УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10971 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 663 24

З 20 вересня робота шкіл буде дозволена за умови наявності COVID-сертифікатів не менше ніж у 80% працівників закладу, - Міносвіти

З 20 вересня робота шкіл буде дозволена за умови наявності COVID-сертифікатів не менше ніж у 80% працівників закладу, - Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки розповіли, як будуть працювати установи освіти з 20 вересня 2021 року.

"У разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката", - йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.

При цьому, в разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.

Уточнюється, що сертифікат може підтверджувати: вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати); негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції; одужання особи від зазначеної хвороби.

Також читайте: У МОЗ не рекомендують відправляти дитину в школу або дитсадок, якщо вона безперервно кашляє і втратила нюх

Строк чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати) від дати введення дози становитиме 120 днів, двома дозами (зелений сертифікат) – 365 днів.

COVID-сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, діятиме 72 години. Термін дії сертифіката про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів.

COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно.

Чинність сертифіката має бути підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

Також читайте: Голови ОДА та КМДА мають посприяти вакцинації від СOVID-19 не менше 80% педагогів до 20 вересня, - рішення Офісу Президента

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) школа (2206) Міносвіти (1411) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
а если учителя не захотят вакционироваться? дети будут по улицам и подворотням бегать, пока родители на работе?
показати весь коментар
16.09.2021 13:18
+5
Зсучені тварини з міністерства освіти вирішили перейти червону лінію... Стадо й надалі буде це терпіти?
показати весь коментар
16.09.2021 13:29
+4
95+ процентов людей в школах всё равно будут невакцинированны. Смысл? Террор.
показати весь коментар
16.09.2021 13:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а если учителя не захотят вакционироваться? дети будут по улицам и подворотням бегать, пока родители на работе?
показати весь коментар
16.09.2021 13:18 Відповісти
да. и это правильно, я считаю. потому что мы не худоба, нам не нужна метка сотоны, чипы била гейтса тоже не для нас. поэтому кто не сдохнет от ковид, тот будет жить простой беззаботной жизнью, ибо не умножая знания ты не умножаешь скорбь, как говорил экклезиаст.
показати весь коментар
16.09.2021 13:21 Відповісти
токавів тільки і турбує одна проблема - на кого спихнути своє чадо
показати весь коментар
16.09.2021 13:26 Відповісти
І ці чадо потім стукотять-грюкотять-верещать годинами на металевих гірках під будинком, бо їх папцям-мамцям насрати як себе поводить їх дитина. Їм головне що не їх квартирі верещить.
показати весь коментар
16.09.2021 14:09 Відповісти
Дети радуются ...
показати весь коментар
16.09.2021 13:19 Відповісти
95+ процентов людей в школах всё равно будут невакцинированны. Смысл? Террор.
показати весь коментар
16.09.2021 13:21 Відповісти
Действие сертификата должно быть подтверждено с помощью Единого государственного вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала "Дия". Источник: Отсюда поподробнее. У меня паспорт-книжка, а не ID карта. В Дие нихера не получается проверить наличие и подтянуть желтый сертификат. Дия.Подпись - тоже без ID карты не работает. И че, идти менять паспорт? Пошли все *****
показати весь коментар
16.09.2021 13:24 Відповісти
В одній з луцьких шкіл учні влаштували жорстоку бійку в «кращих традиціях» MMA: з добиванням лежачого в голову, по нирках і ногами по хребту.
видео драки.

