П'ятеро поліцейських з Кагарлика не набрали мінімальної кількості балів під час тестування, але пройшли переатестацію, - ЗМІ

Влітку минулого року, після зґвалтування Неллі Погребицької поліцейськими в Кагарлику, керівництво Нацполіції і МВС призначило переатестацію співробітників місцевого відділення поліції. Однак деякі поліцейські не набрали мінімальну кількість балів, але все ж пройшли переатестацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LB.ua дізнався з атестаційних листів і протоколів.

Перевірку проходили 38 поліцейських. П'ятеро з них не набрали мінімальних 25 балів з одного з тестів - на загальні або професійні навички, але пройшли переатестацію.

Згідно з підсумками перевірки патрульний Олег Бєланов отримав 17 балів за загальне тестування і 40 - за професійне, помічник чергового Юрій Бондаренко - відповідно 17 і 26 балів, начальник патрульної поліції Сергій Капітоненко - 22 і 25 балів, інспектор Анатолій Капітоненко - 27 і 24 бали, а патрульний Богдан Заїка - 24 і 41 бал.

Крім того, всі ці поліціянти, крім Анатолія Капітоненка, притягувалися до дисциплінарної відповідальності від одного до п’яти разів.

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"Попри це, члени атестаційній комісії вирішити, що вказані співробітники відділку відповідають своїм посадам. У висновку комісії вказано, що вони "орієнтуються у нормативно-правовій базі, чесні, доброзичливі та налаштовані на якісні зміни".

За даними LB.ua, четверо із п’яти поліціянтів, які не набрали мінімальної кількості балів під час атестації, продовжують працювати в поліції Кагарлика і зараз. Як повідомили нам у відділку, лише патрульний Богдан Заїка звільнився за власним бажанням.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування.Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру і за рішенням суду їх було заарештовано.

Пізніше в ефірі одного з телеканалів сама потерпіла розповіла, що свідками катувань і зґвалтування були багато співробітників, які перебували в приміщенні і чули звуки знущань.