УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10971 відвідувач онлайн
Новини
8 517 16

Вибух у Дніпрі: в автомобілі було встановлено саморобний вибуховий пристрій, - ЗМІ

Вибух у Дніпрі: в автомобілі було встановлено саморобний вибуховий пристрій, - ЗМІ

Саморобний вибуховий пристрій був встановлений в автомобілі, в результаті вибуху якої загинули спікер Дніпропетровського обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і член однієї з громадських організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"За даними слідства, в автомобілі було встановлено саморобний вибуховий пристрій", - сказав співрозмовник агентства.

Він додав, що за однією з версій, вибуховий пристрій міг бути прикріплений до днища автомобіля і спрацював, коли водій сів у машину.

Також читайте: Вибух автомобіля в Дніпрі: СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею "терористичний акт"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті чого загинули дві людини.

Пізніше стало відомо, що загинули начальниця відділу ДСНС Дарина Гречіщева і член Ради громадської організації "Український Легіон", старший інструктор Легіону (позивний Змій) і 44-го навчального центру тактичної медицини, інструктор домедичної допомоги, керівник організації Aid Brothers Олексій Кавлак.

Поліція кваліфікувала вибух як теракт.

Автор: 

вибух (4443) Дніпро (3264) Нацполіція (15147)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
тобто, однозначно вбивство
показати весь коментар
16.09.2021 13:26
+2
Нечего не нашли, но уже поспешили заявить, что "самодельное". По силе и характеру взрыва это был пластид Си-4, который имеется только у спецслужб, наших или приблудных.
показати весь коментар
16.09.2021 13:42
+1
"...это был пластид Си-4" - а почему не ПВВ-5А, ПВВ-7 или Гексопласт ГП-87К? эксперт ты доморощенный
показати весь коментар
16.09.2021 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тобто, однозначно вбивство
показати весь коментар
16.09.2021 13:26 Відповісти
Спишут на очередных Антоненко, Дугарь и Кузьменко........
показати весь коментар
16.09.2021 13:35 Відповісти
Нечего не нашли, но уже поспешили заявить, что "самодельное". По силе и характеру взрыва это был пластид Си-4, который имеется только у спецслужб, наших или приблудных.
показати весь коментар
16.09.2021 13:42 Відповісти
"...это был пластид Си-4" - а почему не ПВВ-5А, ПВВ-7 или Гексопласт ГП-87К? эксперт ты доморощенный
показати весь коментар
16.09.2021 13:49 Відповісти
Нє ну взагалі цікаво шо то було і головне скільки, щоб так машину розібрати. І де воно могло перебувати непомітно.
показати весь коментар
16.09.2021 13:53 Відповісти
Ага!...
показати весь коментар
16.09.2021 14:37 Відповісти
всё что я перечислил тоже пластид, но гексогена немного меньше чем в С-4, но совсем не на много
показати весь коментар
16.09.2021 14:57 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2021 14:33 Відповісти
Подложить в машину самодельное устройство раз плюнуть
показати весь коментар
16.09.2021 14:34 Відповісти
терр организация кооператив озеро опять начала убивать журналистов атошников копов и военных как при порохе..
показати весь коментар
16.09.2021 14:57 Відповісти
Кому сапёр мог так насолить?
показати весь коментар
16.09.2021 15:08 Відповісти
Сам ты сраный сепар. Он никогда не интересовался МВУ.
показати весь коментар
16.09.2021 21:10 Відповісти
 
 