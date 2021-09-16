Проєкт Держбюджету-2022: витрати на Офіс Генпрокурора збільшать на 17,5%, Міноборони - 11,5%, НАБУ - 10,6%, МВС - 1,7%. ІНФОГРАФІКА
Кабінет Міністрів заклав в проєкт Державного бюджету на 2022 рік зростання витрат на силові відомства. Найбільше отримає прокуратура, найменше - МВС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Видатки із загального фонду державного бюджету на Офіс Генерального прокурора у 2021 році становитимуть 13,56 млрд гривень. Це на 17,5% більше, ніж у поточному році.
Крім того, в проєкті держбюджету на Міністерство оборони передбачено суму 129,5 млрд гривень, що на 11,5% більше, ніж цього року.
Видатки на НАБУ зростуть на 10,6% до 1,18 млрд гривень, на управління державної охорони - на 10,6% до 1,82 млрд гривень, на СБУ - на 6,9% до 15,8 млрд гривень, на Бюро економічної безпеки - на 5,9% до 0,62 млрд гривень, на ДБР - на 3,4% до 2,57 млрд гривень.
Видатки на Міністерство внутрішніх справ збільшаться на 1,7% до 87,3 млрд гривень.
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Денег нет и докторам,
Денег нет пенсионерам,
Профессорам и инженерам,
Колбаса вам видеть в бане,
Между ног у парня Вовы, пардон, у дяди Вани.
Вы жируйте прокуроры,
Нувориши и ЗЕ-сеньоры.
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.