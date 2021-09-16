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Новини ДТП
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Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою в Польщі: чотири особи загинули, зокрема двоє громадян України

Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою в Польщі: чотири особи загинули, зокрема двоє громадян України

Внаслідок ДТП, яка сталася в середу в населеному пункті Немглови Лодзинського воєводства в центрі Польщі, загинули чотири особи, зокрема двоє громадян України - чоловіки віком 37 і 39 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомила представниця поліції міста Рава Мазовецька Малгожата Левандовська.

За її словами, трагічна подія сталася після 14 години (за місцевим часом). На дорозі місцевого значення №707 зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man із причепом. Унаслідок зіткнення на місці загинули троє чоловіків, які були в мікроавтобусі, зокрема 39-річний українець. Через кілька годин лікарі констатували смерть іншого 37-річного українця.

"Зараз триває слідство під наглядом прокуратури. Ми чекаємо на висновки експертів у справі ДТП", - повідомила Левандовська.

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Вона додала, що причини аварії поки не встановлені.

Поліцейська повідомила, що всі загиблі працювали в одній з будівельних фірм з Томашув-Мазовецька Лодзинського воєводства.

За інформацією поліції, водій вантажівки був тверезий.

На місці ДТП працювали рятувальники, дорогу кілька годин було заблоковано.

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ДТП (4465) Польща (8489) смерть (6744) українці (2537)


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Коментар з розряду "перднув у воду".
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16.09.2021 13:18 Відповісти
 
 