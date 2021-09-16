Вибух у Дніпрі: в автомобілі було встановлено саморобний вибуховий пристрій, - ЗМІ
Саморобний вибуховий пристрій був встановлений в автомобілі, в результаті вибуху якої загинули спікер Дніпропетровського обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і член однієї з громадських організацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.
"За даними слідства, в автомобілі було встановлено саморобний вибуховий пристрій", - сказав співрозмовник агентства.
Він додав, що за однією з версій, вибуховий пристрій міг бути прикріплений до днища автомобіля і спрацював, коли водій сів у машину.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті чого загинули дві людини.
Пізніше стало відомо, що загинули начальниця відділу ДСНС Дарина Гречіщева і член Ради громадської організації "Український Легіон", старший інструктор Легіону (позивний Змій) і 44-го навчального центру тактичної медицини, інструктор домедичної допомоги, керівник організації Aid Brothers Олексій Кавлак.
Поліція кваліфікувала вибух як теракт.
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