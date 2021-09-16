З 20 вересня робота шкіл буде дозволена за умови наявності COVID-сертифікатів не менше ніж у 80% працівників закладу, - Міносвіти
У Міністерстві освіти і науки розповіли, як будуть працювати установи освіти з 20 вересня 2021 року.
"У разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката", - йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.
При цьому, в разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.
Уточнюється, що сертифікат може підтверджувати: вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати); негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції; одужання особи від зазначеної хвороби.
Строк чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати) від дати введення дози становитиме 120 днів, двома дозами (зелений сертифікат) – 365 днів.
COVID-сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, діятиме 72 години. Термін дії сертифіката про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів.
COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно.
Чинність сертифіката має бути підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.
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видео драки.
https://sud.ua/ru/news/ukraine/213691-bili-po-spine-i-pochkam-v-lutske-ucheniki-sredney-shkoly-ustroili-zhestokuyu-draku-video
Не, я не учитель, если что
т.е. вакцинация персонала это просто экономия государства на больничным учителям, а не забота о школьниках и их родителях,
единственно заражений будет меньше, даже если никто не вакцинируется, т.к. многие уже переболели и получили естественную прививку - антитела которые есть как в крови так и на слизистых.