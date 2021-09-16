Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою в Польщі: чотири особи загинули, зокрема двоє громадян України

Внаслідок ДТП, яка сталася в середу в населеному пункті Немглови Лодзинського воєводства в центрі Польщі, загинули чотири особи, зокрема двоє громадян України - чоловіки віком 37 і 39 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомила представниця поліції міста Рава Мазовецька Малгожата Левандовська.

За її словами, трагічна подія сталася після 14 години (за місцевим часом). На дорозі місцевого значення №707 зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man із причепом. Унаслідок зіткнення на місці загинули троє чоловіків, які були в мікроавтобусі, зокрема 39-річний українець. Через кілька годин лікарі констатували смерть іншого 37-річного українця.

"Зараз триває слідство під наглядом прокуратури. Ми чекаємо на висновки експертів у справі ДТП", - повідомила Левандовська.

Читайте також: ДТП з українцями в Польщі: стан 7 постраждалих середньої тяжкості

Вона додала, що причини аварії поки не встановлені.

Поліцейська повідомила, що всі загиблі працювали в одній з будівельних фірм з Томашув-Мазовецька Лодзинського воєводства.

За інформацією поліції, водій вантажівки був тверезий.

На місці ДТП працювали рятувальники, дорогу кілька годин було заблоковано.