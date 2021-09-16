У Києві вшанували пам'ять убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 вересня 2021 року 21-ші роковини вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе. Журналісти, правозахисники та активісти вшанували пам'ять Гонгадзе в Іллінському сквері в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 16 вересня, в Іллінському сквері в Києві, недалеко від могили, де поховано тіло Гонгадзе, пройшла акція пам'яті Георгія Гонгадзе, приурочена до 21-ї річниці вбивства українського журналіста. Організатори акції: Премія імені Георгія Гонгадзе та Центр прав людини ZMINA.

Учасники акції, журналісти і правозахисники, нагадали про внесок Георгія Гонгадзе в розвиток української журналістики, а також про вплив його вбивства на медіаспільноту, українське суспільство і державу.

Правозахисники і медіа закликали українську владу ефективно і прозоро розслідувати вбивство Гонгадзе та інших українських журналістів, а також виконати вимоги Комітету міністрів Ради Європи у справі Гонгадзе.

Зокрема, вони зажадали:

забезпечити прозоре розслідування справ щодо вбивств журналістів, встановити і назвати замовників убивств;

захищати діяльність журналістів;

вживати системні заходи, необхідні для захисту права громадян на достовірну та об'єктивну інформацію.

Серед резонансних справ організатори акції також назвали вбивство журналіста Павла Шеремета і журналіста Вадима Комарова (його побили в 2019 році в Черкасах, після 46 днів у комі він помер. Злочин досі не розкрито, а виконавців і замовників - не покарано).





































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, український журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа нібито Гонгадзе. Гонгадзе поховали 22 березня 2016 в Києві. Оприлюднення восени 2000 року "плівок Мельниченка" привели до "касетного скандалу". 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на строк від 12 до 13 років. 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе. Замовники вбивства досі не покарані.

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