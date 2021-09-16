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Новини
2 017 11

У Києві вшанували пам'ять убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 вересня 2021 року 21-ші роковини вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе. Журналісти, правозахисники та активісти вшанували пам'ять Гонгадзе в Іллінському сквері в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 16 вересня, в Іллінському сквері в Києві, недалеко від могили, де поховано тіло Гонгадзе, пройшла акція пам'яті Георгія Гонгадзе, приурочена до 21-ї річниці вбивства українського журналіста. Організатори акції: Премія імені Георгія Гонгадзе та Центр прав людини ZMINA.

Учасники акції, журналісти і правозахисники, нагадали про внесок Георгія Гонгадзе в розвиток української журналістики, а також про вплив його вбивства на медіаспільноту, українське суспільство і державу.

Правозахисники і медіа закликали українську владу ефективно і прозоро розслідувати вбивство Гонгадзе та інших українських журналістів, а також виконати вимоги Комітету міністрів Ради Європи у справі Гонгадзе.

Зокрема, вони зажадали:

  • забезпечити прозоре розслідування справ щодо вбивств журналістів, встановити і назвати замовників убивств;
  • захищати діяльність журналістів;
  • вживати системні заходи, необхідні для захисту права громадян на достовірну та об'єктивну інформацію.

Серед резонансних справ організатори акції також назвали вбивство журналіста Павла Шеремета і журналіста Вадима Комарова (його побили в 2019 році в Черкасах, після 46 днів у комі він помер. Злочин досі не розкрито, а виконавців і замовників - не покарано).

У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 01

У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 02
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 03
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 04
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 05
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 06
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 07
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 08
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 09
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 10
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 11
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 12
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 13
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 14
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 15
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 16
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 17
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 18
У Києві вшанували память убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, український журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа нібито Гонгадзе. Гонгадзе поховали 22 березня 2016 в Києві. Оприлюднення восени 2000 року "плівок Мельниченка" привели до "касетного скандалу". 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на строк від 12 до 13 років. 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе. Замовники вбивства досі не покарані.

Також читайте: Убивство Гонгадзе: Верховний Суд залишив чинним довічний вирок Пукачу

Автор: 

Гонгадзе Георгій (127) журналістика (1754) Київ (19441) пам’ять (1184) ЗМІ (1358)


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Топ коментарі
+5
А як там організаторів і замовників цього вбивства бандитів кучму і литвина не запросили на це вшанування?
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16.09.2021 13:06
+4
Кучму, Литвина під трибунал і в тюрму на довічне!
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16.09.2021 13:07
+4
Хотелось при своей жизни услышать как причастных назовут убийцами.

Если не дождусь, пусть их по-любому найдет возмездие. Хотя бы на страницах истории Украины. Чтобы знали наши потомки
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16.09.2021 13:17
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А як там організаторів і замовників цього вбивства бандитів кучму і литвина не запросили на це вшанування?
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16.09.2021 13:06 Відповісти
Кучму, Литвина під трибунал і в тюрму на довічне!
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16.09.2021 13:07 Відповісти
Згоден з Вами тільки хто ж їх посадить - "кучми" і "литвини" в мантіях?
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16.09.2021 13:26 Відповісти
Хотелось при своей жизни услышать как причастных назовут убийцами.

Если не дождусь, пусть их по-любому найдет возмездие. Хотя бы на страницах истории Украины. Чтобы знали наши потомки
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16.09.2021 13:17 Відповісти
Притуле и не надо оно...
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16.09.2021 13:21 Відповісти
Якби його вбили, то голова була б при ньому. Його мати не признала тіло знайденої жертви. А хто краще знає тіло свого сина, як не мати? Чиюсь голову знайшли через кілька років, але вона не дала результатів. Отже, висновки експертизи підтасували. І вже не вперше була імітація "вбивства" у політичних цілях.
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16.09.2021 13:52 Відповісти
Если не убили то где же он? Ушёл искать Шамбалу и потерялся?
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16.09.2021 18:34 Відповісти
Янукович молодший десь в Канаді, а бабиков чи бабченко , не пам'ятаю, бачили в ізраїлі, де хороші пластичні хірурги, а його оперна дружина, що за ним зовсім не плакала, відразу після похорону купила квартиру в Німеччині...
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16.09.2021 19:23 Відповісти
Правосудие бывает очень медленным, а бывает вообще никакое - как у нас. Но, самое поразительное, что, у нас, все все про всех знают и ничего не хотят делать! А "нові обличчя", между прочим, обещали, что они не такие, и что весной будут сажать. Похоже, что у них за 2,5 года, так "саженцы" и не выросли. Может хотя бы обычные деревья посадят. Если будет на то политическая воля.
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16.09.2021 14:59 Відповісти
В цивилизованном государстве Кучма и Литвин уже давно бы сидели. А у нас Кучма живет в роскоши на миллиарды, подаренные своему зятю Пинчуку. А Литвин рвется в народные депутаты и в ректоры.
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16.09.2021 15:10 Відповісти
При Кучмі не було такої корупції, як в "Україні без Кучми". І хіба він не давав навести лад у державі? Треба питати з Яника, Пороха, чому вони не поклали край клятій корупції, а з теперішньої банди реваншистів і питати нічого.
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16.09.2021 19:32 Відповісти
 
 