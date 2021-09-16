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Новини Бюджет-2022
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Проєкт Держбюджету-2022: витрати на Офіс Генпрокурора збільшать на 17,5%, Міноборони - 11,5%, НАБУ - 10,6%, МВС - 1,7%. ІНФОГРАФІКА

Проєкт Держбюджету-2022: витрати на Офіс Генпрокурора збільшать на 17,5%, Міноборони - 11,5%, НАБУ - 10,6%, МВС - 1,7%. ІНФОГРАФІКА

Кабінет Міністрів заклав в проєкт Державного бюджету на 2022 рік зростання витрат на силові відомства. Найбільше отримає прокуратура, найменше - МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Видатки із загального фонду державного бюджету на Офіс Генерального прокурора у 2021 році становитимуть 13,56 млрд гривень. Це на 17,5% більше, ніж у поточному році.

Крім того, в проєкті держбюджету на Міністерство оборони передбачено суму 129,5 млрд гривень, що на 11,5% більше, ніж цього року.

Видатки на НАБУ зростуть на 10,6% до 1,18 млрд гривень, на управління державної охорони - на 10,6% до 1,82 млрд гривень, на СБУ - на 6,9% до 15,8 млрд гривень, на Бюро економічної безпеки - на 5,9% до 0,62 млрд гривень, на ДБР - на 3,4% до 2,57 млрд гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджет на 2022 поданий з порушенням чинного законодавства, – Турчинов

Видатки на Міністерство внутрішніх справ збільшаться на 1,7% до 87,3 млрд гривень.

Проєкт Держбюджету-2022: витрати на Офіс Генпрокурора збільшать на 17,5%, Міноборони - 11,5%, НАБУ - 10,6%, МВС - 1,7% 01

Автор: 

НАБУ (5064) бюджет (2987) держбюджет (2390) МВС (3501) Міноборони (7335) фінансування (3105) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+12
Врачи, учителя, ученые и прочая интеллигенция-нахм.
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16.09.2021 13:49
+10
Я вообще не понимаю за что бездельникам из прокуратуры платить деньги
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16.09.2021 13:54
+9
Прокуратура с увеличенным бюджетом у нас на фронте будет воевать и 100 тысячной "братской" группировке бункерного карлика противостоять или им лучше как в Крыму?...
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16.09.2021 13:49
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Врачи, учителя, ученые и прочая интеллигенция-нахм.
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16.09.2021 13:49 Відповісти
расходы на медицину в 2022 году вырастут на 35,8 млрд гривен до 197,2 млрд гривен. На образование расходы составят 185,6 млрд гривен, что на 16,7 млрд гривен больше, чем в прошлом году.
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16.09.2021 14:06 Відповісти
покроют 47% инфляции?
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16.09.2021 17:52 Відповісти
Ну это ж не 250%
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16.09.2021 19:19 Відповісти
Прокуратура с увеличенным бюджетом у нас на фронте будет воевать и 100 тысячной "братской" группировке бункерного карлика противостоять или им лучше как в Крыму?...
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16.09.2021 13:49 Відповісти
да это плата за неприкосновенность
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16.09.2021 17:53 Відповісти
А яка динаміка бюджетів Мінздрава,Міносвіти ,та соціальних ???)))
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16.09.2021 13:52 Відповісти
лично меня больше интересует откуда зеленожопые возьмут деньги. наверное из своего кармана доплатят?
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16.09.2021 13:54 Відповісти
А как же, вы просто провидец! Меняйте ник на "Нострадамус".
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16.09.2021 13:56 Відповісти
тю, вот если бы табличка была в баксах, а не в гривнах - вопрос понятен. А так - тупо инфляция. Просто больше бумажек будет.
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16.09.2021 14:44 Відповісти
Ху.....я, пардонче, очень не хорошая. Динамика.
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16.09.2021 13:55 Відповісти
расходы на медицину в 2022 году вырастут на 35,8 млрд гривен до 197,2 млрд гривен. На образование расходы составят 185,6 млрд гривен, что на 16,7 млрд гривен больше, чем в прошлом году.
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16.09.2021 14:07 Відповісти
Денег нет учителям,

Денег нет и докторам,

Денег нет пенсионерам,

Профессорам и инженерам,

Колбаса вам видеть в бане,

Между ног у парня Вовы, пардон, у дяди Вани.

Вы жируйте прокуроры,

Нувориши и ЗЕ-сеньоры.
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16.09.2021 13:54 Відповісти
расходы на медицину в 2022 году вырастут на 35,8 млрд гривен до 197,2 млрд гривен. На образование расходы составят 185,6 млрд гривен, что на 16,7 млрд гривен больше, чем в прошлом году.
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16.09.2021 14:07 Відповісти
Я вообще не понимаю за что бездельникам из прокуратуры платить деньги
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16.09.2021 13:54 Відповісти
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16.09.2021 13:56 Відповісти
За те що вони гарно виконують команди-"сидіти","лизати","фас","Порошенко"!
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16.09.2021 14:00 Відповісти
Чтобы не пришли и не закрыли тех,кто им деньги засылает.
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16.09.2021 14:03 Відповісти
Цікаво подивитися динаміку бюджетів ВРУ,КМУ,ОПУ,ГПУ ,МВС,СБУ,ЗСУ та соціальної сфери за 2014-22 р.р.!!!!)))
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16.09.2021 13:55 Відповісти
пально. годуємо лише *зубожілих*. а вчителі падла і так зажерлися! щомісяці 4штуки баків а їм все мало
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16.09.2021 13:55 Відповісти
а в чем "криминал"?
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16.09.2021 13:57 Відповісти
І на Генпрокуратуру використають все до копійочки, а на міноборони тільки цифри на папірцях, щоб показати як посилюють військо. В кінці року залишиться 18 мільярдів гривень, як у цьому році. Так "зелені" дурять нарід.
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16.09.2021 13:59 Відповісти
Прокуроры бедствуют. Подайте на пропитание. А пенсионеры? Да хер на них. Как говорил дебил милованов-Копите себе пенсию сами.
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16.09.2021 14:02 Відповісти
прокуратура це лише 2 Конституційні функції. Працівники інших утворень пу не можуть бути прокурорами, та отримувати ЗП скільки вони фейк і профанація від портнова.
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16.09.2021 14:10 Відповісти
Щоби вистачило баканову не лише на склянки, а й на віскарь...
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16.09.2021 14:11 Відповісти
а разве Генпрокуратура вынесла в этом году приговоров с конфискацией незаконно отмытых в Украине монет на сумму, равной ее содержанию народом Украины,или на сумму 17,5% больше суммы ее содержания в этом году, которые закладываются для ее содержания?/?
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16.09.2021 14:22 Відповісти
бесполезным паразитам добавят за счет учительских 4000 баксов.
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16.09.2021 15:17 Відповісти
Ці всі гроші можна сміливо віддавати армії.
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16.09.2021 15:18 Відповісти
довго ще терпітимо знущання зебілів надУкраїною ?!!!
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16.09.2021 15:36 Відповісти
А ще 2022 рік це початок нових президентських передвиборчих перегонів вони як правило стартують задовго до офіційної дати,олігархічні ЗМІ з екранів тв знову будуть розвішувати локшину до якої наш нарід дуже охочий)
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16.09.2021 20:57 Відповісти
Показатели проекта бюджета 2022 г. который КМ собирается вносить в парламент, в разделе финансирования обороны составит 171 млрд. гривен и позволяет финансировать денежное содержание и социальные выплаты военнослужащих на 94,6% от потребности,
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
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17.09.2021 01:20 Відповісти
 
 