Проєкт Держбюджету-2022: витрати на Офіс Генпрокурора збільшать на 17,5%, Міноборони - 11,5%, НАБУ - 10,6%, МВС - 1,7%. ІНФОГРАФІКА

Кабінет Міністрів заклав в проєкт Державного бюджету на 2022 рік зростання витрат на силові відомства. Найбільше отримає прокуратура, найменше - МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Видатки із загального фонду державного бюджету на Офіс Генерального прокурора у 2021 році становитимуть 13,56 млрд гривень. Це на 17,5% більше, ніж у поточному році.

Крім того, в проєкті держбюджету на Міністерство оборони передбачено суму 129,5 млрд гривень, що на 11,5% більше, ніж цього року.

Видатки на НАБУ зростуть на 10,6% до 1,18 млрд гривень, на управління державної охорони - на 10,6% до 1,82 млрд гривень, на СБУ - на 6,9% до 15,8 млрд гривень, на Бюро економічної безпеки - на 5,9% до 0,62 млрд гривень, на ДБР - на 3,4% до 2,57 млрд гривень.

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Видатки на Міністерство внутрішніх справ збільшаться на 1,7% до 87,3 млрд гривень.