпраці ЄС із РФ, доки територіальна цілісність Грузії, Молдови та України не будуть відновлені в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Для нас дуже важливо, що одним із головних підходів, який визначив Європейський парламент щодо відносин із Росією, є неможливість повернення до нормальної співпраці, тієї, що називається business as usual, доки Росія не припинить агресивну політику і гібридну війну проти ЄС, країн Східного партнерства, до якого належить Україна, а територіальна цілісність Грузії, Молдови та України не будуть відновлені в межах міжнародно визнаних кордонів", - пояснив Кулеба.

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За словами міністра, також Європарламент рекомендує ЄС готуватися до подальшого розширення санкцій проти РФ, зокрема з огляду на це згадується діяльність Росії у зв'язку з "Північним потоком 2".

"І для нас особливо важливо, що Європарламент почув Україну і не залишив непоміченими нещодавні брутальні арешти окупаційною владою в Криму Нарімана Джелялова і чотирьох інших кримськотатарських лідерів, їх також згадано у цій доповіді Європейського парламенту. І також Європейський парламент підтримав "Кримську платформу", що є для нас важливим", - розповів Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Європарламент затвердив доповідь литовського депутата Андрюса Кубілюса із закликом до влади Євросоюзу переглянути відносини з Росією. Документ підтримали 494 парламентарії, проти висловилися - 103, утрималися - 72.

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Автор доповіді вважає, що Росія загрожує миру і безпеці в Європі, проводить великомасштабні військові навчання і дестабілізує ситуацію на Україні, в Грузії та Молдові. Документ пропонує розробити чітку стратегію зі стримування російської агресії, а також не визнавати підсумки майбутніх виборів до Держдуми в разі порушення демократичних процедур і міжнародного права.