https://sud.ua/ru/news/ukraine/213691-bili-po-spine-i-pochkam-v-lutske-ucheniki-sredney-shkoly-ustroili-zhestokuyu-draku-video
показати весь коментар
16.09.2021 13:27 Відповісти
А чим у цей час масово займалися вчителі школи?
показати весь коментар
16.09.2021 13:44 Відповісти
Можно подумать, драка в школе - это нечто экстраординарное. И до этого случая 100% драк пресекались в самом начале. Вспомним себя. И вспомним, что драки устраивали (и устраивают) не в тех местах, где мгновенно процесс будет обнаружен. Другое дело, что раньше оболтусы могли получить на месте, а щас попробуй тронь - родители на ровном месте скандал устроят.
показати весь коментар
16.09.2021 14:05 Відповісти
Я прошел советскую школу (а нинешняя не особо отличается) и могу с уверенностью сказать: если бы учителя во время перемен не прятались бы в своих "учебницах", а модерировали коридоры школы, - небыло бы большинства буллингов.
показати весь коментар
16.09.2021 15:09 Відповісти
ну вот. Сами же ответили. Только одно "но" - я его написал. Уважения к учителям (точнее, даже просто как к старшим) сейчас - ноль со стороны учеников. И неприкасаемость эта еще и поддерживается некоторыми родителями. А вот учителей, которые имели бы авторитет среди воспитанников (причем даже самые отпетые воспитанники поддаются) - таких, к сожалению, не много.

Не, я не учитель, если что
показати весь коментар
16.09.2021 15:24 Відповісти
И еще момент - думаю, вы согласитесь, что после ведения одного урока так или иначе преподу надо передохнуть для ведения следующего. Ходить по коридорам и отлавливать - так себе передышка. Плюс, это же не тюрьма - сами родители должны свое чадо правильно воспитывать, чтобы оно осознавало, что его не в зверинец выпускают, а в школу. И тут проблема во всей своей красе появляется. Но и, опять же, преподы должны быть хоть какими-то психологами (это им так или иначе начитывается в ВУЗах) и применять эти знания
показати весь коментар
16.09.2021 15:40 Відповісти
Т.е. я веду к тому, что проблему поведения и взаимоотношений в школе нельзя свалить на плечи одной стороны. Родители должны воспитывать своих отпрысков, а учителя должны учить и, при необходимости, несколько вмешиваться в процесс родительского воспитания. Нет, не ходить по домам или названивать с советами, а корректировать возможные тонкости в поведении детей. Только не сравнительными примерами! Как только учитель начнет ставить кого-то из учеников в пример остальным - жди беды. Равным образом, во взрослом коллективе такие методы тоже непригодны - тот, кого поставили в качестве примера, получит клеймо любимчика и жополиза. Ну и соответствующее отношение.
показати весь коментар
16.09.2021 15:46 Відповісти
А водители маршруток могут быть распространителями?
показати весь коментар
16.09.2021 13:27 Відповісти
Зсучені тварини з міністерства освіти вирішили перейти червону лінію... Стадо й надалі буде це терпіти?
показати весь коментар
16.09.2021 13:29 Відповісти
А как там пОпы? Всех перекололи?
показати весь коментар
16.09.2021 13:31 Відповісти
Может ли непривитый гаишник подходить к чужому ТС?
показати весь коментар
16.09.2021 13:33 Відповісти
D большинстве случаев - да. Т.к. они по своей сути - РТИ №2
показати весь коментар
16.09.2021 13:41 Відповісти
А детки пускай разносят заразу по семьям! Где логика?
показати весь коментар
16.09.2021 13:55 Відповісти
Если даже весь школьный персонал будет вакцинированный, дети перестанут заражаться, и прекратится распространение...??? Это что новый метод защиты детей, от нового министра?)
показати весь коментар
16.09.2021 14:04 Відповісти
Там не метод захисту. Там метод поширення вірусу через дітей у сім'ї.
показати весь коментар
16.09.2021 14:16 Відповісти
Вакцинированные и не вакцинированные разносят Ковид одинаково (вакцина сидит в крови, а не на слизистых, да и тест на Ковид делают слизистых), единственное преимущество вакцинированных это может быть они переболеют в легкой форме -

т.е. вакцинация персонала это просто экономия государства на больничным учителям, а не забота о школьниках и их родителях,

единственно заражений будет меньше, даже если никто не вакцинируется, т.к. многие уже переболели и получили естественную прививку - антитела которые есть как в крови так и на слизистых.
показати весь коментар
16.09.2021 14:54 Відповісти
а гаджeти для сeртифката видадуть?
показати весь коментар
16.09.2021 14:56 Відповісти
 
 