Кульбіда про загрозу природних катаклізмів в Україні: До цього треба бути готовими завжди

В Україні з часом збільшується ймовірність виникнення природних катаклізмів. Однак спрогнозувати, коли саме це може статися, неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

"До цього треба бути готовими завжди, тому що ймовірність виникнення природних катаклізмів не зникла, вона збільшується, тому до цього треба готуватися. Перш за все органам державної влади, місцевого самоврядування, потрібно населення інформувати. А от сказати, коли це може бути ну, звичайно, цього ніхто не скаже", - розповів Кульбіда.

За його словами, кліматичні зміни в Україні полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

"Якщо такі ось температурні контрасти матимуть місце, то, як правило, при зміні погодних умов будуть виникати всілякі небезпечні природні явища", - зазначив Кульбіда.

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Однак синоптик вважає неможливою появу таких масштабних стихійних явищ, які спостерігалися в Європі або в Америці.

"У нас їх не може бути, тому що активність синоптичних процесів і глибина циклонів, що проходять через територію України, значно менша. Все ж ми ближче до континентальної частини, ніж до моря, а саме там відбуваються найбільші прояви небезпечних природних явищ", - пояснив директор Укргідрометцентру.

Кульбіда додав, що географічне розташування України оберігає нас від подібних катаклізмів.